Cuplu longeviv, la aniversarea de aur

Maria si Ion Ionită formează una dintre cele mai frumoase si active familii din Roman, a căror dragoste a răzbit peste timp si vremuri. Cei doi tineri pensionari au sărbătorit zilele trecute, 50 de ani de căsătorie, cum este obiceiul la sat. La Nunta de Aur, sotii Ionită au fost din nou mire si mireasă, cu flori în piept, au chemat un preot să-i cunune, au avut nasi lîngă ei si, conform obiceiului, au fost semănati cu grîu, pentru perenitate. „Apoi, cu toti invitatii, am mers la restaurant, unde am sărbătorit evenimentul. A fost o petrecere mai scurtă, nu ne-am întins prea mult“, a povestit Ioan Ionită. Profesorul pensionar a precizat că, atît el, cît si sotia, Maria, vor rămîne activi si vor participa la Serbările Muntelui, în vară. Povestea celor doi soti parcă este desprinsă din filmele de odinioară, mai ales că au spus că s-au cunoscut în timp ce rula filmul Mitrea Cocor, după romanul lui Mihail Sadoveanu. Filmul rula în satul Hârlesti, comuna Filipesti, pe cînd Maria aveau 14 ani, iar Ioan, 18. „Într-o seară, am mers la cinematograful sătesc, unde rula filmul Mitrea Cocor. Cînd am văzut-o pe Maria, asa frumoasă, a fost ca un fulger pentru mine. M-am îndrăgostit lulea, de nu mai aveam somn noaptea. I-am dus flori si bomboane si o asteptam în fiecare zi la poartă, cînd venea de la scoală. Si asa, nimeni nu ne-a mai putut despărti“, a precizat Ioan Ionită, fost profesor de educatie tehnologică la Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamt. Acesta a mai povestit că nunta au făcut-o printre nămeti, pe 19 februarie 1967. La trei ani după nuntă, Maria a adus pe lume o fetită, Ionela. La 40 de ani de căsătorie, Ioan s-a gîndit să-i facă o mare surpriză sotiei, fostă profesoară la Colegiul Tehnic Miron Costin, pe care a dus-o, prin mai multe tertipuri, la emisiunea Andreei Marin, de la TVR. Surpriza cea mare a fost revederea cu fiica Ionela, angajată a Televiziunii din Torino si cu nepotul în vîrstă de 13 ani. Apoi, cei doi soti au fost calificati în finala emisiunii Telespectatorul Anului, la TVR1, din Bucuresti, în seara de Revelion, cuplul obtinînd dreptul de participare în urma unei selectii riguroase. În 2015, cei doi au aflat de la postul TVR1 despre Ziua Universală a Iei, care s-a sărbătorit cu mult staif în zona Vatra Dornei si au fost premiati, de la prima editie, cu diploma pentru costume populare autentice, au primit ca trofeu un ulcior de lut, de sapte litri capacitate si un premiu în bani. Anul trecut, familia Ionită s-a pregătit temeinic pentru editia a doua a sărbătorii iei românesti si cei doi soti au îmbrăcat din nou costume populare, cu panglici tricolore, embleme si etichete la pălărie, primind diplomă pentru „Cea mai frumoasă pereche purtătoare de costum popular“ si un premiu în bani. A doua diplomă de excelentă a venit de la Saru Dornei, acolo unde, pe 25 si 26 iunie 2016 a fost celebrată a Xl-a editie a Sărbătorii Bujorului de Munte.

