Războiul pentru Apa Serv, episodul „lacăt la poartă“ • vicepresedintele CJ, Ion Asaftei, s-a declarat deranjat că la o vizită la Statia de Epurare Roman a găsit lacăt pe poartă si i-a fost refuzat initial accesul • el a prezentat doar hotărîrea instantei favorabilă CJ, pe cea defavorabilă „uitînd“ să o ia la el • Vicepresedintele Consiliului Judetean Neamt, Ion Asaftei, a prezentat într-o conferintă de presă un episod ce implică Apa Serv, la categoria „asa nu trebuie procedat“, în opinia sa. Astfel, a povestit jurnalistilor că, împreună cu doi agamani de la compania de apă, a mers zilele trecute la Statia de Epurare de la Roman, pentru a vedea dacă lucrurile sînt în regulă. Practic, pentru a verifica spusele unor directori de la Apa Serv care îl asiguraseră că totul este în ordine. Si ar fi constatat că ar fi fost mintit, dar mai deranjant a fost că, în momentul în care a ajuns, a găsit un lacăt pe poartă, iar un anagajat le-ar fi spus că nu pot intra. „I-am întrebat cum pot spune asa ceva, iar ei mi-au răspuns că au ordin de la «împărătie»“, a povestit Ion Asaftei care a mai precizat că într-un final „ordinul“ a fost revocat. Fără a dori să facă public, desi a fost întrebat de presă, cine era „împăratul“. La fel de secretos a fost si în ceea ce priveste răspunsul la întrebarea „ce era de ascuns“, spunînd doar: „Bănuiesc ce vor să acopere“ si preluînd o informatie potrivit căreia „doar se vîntură apă la Roman“. Cu trimitere la amenzile de peste 300.000 ron primite de Apa Serv pentru depăsirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor în apele uzate evacuate. În continuare, vicepresedintele CJ Neamt a citit decizia Curtii de Apel Bacău, cea care respinge solicitarea vechiului consiliu de administratie al Apa Serv de a bloca înregistrarea la Registrul Comertului a noului CA, folosind-o ca premisă pentru a sustine că în cazul companiei de apă CJ Neamt are dreptatea si legea de partea lui. Întrebat de reporterul Monitorul cum comentează si decizia unei instante din Neamt care desfiinta hotărîrea de CJ prin care era revocat vechiul CA si numit unul nou, a apelat la o retragere diplomatică sustinînd că nu comentează decizii ale instantelor si că pe cea dată la Neamt nu o are la el. Dar cum nu poate fi obiectiv si deontologic - termeni la modă si îndrăgiti teribil de unii - să prezinti doar o hotărîre ce îti este favorabilă, „uitînd“ total de o hotărîre net defavorabilă, am insistat întrebînd dacă decizia Curtii de Apel Bacău e executorie. Adică va fi pusă în executare imediat, sau se asteaptă solutionarea unei eventuale căi de atac. Am aflat că nu e executorie, că poate fi atacată în 30 de zile, la fel ca si decizia Tribunalului Neamt. În cazul căreia vicepresedintele CJ nu a stiut să ne răspundă dacă a fost formulată cale de atac de către forul judetean. Dar că se va documenta si ne va oferi ulterior informatia. Revenind la ceea ce se întîmplă la Apa Serv, mai facem cîteva precizări. Din postura celor care criticam „administratia Dughir“ în perioada în care majoritatea politicienilor, dar nu numai, se rînduiau pe la usa biroului său. Pentru proiecte în interesul comunitătii, evident, nu pentru a încerca să-l convingă să le servească interese personale sau de grup. Am criticat si vom critica în continuare nu persoane, ci principii sau încălcări ale acestora. Astfel, în conditiile în care modul în care fosta conducere a gestionat Apa Serv a fost criticabil, au fost formulate critici, însă acest lucru nu înseamnă că nu vom critica orice încercare de schimbare a conducerii, oricare ar fi ea, atît timp cît există suspiciuni de încălcare a legii, acuze de implicare a factorului politic sau de urmărire a unor interese de grup. Aceeasi atitudine si în cazul altor societăti ale consiliului local sau judetean. Asa că să nu se mai mire unii politicieni si să ne caute la „apartenentă“, dacă vom publica opiniile si demersurile unui director pesedist „lucrat“ de liberali în acelasi timp cu cele ale unui director liberal „lucrat“ de pesedisti. Sau ale unui director, chiar si criticat în trecut, „lucrat“ si de liberali si de pesedisti.

