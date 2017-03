Mosneag pervers, viol lîngă mănăstire • un bătrîn de 63 de ani a siluit o tînără cu probleme psihice • agresiunea a avut loc la poalele pădurii din imediata apropiere a Mănăstirii Bistrita • sătenii care stiau afectiunile fetei au alertat familia • inculpatul nu a recunoscut fapta • cu toate acestea a ajuns după gratii •



Un sexagenar din Neagra, Tasca, a ajuns după gratii după ce a agresat sexual o tînără de 23 de ani, din localitatea Alexandru cel Bun, fata avînd grave probleme psihice. Este vorba de Gheorghe Balint, care a fost arestat de magistratii Judecătoriei Piatra Neamt, în sarcina sa fiind retinută săvîrsirea infractiunii de viol. Fapta a avut loc pe 3 martie 2017, pe raza localitătii Alexandru cel Bun. Conform actelor de urmărirere penală, inculpatul ar fi fost în trecere prin localitatea amintită, iar la un moment dat a dat de o tînără localnică, în vîrstă de 23 de ani. Aceasta are grave probleme psihice, are grad de handicap sever si nu are discernămînt. În aceste conditii, bărbatul ar fi ademenit-o să urce în masina sa, iar imediat ce fata i-a făcut pe plac, a dus-o la poala pădurii din imediata vecinătate a Mănăstirii Bistrita unde, profitînd de starea ei de neputintă de a se apăra si de a întelege ce i se întîmplă, ar fi agresat-o sexual. Ghinionul făptasului a făcut că la un moment dat victima ar fi fost zărită în masina inculpatului de mai multi săteni care stiau de problemele ei de sănătate. Acestia din urmă au anuntat familia părtii vătămate, explicînd exact si locul unde se afla autoturismul. Apartinătorii s-au miscat rapid, au mers la locul indicat si au găsit fata în masină bătrînului de 63 de ani. Imediat au chemat si oamenii legii care, în urma cercetărilor au decis să-l retină pe Gheorghe Balint pentru o perioadă de 24 de ore. Apoi, în urma cercetărilor a fost sesizată instanta pentru privarea de libertate a sexagenarului. „Inculpatul a fost prezentat instantei de judecată cu propunere de arestare preventivă, ce a fost însusită de judecători“, a declarat procurorul Mugurel George Darie, purtător de cuvînt al Parchetului de pe lîngă Judecătoria Piatra Neamt. La audierile care au avut loc în acest caz, inculpatul nu a recunoscut faptele de care este acuzat. El a sustinut constant că nu o cunoaste pe tînără, pe care ar fi întîlnit-o pe stradă, în mod absolut întîmplător, iar aceasta i-ar fi făcut semn insistent să o ia cu masina. Ar fi oprit în dreptul ei si ar fi întrebat-o dacă stie unde stă un amic al lui, în Alexandru cel Bun, iar victima s-ar fi oferit să-l conducă. Totodată a afirmat că nu si-a dat seama de starea psihică a tinerei. Cu toate argumentele lui, medicii legisti au conformat agresiunea, în cadrul unei expertize medico-legale de specialitate. În fata acestor probe evidente, magistratii nu au avut nici un dubiu în a admite privarea de libertate. Aceasta este valabilă de la data de 7 martie pînă pe 5 aprilie 2017. Deocamdată decizia primei instante nu este definitivă si poate fi atacată la instanta superioară, Tribunalul Neamt. Pînă ieri după amiază Balint nu contestase încă privarea de libertate.

