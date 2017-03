Catedrala din lac, istorii noi si vechi • din apele lacului de acumulare au „răsărit“ si-n acest an rămăsitele pămîntesti ale bisericii din Hangu • lăcasul de cult, unul impunător, a fost dinamitat înainte de finalizarea lucrărilor la barajul de la Bicaz • se spune că biserica s-ar fi ridicat pe locul uneia vechi din lemn pomenită într-un document al lui Stefan cel Mare din 1458 • „Nu uităm cît om trăi ce-o fost atunci, da' cînd ruinele bisericii ies la lumină, ne apucă mai mare jalea“, spune trist Constantin Manolache din Hangu • Seceta din această iarnă si o dată cu ea scăderea nivelului apei din Lacul Izvoru Muntelui au făcut ca zidurile fostei biserici din Hangu să iasă iarăsi la lumină. Numai că de data aceasta trăitorii locului parcă n-au mai încercat emotiile întîlnirilor trecute cu fostul lor lăcas de cult. La descinderea noastră, mai acum vreo două săptămîni, cîteva zile în urmă, pe la rămăsitele pămîntesti a ceea ce fusese cîndva biserica din Hangu, ne-am întîlnit doar cu linistea profundă a locului, cu cîtiva iubitori de istorie modernă, precum Daniela Ursu, Liliana Pîntea si noi, doi gazetari, cu propriile noastre emotii acumulate cu prilejul vizitelor anilor trecuti. Schimbăm cîteva vorbe în treacăt, ca o dată cu singurătatea ce ne-a învăluit, să ne revină în minte, ca un ecou pierdut in depărtări, vorbele fostului cronicar al locului Teoctist Galinescu: „Cînd vîntul bate si frunzisul codrilor freamătă, iar apele lacului văluresc, auzim dangăt de clopote. Sigur sînt cele ale bisericii din Hangu, dinamitată si scufundată“. Noi am auzit doar linistea istoriei, ce a fost extrem de crudă cu asa-numita Catedrală din Hangu si-n general cu gospodarii Văii Muntelui. Asadar, Tara Hangului, cum a fost numită zona ce se întinde de la Bicaz spre Largu, a găzduit din vechime sihăstrii, schituri si mănăstiri, fiind o adevărată Meteoră românească împreună cu lăcasurile monahale ale Ceahlăului. În poienele din munti s-au ridicat sihăstrii si schituri în vremea primilor musatini, iar apoi mănăstiri domnesti sau boieresti precum Pionul, Buhalnita, Durăul. În secolul al XVIII-a si prima jumătate a secolului al XIX-a s-au ridicat bisericile tărănesti din lemn, bijuterii de arhitectură populară precum cele de la Farcasa, Bistricioara, Grinties. Încă din a doua jumătate a veacului al XIX-lea au început să se ridice biserici mari de zid, monumentale, precum cele din Poiana Grintiesului, Bistricioara, Ceahlău - Schit si Gura Hangului. Cea din urmă numită, subiectul articolului nostru, biserica de la Gura Hangului a impresionat prin maiestuozitate, dar si printr-o istorie tristă, printr-o existentă efemeră. Sînt multi autorii care spun că biserica s-ar fi ridicat pe locul vechii bisericute din lemn pomenită într-un document al lui Stefan cel Mare din 1458, distrusă de vremuri si de oameni. Catedrala a fost rezultatul efortului sătenilor care si-au dorit un lăcas de cult măret în mijlocul „Sesului Hangului“, o zonă ce începea să semene cu un adevărat orăsel.



Ultima slujbă a fost pe 21 mai 1959



Ideea a apartinut preotului Toader Gheorghiu, de loc din Călugăreni, sub păstorirea căruia s-a sfiintit si locul viitoarei biserici, dar cel care a desăvîrsit lucrarea a fost preotul Mihai Coroamă, ce a dorit ridicarea unei biserici din beton armat, care să dăinuie în veacurile următoare. Pe Valea Hangului a fost o veche cale ferată forestieră a unor evrei ce-au detinut aici o fabrică pe care însă au părăsit-o, iar hanganii au strîns sinele ce apoi le-au dăruit pentru constructia bisericii. Seful de lucrări a fost un inginer italian, în acele vremuri cei mai priceputi la constructii din piatră si betoane, iar muncitorii au fost localnicii, unii plătiti, dar cei mai multi făcînd clacă. Era biserica lor pe care o vedeau crescînd an de an. Dar s-a hotărît ca între munti să apară o „mare“ care să „dea tării lumină“. Si au dispărut sate si gospodării, dar si biserici si cimitire. Oamenii si-au strîns mortii si cimitirele. Unele biserici au scăpat, precum cea veche de la Răpciuni sau bisericuta de la Hangu mutată la Chiriteni, dar catedrala de beton armat a fost sortită distrugerii. Era prea mare, prea impozantă, prea crestină ca să rămînă. Ultima slujbă a fost la 21 mai 1959, iar apoi obiectele bisericesti, carapeteasma au fost trimise la Pîngărăcior unde preotul Mihai Galinescu ridica o nouă biserică. Inginerii Iacoban si Lupan au pariat că 70 de încărcături de trotil declansate simultan vor dărîma biserica, dar abia au făcut niste crăpături minore. Spuneau oamenii că mai mult s-a cheltuit pentru distrugere decît pentru ridicare, dar pînă la urmă au reusit. Comunistii atei au mai transformat în ruine un lăcas de trăire crestină. Preotul Mihai Coroamă n-a precupetit nici un efort pentru a salva biserica, dar aprobările au venit prea tîrziu... În 1977 apele lacului au scăzut foarte mult, ruinele au iesit la suprafată si preotul din Chiriteni a hotărît să tină slujba de Înviere pe locul vechii biserici. Si multime multă a venit să plîngă vechea biserică si mortii si casele si gospodăriile. Aparitia din cînd în cînd din negura unui trecut trist a ruinelor lăcasului de cult, cum s-a petrecut si-n acest an, răscoleste suconstientul vîrstnicilor locului pînă la durere, care retrăiesc prin asta vremuri de mult apuse. Vremurile în care si-au văzut catedrala sufletului înăltată dar si culcată la pămînt, iar mortii dusi cu spatele pe dealurile din jur si pusi spre adormirea vesniciei în gropi comune. „Nu uităm cît om trăi ce-o fost atunci, da' cînd ruinele bisericii noastre ies la lumină, ne apucă mai mare jalea. Eu cred că din vreme-n vreme Dumnezeu face în asa fel ca noi, cei mai bătrîni, să mai vedem o dată mîndretea noastră de biserică, pe care ne-am dorit-o atunci din tot sufletul. Ce să mai zic? Cînd o văd, mă cutremur“, ne-a povestit Constantin Manolache din Hangu. Vorbele sale înfioară. Nu întelegem însă de ce atîta liniste... Să fie doar uitarea asternută pe jumătatea de veac trecută de la făptuirea unui gest necugetat prin care a fost distrus un lăcas de cult, să fie necredinta în cele sfinte ale contemporanilor nostri? Numai Dumnezeu stie. Iesirea din adîncuri a bisericii din timp în timp, sigur, se săvîrseste spre aducere aminte si băgarea de seamă a nu se mai repeta. De asta sîntem siguri.

