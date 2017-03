Inculpări în dosarul falsilor revolutionari • oficiali si intermediari care obtineau titluri de „Luptător cu rol determinant“ au fost deferiti justitiei • în Piatra Neamt au fost 32 astfel de situatii, dar plătile nu s-au mai făcut din cauza anchetei declansate • paguba în dauna statului depăseste 14 milioane de lei • orasul Piatra Neamt a fost trecut abuziv pe lista localitătilor unde au avut loc lupte • Parchetul General a finalizat ancheta în cazul falsilor revolutionari si au trimis în judecată 12 persoane, printre care Adrian Sanda, secretar de stat al Secretariatului pentru recunoasterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist, Denisa Corina Tănase, fost secretar general al institutiei si Cristina Valentina Cechi, fost sef de serviciu, pentru acuze de abuz în serviciu, precum si alti inculpati pentru trafic de influentă, fals în înscrisurui sub semnătură privată, sau cumpărare de influentă. În principiu este vorba de acordarea de false certificate de revolutionar la persoane din mai multe localităti, ceea ce a produs la bugetul de stat o pagubă de peste 14 milioane de lei. Si în Piatra Neamt au fost revolutionari închipuiti, dar nu au apucat să primească banii, pentru că a intervenit ancheta. „Piatra Neamt: cereri admise pentru 32 de persoane, care nu au primit pînă în prezent drepturile bănesti aferente, datorită interventiei organelor de urmărire penală“, conform unui comunicat al Parchetului General. În 2014 s-a introdus prin lege o nouă categorie de revolutionari, „Luptător cu rol determinant”, atribuit celor care în perioada 14 - 22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declansarea revolutiei, si-au pus viata în pericol în confruntările cu fortele de represiune, au ocupat si apărat obiective importante, care au apartinut regimului totalitar, doar în localitătile în care, în urma acestor actiuni si confruntări, au fost persoane ucise, rănite sau retinute în 22 decembrie 1989. S-au stabilit ca fiind eligibile Timisoara, Caransebes, Sibiu, Cugir, Lugoj, Tîrgu Mures, Cluj si Bucuresti, urmînd ca altele să fie determinate ulterior.

În perioada 2015 - 2016 au obtinut titlul de „Luptător cu rol determinat“ 3.505 persoane, care cu începere de la 1 ianuarie 2015 au beneficiat de o indemnizatie de gratitudine de 2.020 de lei lunar, adică pînă acum o astfel de persoană a încasat circa 50.000 de lei.



Procurorii au cerut desfiintarea deciziilor de atribuire a certificatelor



Numai că parte din titluri au fost acordate cu încălcarea legii. Sanda, Tănase si Cechi si-au încălcat atributiile (...) „aceea de analizare si verificare a dosarelor depuse de asociatiile locale de revolutionari si s-a concretizat în includerea în categoria localitătilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau retinute, pînă la fuga dictatorului, a nouă orase în cazul cărora a fost eludat adevarul istoric“, conform Parchetului General, producîndu-se paguba de 14.047.085 lei.

Este vorba de Tîrgoviste, Buzău, Arad, Băile Herculane, Brăila, Deva, Piatra Neamt, Suceava si Hunedoara. În ultimele trei orase nu s-au făcut plăti. În top este Tîrgoviste, cu o pagubă de peste 3 milioane de la 80 de revolutionari închipuiti. „Potrivit rechizitoriului, faptele celor trei inculpati săvîrsite în calitate de membri ai Comisiei ce a avizat includerea localitatilor de mai sus în categoria celor ce permiteau obtinerea titlului de luptător cu rol determinat constituie obiectul material a cinci infractiuni de abuz în serviciu cu consecinte deosebit de grave în legătură cu deciziile privind localitătile Tîrgoviste, Buzău, Arad, Brăila si Deva, respectiv a patru infractiuni de abuz în serviciu în legătură cu deciziile privind localitătile Băile Herculane, Piatra Neamt, Suceava si Hunedoara“, spun procurorii. În unele cazuri, inculpatii si-au fundamentat hotărîrile luate doar pe declaratiile unor persoane care erau interesate în mod direct de obtinerea titlului, nefiind identificate documente care să ateste că ar fi avut legătură cu revolutia. Alti inculpati si-au traficat inflenta si pentru sume cuprinse între 900 si 1.000 de euro sustineau că pot obtine documentul care le aducea titularilor 50.000 de lei pe an. Procurorii au cerut judecătorilor desfiintarea deciziilor prin care cele nouă orase, între care si Piatra Neamt, au fost incluse în categoria localitătilor în care au fost lupte la Revolutia din 1989 si a certificatelor de luptători cu rol determinant emise.



