Bătălie politică pe Locativserv • liberalii din CL vor schimbarea membrilor AGA • pe motiv că ar fi tolerat ilegalitătile consiliului de administratie • marea întrebare e cum va vota PMP • directorul PSD al Locativserv face acuzatii dure: abuz în serviciu, inginerii financiare, incompatibilitate sau imoralitate • Asistăm în aceste zile la o nouă bătălie politică pentru controlul unei societăti subordonate Consiliului Local Piatra Neamt. „Tinta“ de această dată e Locativserv, care se ocupă cu încasarea chiriilor pentru locuintele din fondul locativ actual, administrarea centralelor termice, a Sălii Polivalente si a mall-ului Forum Center. Director este Jănel Iosub, din „tabăra“ PSD. Iar atacul vine, în mod evident, dinspre tabăra PNL. Consilierii pietreni ai acestei formatiuni au convocat o sedintă extraordinară, pentru 6 martie, al cărei scop este schimbarea consilierilor Cătălin Misăilă (ALDE) si Maria Claudia Moroiu (PSD) din AGA societătii. În opinia liberalilor, cei doi ar fi tolerat ilegalitătile comise de consiliul de administratie al societătii, asa cum se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărîre: „consiliul de administratie, prin act aditional, a prelungit în mod nelegal contractul de mandat al directorului general cu patru ani, de la 01.03.2017 pînă la 28.02.2021, încălcînd OUG 109/2011 art.64 care prevede foarte clar că directorul interimar are un mandat de patru luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, pînă la sase luni. Mai mult decît atît, s-au încălcat si prevederile art.35 din OUG 109/2011 privind procedura de selectie, nerespectîndu-se criteriile de selectie, principiile si termenele din lege“. Acest demers poate si în mod cert va fi interpretat în diferite moduri, în functie de interesul fiecărei tabere si e posibil să se facă apel la o instantă pentru a vedea cine are dreptate. Important si interesant însă este ce se va întîmpla în sedinta din 6 martie. Teoretic, liberalii sînt în opozitie în Consiliul Local. Au nouă mandate, PSD sapte, PMP patru, iar ALDE trei. Ceea ce face ca scorul, în conditiile în care functionează alianta majoritară PSD+PMP+ALDE să fie de 9 la 14. Numai că e destul de improbabil ca liberalii să nu stie acest calcul si să fi initiat demersul cu schimbarea agamanilor fără să fi purtat niste discutii anterioare. Evident cu PMP. E de notorietate că negocieri pentru schimbarea majoritătii s-au purtat si, chiar dacă pemepistii sustin că nu sînt la remorca nici unui partid, s-au văzut si oarece rezultate în sedinta trecută, cînd trei alesi de la PMP

n-au mai votat alături de PSD si ALDE la toate proiectele. Dacă se va întîmpla ca la precedenta întrunire, e posibil ca scorul să fie: PNL 9 + PMP 3, 12 voturi, iar PSD 7 + ALDE 3 + PMP 1, 11 voturi. Majoritate simplă pentru liberali si noii aliati, sau o majoritate usor mai consistentă, de 13 la 10, dacă si al patrulea consilier PMP va părăsi alianta cu PSD. Situatia de la Locativserv este încurcată asa cum se întîmplă de obicei cînd interesul politic e amestecat în treburile administratiei locale. Si premise pentru un viitor scandal au existat încă de la început, după cum scria Monitorul încă din septembrie 2016, în articolul „Ciolaniada 2016 - faza Locativserv“. Războiul s-a acutizat, ambele părti au vorbit de grave ilegalităti de care evident se face vinovată tabăra adversă. Ba chiar s-a efectuat si un audit. Care e deja contestat, cel putin informal, desi rezultatele nu au fost încă făcute publice.



