Furnizorii de energie plătesc, dacă gresesc • dacă nu rezolvă diverse plîngeri, furnizorii de energie datorează petentilor 100 de lei, plus cîte 50 de lei pentru fiecare zi de întîrziere • noutătile sînt valabile de la 1 aprilie •



Depăsirea termenelor pentru solutionarea anumitor cereri sau plîngeri ale consumatorilor îi pune la plată pe furizorii de energie. Asa prevede un ordin al Autoritătii de Reglementare în Domeniul Energiei publicat recent în Monitorul Oficial. Noile norme intră în vigoare cu începere de la data de 1 aprilie, cînd clientii nerezolvati în timp util pot primi sume consistente de la firmele de distributie a energiei. Conform ordinului mentionat depăsirea termenelor stabilite pentru solutionarea diverselor chestiuni poate aduce clientilor cîte 100 de lei, la care se mai adaugă cîte 50 de lei pentru fiecare zi de întîrzîiere. Si pînă acum aceste firme erau bune de plată către cei care erau nemultumiti de întîrzîieri, dar numai cu suma de 100 de lei, indiferent de numărul de zile care fusese depăsit. Acum a fost reglementat si timpul în care furnizorii de energie îl au la dispozitie pentru a solutiona orice plîngere sau jalbă, respectiv cinci zile. După ce acest termen trece, iar problema nu este rezolvată, firma în culpă datorează 100 de lei, plus 50 de lei pentru fiecare zi în plus pînă la solutionarea problemei. Conform stirileprotv.ro, aceeasi compensatie este valabilă si în cazul în care un consumator este deconectat în mod abuziv pentru neplata facturii si depune o plîngere prin care demontrează faptul că nu este în culpă. Aici furnizorul de energie are un termen mai mare în care să solutioneze plîngerea, 10 zile, dar dacă nu se încadrează, scoate din contul firmei tot 100 de lei, plus cîte 50 de lei pentru fiecare zi de depăsire a termenului prevăzut pentru solutionarea reclamatiei. Si în cazul în care nu sînt respectate procedurile de despăgubire a clientilor pentru defectarea aparatelor electrocasnice din cauza unor variatii de tensiune este aceeasi compensatie, la fel ca si în cazul în care un client casnic optează pentru trecerea de la un tarif reglementat la alt tarif reglementat, iar măsura nu este pusă în aplicare de furnizorul de energie. Sînt prevăzute sanctiuni dar nu atît de dure, pentru penele de curent nejustificat de lungi. Aici vorbim de numai 30 de lei în cazul unei pene de curent de pînă în 8 ore, în mediul urban, si de mai mult de 18 ore, pentru clientii din mediul rural, în conditii meteorologice normale. Cînd este vorba de conditii meteo deosebite, furnizorul de energie are la dispozitie 48 de ore să rezolve pana de curent, altfel e bun de plată.

