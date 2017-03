Ce ne facem, fratilor?!? Nu că vreau să-l plagiez pe tătucul chel si cu cioc, de binecuvântată aducere aminte, Lenin, cu întrebarea lui „Ce-i de făcut?*“. Dar zău dacă mai poti trăi în liniste si cumintenie, ba să mai si gândesti viitorul, fără să-ti pui asemenea întrebări. Nu, nu e vorba de viitorul pe care ni-l pregăteste clasa noastră politică, ci de cel pe care ai vrea să ti-l conturezi de unul singur, după puterile, gândurile si capacitătile proprii.

Cum, în era noastră, a comunicării absolute si neîngrădite, nu se poate construi nimic fără cunoastere profundă si informatie cât mai diversificată, dai fuga la drăgutul de Internet, de care nu te poti lipsi nici o singură clipă, să cauti fapte si idei cât mai proaspete, asa cum sunt ele si nu cum interpretate de altii, după interese, clanuri si bisericute. Poti să rămâi senin când afli atâtea si atâtea necazuri care te pândesc? La fiecare pas si tastă? Să asisti la sumedenia de actiuni care transformă cuvintele obisnuite, comune, în vorbe magice? Când întelesurile lor capătă sensuri noi, încât tălmăcirile si, mai ales, răstălmăcirile, puse pe seama unor cercetări si oameni de stiintă de diferite natii (americanii nu lipsesc mai niciodată), te asigură că toate ponoasele îti sunt ascunse de zeci si zeci de ani, doar ca să-ti scurteze tie viata, ori să ti-o transforme într-un infern pentru zilele care ti-au mai rămas? Uite asa, bietul om nu mai stie încotro s-o apuce.

Nu deschizi bine ziarul, PC-ul, tableta sau mobilul Huawei (am primit si eu unul) si afli că mirosul din gură nu provine de la dispretul fată de periuta de dinti, ci de la paraziti. Nu, nu e vorba de parazitii ăia care nu muncesc si trăiesc din munca si slăbiciunea altora, dacă nu si a prostiei nationale, ci din ăia mititei, mai mult ori mai putin vizibili, care se găsesc la peste 95% dintre noi, da nu asa, din loc în loc, ci în toate organele si tesuturile noastre, fără exceptie, cu maldărul, cu pumnul, gata să te răpună. Si cum să scapi altfel decât cu ceaiul antiparazitar vândut prin comandă la adresa cutare? Tot asa afli că e necesar să te cureti de toxinele de care esti invadat, cu produsul sau cu nano produsul X, că mai bine de jumătate dintre femeile noastre au fibrom uterin, că folosind nu stiu ce lotiune, părul creste si acolo unde pielea nu are păr, că sunt din ce în ce mai multi cei care după două ore (ce să mai vorbim de luni sau săptămâni?!?) de studiu după o metodă uluitoare, vorbesc fluent engleza pe care nu au reusit s-o vorbească niciodată, ba unii stăpânesc 5-6 limbi, fără să aibă măcar nevoie. Cum să ignori faptele, că poti scăpa de 3-5 kilograme în fiece săptămână dacă folosesti nu stiu ce produs miraculos la care apelează mai toate vedetele noastre, si mai ales Biancele, Deliile si Loredanele noastre? Să uiti că există puzderie de suplimente alimentare care rezolvă orice problemă de existentă si sănătate si câte si mai câte? Să mai vorbim că trebuie să bei 3 pahare de apă dimineata pe stomacul gol, două înainte de prânz si numai unul odată de urci în pat pentru somnul de noapte, să înghiti 11 măsline cu sâmburi cu tot, că trebuie să trimiti la 33 de prieteni mesajul cutare ca să nu pătesti o nepătită si să nu cumva să treacă o zi fără să înghiti o mână de fibre? Iată cum, sub tirul acesta necurmat de sfaturi ale unor binevoitori care nu închid geană de geană de grija si iubirea pentru voi, rezultă un soi de amorteală, de incapacitate a judecătii simple si la mintea cocosului, cu atât mai activă cu cât dovedeste caracter de masă si actionează în mod inexplicabil, incapabilă să sesizeze înselătoria la scenă deschisă, care se ascunde sub stratul grosut de nesimtire: dacă-s prosti, prosti să fie! De la început, trebuie să spunem că asemenea sfaturi, metode si produse, care de care mai sofisticate si mai active, nu vă sunt oferite din milă crestinească, ci la preturi chiar pipărate. Si pentru ca piperul să fie mai usor de înghitit, smecherii care le emit si le pun pe piată, îti oferă din capul locului produsul - fac si ei sacrificii pentru tine - la jumătate din pretul de vânzare, ori îti oferă niste avantaje uluitoare si de neocolit. De la sine înteles că nici un producător nu poate vinde un produs sub pretul de cost, ceea ce înseamnă că pretul a fost umflat, tocmai ca el să devină mărturie a avantajului. Mai mult, majoritatea acestor binefăcători generosi îsi asigură viitorul si pacea si-ti atrag atentia că efectele produsului lor miraculos nu se dezvăluie decât după 6-8 luni de folosire. Iar dacă ai întrerupt, treaba ta, nu produsul e vinovat, ci tu, că nu ai respectat indicatiile