Acuze dure



Probabil vizat de schimbările ce se prefigurează, directorul PSD al Locativserv, Jănel Iosub, a formulat o serie de acuze. El a dorit în primul rînd să clarifice problema cu dimensiunea biroului său, subiect de presă în urmă cu cîteva zile. Care, sustine el, are doar 28 de metri pătrati, nu 80. Si a scos la iveală o serie de alte probleme legate de spatiul în care societatea îsi desfăsoară activitatea: cum că fostul director ar fi fost în ilegalitate neavînd trecuti în contract peste 100 mp. Lucru pe care el vrea să-l pună în conformitate cu legea, dar nu poate deoarece liberalii s-au opus la proiectul de hotărîre pe această temă. Si chiar a vorbit despre un posibil abuz în serviciu, „în conditiile în care societatea pe care o conduc solicită un spatiu contra cost, iar CL nu e de acord. Orice spatiu gol generează pierderi, nu se încasează bani pe chirie, iar pierderile sînt din buzunarul cetătenilor“, sustine Jănel Iosub. Basca în loc să se dea unei societăti care ar plăti chirie, unele spatii sînt date unor ong-uri, gratuit. Cît priveste dorita schimbare de agamani, directorul n-are nimic împotrivă: „Dacă se schimbă majoritatea în CL, prin vot pot fi revocati cei doi si trimisi altii, nu e nici o problemă“. Care a mai sustinut că nu-si simte amenintat scaunul si nu are emotii pentru că „tot ce am făcut, am făcut cu aprobarea CA si AGA, cînd a fost cazul. Dacă vor găsi temeiul legal, eu plec cu mare plăcere. Dar vă spun: poate veni orice institutie de control, nu am nimic împotrivă, însă nu poate interveni primarul în activitatea unei societăti subordonate consiliului local, pentru că e abuz în serviciu. Desi se practică frecvent acest lucru de către primar“. Si a tinut să precizeze care sînt, în opinia sa, motivele pentru care i se doreste capul: 20 de miliarde de lei, sume declarate insolvabile, pe care le-ar vrea scoase din contabilitate. Chiar dacă el personal ar pierde niste posibile prime, că ar fi afectati indicatorii economici ai societătii, însă nu s-ar dori rezolvarea acestei probleme pentru că „se pot face cu aceste sume inginerii financiare“. Apoi a pus pe liber niste angajati si sustine că a deranjat pentru că „erau oameni importanti prin care primarul nu mai poate conduce societatea prin interpusi“. Si s-a referit punctual si la tatăl secretarului primăriei pietrene care ar fi fost doar în acte angajat al Locativserv, ar fi încasat bani, ba chiar si tichete de masă, dar n-ar fi dat un minut pe la serviciu. Si a încheiat ironic: „Asa că au zis: «hai să scăpăm de Jănel că are gură mare si spune lucruri». Eu le doresc succes“.



„Eu vreau ca Locativserv să revină la legalitate“



Primarul Dragos Chitic, vizat de o parte din afirmatiile făcute de directorul Locativserv, a declarat: „Nu mă interesează declaratiile domnului Jănel Iosub. Eu vreau ca Locativserv să revină la legalitate si normalitate, pentru că societatea, în opinia mea, a deraiat de la aceste repere. Legalitate si normalitate îmi doresc în activitatea tuturor societătilor subordonate CL, în rest nu mă interesează ce declaratii se fac“. Am încercat să luăm legătura si cu secretarul municipiului pentru a-i consemna punctul de vedere, dar nu a răspuns la telefonul mobil, măcar pentru a obtine numărul de telefon al tatălui luat în vizor de Jănel Iosub. Din informatiile obtinute pe alte surse, în cazul tatălui său ar fi vorba despre o detasare mai veche, cu acordul si în interesul ambelor părti, iar acesta si-ar desfăsura activitatea în primărie în deplin acord cu prevederile legale. Cum rolul demersului jurnalistic nu e de a stabili cine are dreptate în astfel de cazuri, fiind institutii dedicate pentru acest scop, nu putem decît să ne exprimăm speranta că lucrurile vor fi clarificate de aceste institutii într-un timp cît mai scurt. Cît priveste situatia de la Locativserv, încărcătura politică este evidentă pentru orice observator. Si experienta ne spune că de cîte ori politicul se amestecă în administratie, cetăteanul are în final de suferit.

Articol afisat de 227 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Cezar FILIP)