Sezătoare la Tasca. Cu acul si ata pentru copii • o initiativă vizează realizarea de costume traditionale pentru copiii grădinitei • „Cu ajutorul unor doamne din comunitate am reusit să dăm viată proiectului. Prin acesta ne-am propus să dăm viată costumului popular autentic pentru copiii de la Grădinita Tasca“, a declarat profesoara Dorina Mucenicu • La Tasca, un grup de gospodine cu drag de strai popular românesc, specific zonei, au răspuns pozitiv unui proiect initiat de profesoara Dorina Mucenicu, avînd ca obiectiv principal realizarea de costume populare pentru copiii grădinitei din localitate. Imediat ce-am aflat de o asa preocupare nobilă, aveam să descindem la „locul faptei“, punctul muzeistic al Grădinitei Tasca, acolo unde mai spre seară se adunaseră cîteva doamne, ce coseau de mama focului puii motivelor populare traditionale. „Dacă as spune că ideea mi-a apartinut, o să par lăudăroasă. Dar este un proiect de-al meu mai vechi, căruia cu ajutorul unor doamne din comunitatea noastră, am reusit să-i dăm viată. Prin acesta ne-am propus să dăm viată costumului popular autentic pentru copiii de la Grădinita Tasca, care să poată fi îmbrăcat la activitătile artistice, despre care mai apoi să se vorbească cu respect. Am apelat la bunăvointa mamelor si bunicutelor si asa-zisa Sezătoare de Tasca a devenit scriptic un grup numeros, care periodic se întîlneste aici. Pentru început ne-am propus cîte 10 costume pentru fiecare categorie, băieti si fetite, pornind de la faptul că o echipă de dansatori este compusă din 10 perechi“, a spus Dorina Mucenicu, sefa actiunii si cea care s-a ocupat de întreaga logistică a proiectului. De-a dreapta initiatoarei se afla una dintre bunici, care se cunostea din mînuirea acului că avea experientă în confectionarea de ii. „Cum să nu răspund unei astfel de initiative, care are ca obiectiv realizarea de costume populare pentru copii? Am nepotei si lucrez cu drag. Am mostenit de la bunica mea mestesugul si îl practic de mai multă vreme, realizînd în timp, una cu alta, peste 20 de ii. Mă relaxează această activitate“, a povestit Adriana Ursu, una dintre gospodinele din Tasca. Printre creatoarele de costum popular se afla si directoarea Centrului Cultural, Otilia Zakarias, fapt ce dădea greutate actiunii. „Eu încerc să-mi amintesc de ceea ce coseam cînd eram mică alături de bunica. Între timp am uitat, pentru că n-am mai exersat si acum studiez miscările. Eu as vrea să fac o ie măcar pentru băietel, dar în ritmul în care merg, nu stiu. O să cer pînă la urmă ajutorul celorlalte doamne“, a spus sefa culturii locale. Am cerut cîteva vorbe si de la o doamnă mai tînără, care era foarte determinată, dar care trebuie să se mai pună la punct în ceea ce priveste arta cusutului. „Îmi place acest gen de activitate si cu ajutorul Maicii Domnului sper să reusesc, pentru că trebuie să recunosc faptul că n-am mai făcut asa ceva niciodată“, ne-a destăinuit Stefana Mitrofan. Cît priveste motivele populare ale costumelor, acestea vor respecta zona Tasca. Finalizarea proiectului este propusă pentru 24 iunie, de Ziua Iei Românesti.