„Cum naiba reusesc unii si noi nu?“



Iată un singur exemplu. Se pun în circulatie tot mai multe (asa-zise) suplimente alimentare. De iarnă, de vară sau de toată ziua. Pentru vitamine, oligoelemente, pentru stimulare hormonală, proteine si câte altele. Logica lucrurilor ar trebui să functioneze si să-ti trezească rationamentul imediat: dacă ai nevoie de un supliment alimentar, asta înseamnă că alimentatia pe care o folosesti si care trebuie să-ti asigure energia si viata de fiecare zi, dar si sănătatea viitoare, nu este cea corectă si că nu te alimentezi cum trebuie. Împingând lucrurile la absurd, îsi poate închipui cineva că ar putea trăi numai cu suplimente alimentare, indiferent de modul de actiune, calitate sau valoare, care de care mai trâmbitată? În nici un caz. Dacă ceva este în neregulă, atunci trebuie să actionezi la capitolul alimentatie si nu apelând la suplimente. De fapt, ce au în comun toate aceste notificări si reclame puse pe seama unor specialisti ori profesionisti din domeniu? Simplu: naivitatea (ca să nu spun mai mult) cumpărătorului! De aici rezultă existenta atâtor creduli, dispusi să cheltuiască bani si energie pentru simple iluzii. E posibil să ceri socoteală cuiva dintre vânzătorii de asemenea himere? Să-ti spună, negru pe alb, ce contin, care sunt mecanismele de actiune si câte altele? Nu, fiindcă respectivii nu sunt înregistrati nicăieri, nu-si declină firma sau numele, adresele sau telefoanele, sunt interesati doar de desfacerea produsului si zburdă în voie. Din nefericire, sub ochii nostri ia nastere o adevărată industrie, a trasului pe sfoară. Ce drept, nu chiar nouă. Te trage pe sfoară statul, benzinarul de la pompă, producătorul care-ti vinde produse de proastă calitate, distribuitorul de gaze si electricitatea si multi altii de care depinzi, zi de zi. Ce mai contează câtiva în plus? Sub umbrela libertătii de opinie si initiativă si, mai ales, sub blânda si oarba oblăduire a CNA si APC, adică a Consiliului National al Audiovizualului si, respectiv, a Autoritătii pentru Protectia Consumatorului (nu sunt singurele care ar trebui să intervină), domeniul devine tot mai prosper. Cheamă la ordine aceste organisme specializate pe careva dintre cei care pun în circulatie asemenea enormităti si minciuni în spatiul public? Le cere justificarea enunturilor desăntate, a efectelor hiperbolizate, a analizelor de pret si asa mai departe? Nici vorbă. Ele se ocupă de copiii care au sau nu dreptul să-si însotească părintii la manifestatii sau de cozile de mătură (tub Bergman vopsit) care se rup prea repede. Să ne mirăm de asemenea lucruri? Nici vorbă! Degradarea severă si gravă a tuturor domeniilor de activitate, se răsfrânge în opinia publică, o încetosează si o reduce la existentă penibilă si neputincioasă. Nimic nu mai este cert, încrederea în oamenii de bine este din ce în ce mai erodată, nimic nu rămâne în afara pervertirii principiilor de bază ale societătii. Să mai vorbim de progres? De aliniere la standardele mondiale? Ar fi un nonsens. Sunt tot mai multi cei care constată, trec în revistă si discută, dar tot mai putini cei care oferă solutii. Si dacă oferă ce? Nu sunt luati în seamă, ba mai sunt acoperiti de dispretul public, dacă nu trasi la răspundere. Cum naiba reusesc unii si noi nu?

*Cartea lui, cu acest titlu, apărută în primăvara 1902, conturează principii ideologice si organizatorice ale partidului, pledând pentru identitatea dintre marxism, miscarea muncitorească si socialism.

