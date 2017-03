Afacerea Sapiens, fostul primar achitat • fostul primar al comunei Ceahlău si secretarul au fost găsiti nevinovati de abuz în serviciu în afacerea Sapiens • ei au fost achitati prin sentintă definitivă la Curtea de Apel Bacău • „Este o solutie cît se poate de dreaptă. Nu am încălcat legea în nici un fel si decizia certifică acest lucru. Este cea mai bună veste pe care o primesc în ultimii trei ani“, a declarat Costică Schiopu • Fostul primar al comunei Ceahlău a scăpat de acuzele de abuz în serviciu în dosarul denumit generic afacerea Sapiens. Asta după ce ieri, 2 martie 2017, Curtea de Apel Bacău l-a găsit nevinovat si l-a achitat pe Constantin Schiopu, sentinta fiind definitivă. Initial, Judecătoria Bicaz l-a condamnat la 3 ani de închisoare, cu suspendare, iar în acelasi dosar secretarul comunei, Gheorghe Cretu, a fost achitat. Au uzat de calea de atac atît procurorii, cît si Schiopu, iar în cele din urmă ambii inculpati au fost achitati prin sentintă definitivă de către magistratii din judetul vecin. Asa stînd lucrurile, instanta a lăsat nesolutionată actiunea civilă a comunei Ceahlău. „Este o solutie cît se poate de dreaptă. Nu am încălcat legea în nici un fel si decizia certifică acest lucru. Este cea mai bună veste pe care o primesc în ultimii trei ani. Numai eu stiu cîte nopti n-am dormit, cît zbucium a fost si ce mi-a fost dat să trag doar penntru că am vrut să fac ceva bun“, ne-a declarat fostul primar. Constantin Schiopu si Gheorghe Cretu au fost trimisi în judecată în urmă cu mai bine de doi ani, pe 11 august 2014, acuzati fiind că prin operatiunile efectuate, au păgubit Primăria Ceahlău cu o sumă importantă de bani. Prejudiciul ar fi fost cauzat ca urmare a garantării unui credit în valoare de 130.000 de dolari, cu un teren în suprafată de 32,8 hectare de vegetatie forestieră, ce a fost trecut din domeniul public în domeniul privat. Împrumutul a fost contractat de SC Sapiens, societate în care Consiliul Local Ceahlău detinea 99% din actiuni, de la firma Rustrans Mărgineni Bacău. Anchetatorii au sustinut în actul de inculpare că cei doi artizani stiau că Sapiens nu are capacitatea de a restitui împrumutul în termen de 60 de zile, asa cum era prevăzut în contract. După expirarea termenului, contractul a fost executat silit, iar primăria a rămas fără cele 32 de hectare de pădure. Valoarea prejudiciului a fost evaluată la 1.731.900 lei, iar pentru recuperarea pagubei, procurorii au instituit sechestru asigurator, măsură luată în luna mai 2014. Astfel, prin ordonanta procurorului, s-a instituit sechestru pe un imobil, în valoare de 105.595 euro, proprietatea lui Costică Schiopu, plus un cont al acestuia de 56,5 lei. De asemenea,

s-a instituit sechestru pe un imobil, în valoare de 4.000 de euro, ce apartine secretarului, precum si pe un cont cu suma de 292 lei. Cercetările în această cauză au început în aprilie 2005, cînd politistii nemteni s-au autosesizat cu privire la tranzactia făcută de reprezentantii comunei Ceahlău. Un control al Curtii de Conturi avea să confirme ulterior că girarea împrumutului a fost ilegală. Banii obtinuti cu titlu de împrumut de la firma din Bacău urmau să fie folositi într-un proiect ce viza alimentarea cu gaz metan a comunei. În proiect au fost atrase mai multe localităti, respectiv Grinties, Vînători-Neamt, Hangu, Poiana Teiului si Pipirig. Ideea suna bine, însă partenerul de afaceri ales a fost unul cunoscut cu belele. Avocatul iesean Iulian Ciomaga i-a convins pe primarii localitătilor mentionate că are suficiente relatii si cunoaste oameni de afaceri americani care ar fi dispusi să finanteze proiectul. Acesta a pus însă conditia ca partea română să vină cu propria contributie. Astfel, cei 130.000 de dolari, obtinuti de pe urma împrumutului, au ajuns în conturile unei societăti din SUA. În dosar au mai fost cercetate încă 21 de persoane, însă procurorii au ajuns la concluzia că acestea nu au fost implicate în afacere, fiind dispuse solutii de scoatere de sub urmărire penală, iar la finele anchetei au fost inculpati numai primarul Schiopu si secretarul Cretu, în cele din urmă fiind achitati.