„Revolutionarii vor să se facă lumină“



Despre cazul falsilor revolutionari, Monitorul relata într-un articol intititulat „Revolutionarii vor să se facă lumină“, publicat spre finalul lunii decembrie 2016. Membrii Asociatiei Luptătorilor din Decembrie 1989 cereau să se stabilească de către cei îndrituiti cine a participat cu adevărat la Revolutie, iar cine va fi dovedit ca „revolutionar închipuit“ sau „autoinventat“ să plătească în conformitate cu legile. Această dorintă era exprimată într-o conferintă de presă la care au fost prezenti Iulius Trapiel, presedinte, Radu Dobîndă, vicepresedinte, Gheorghe Chitic, secretar, Ioan Irimia, Traian Dîrtu si Corneliu Olaru. „Nu e război între organizatii, nu sîntem în conflict cu ceilalti colegi care au participat la Revolutie. Însă fiecare trebuie să răspundă si să-si asume ceea ce a făcut si a declarat că a făcut. Nu ne erijăm noi în instanta care va stabili adevărul. Însă, pentru demnitatea noastră, trebuie să fie stabilit adevărul. Unii si-au pierdut sau îsi vor pierde calitatea de revolutionar si drepturile aferente si probabil au intrat într-o usoară panică, dar fiecare trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut“, declara Iulius Trapiel. Dar iată ce mai relatam în articolul amintit. În prezent, după ce a fost dată Ordonanta 95/2014, membrii Asociatiei sînt de părere că sînt premise pentru a deslusi adevărul, iar comisia desemnată în acest sens îsi face treaba. Numai că s-ar putea ca multi să fie nemultumiti. Unii pentru că nu si-au mai depus dosarele în termen legal, din motive doar de ei stiute, altii pentru că ar putea fi dovediti ca impostori si atunci ar trebui să dea înapoi banii încasati ilegal, iar, dacă se va dovedi că au comis si falsuri, să răspundă inclusiv penal. Cît priveste falsurile, membrii asociatiei au prezentat un brevet conferit printr-un decret care este semnat chipurile în 1992 în calitate de presedinte al României de... Emil Constantinescu. Adică înainte cu patru ani de a-si începe mandatul. Si asta ar fi doar la categoria falsuri grosolane, însă conform surselor citate, mai sînt si multe alte situatii de neconformitate între declaratii, date sau afirmatii făcute de unii asa-zisi revolutionari. Rămîne de văzut dacă se va face lumină în această problemă delicată, membrii asociatiei fiind optimisti. Mai putin optimisti sînt în ceea ce priveste stabilirea adevărului si vinovatilor pentru cele petrecute în decembrie '89. „Au fost unii care au confiscat Revolutia si nu s-a găsit nici un vinovat . Greu de spus dacă va fi stabilit adevărul, va fi foarte greu după 27 de ani. Cred că se amînă lucrurile si se asteaptă ca noi să murim“, a declarat Corneliu Olaru. Colegul său, Ioan Irimia, a fost si mai transant pe subiectul cu cei care au confiscat Revolutia, după 23 decembrie, si si-au dorit să fie cît mai multe victime: „Dintre cei care am fost în primele rînduri, nici unul nu am rămas în politică. Vă spun chiar mai mult: în acele zile am dat afară dintr-un sediu pe un comunist. Si mi-a zis: «Crezi că nu voi veni înapoi?». Si a venit“.

