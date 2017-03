Ministrul Shhaideh si proiectele CJ Neamt • circa 10 milioane de euro ar fi costurile minime pentru consolidarea sau reconstructia Spitalului Vechi • „Important este ca prin măsura pe care Consiliul Judetean o va adopta, noi, Ministerul, să asigurăm siguranta cetătenilor“, a declarat vicepremierul Sevil Shhaideh • demnitarul s-a întîlnit ieri cu primarii pentru o analiză a proiectelor finantate de Ministerul Dezvoltării n

Problema Spitalului Vechi si a Sectiei oncologie, ce functionează în clădiri cu risc seismic ridicat, a fost abordată în discutiile purtate ieri de viceprim-ministrul Sevil Shhaideh cu sefii Consiliului Judetean. Pentru cele două constructii încadrate în clasa a doua de risc, sînt două variante de luat în calcul. „Sîntem într-o analiză cu cei de la ISU. Avem risc seismic mare la clădirea veche a spitalului si trebuie să vedem ce solutii găsim: de consolidare, sau de a reconstrui un corp nou. Mi-as dori să găsim o variantă de a reconstrui o aripă nouă. Dar trebuie să vedem care sînt solutiile pe care ni le dau si specialistii, si în functie de asta o să hotărîm ce solutie adoptăm“, a declarat ieri presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, care a vorbit si de o primă evaluare a costurilor: circa 10 milioane de euro pentru ambele clădiri-problemă. „Nu e certă suma de 10 milioane de euro pînă nu avem studiul. E vorba doar de o primă evaluare“, a adăugat seful CJ. Sevil Shhaideh a fost pusă în temă cu situatia gravă a clădirilor si a văzut la fata locului cum arată cele două corpuri subrezite de trecerea anilor. Demnitarul a subliniat că pînă la alocarea fondurilor, vor trebui să se pronunte specialistii pentru a alege solutia optimă. „Cred că cea mai importantă este solutia care oferă sigurantă maximă cetătenilor. Nu stiu dacă această sumă care s-a avansat o să acopere fie consolidarea, fie extinderea. Important este ca prin măsura adoptată de Consiliul Judetean, noi, ministerul, să asigurăm sigurantă cetătenilor. Dacă la această cladire, pe baza studiului si a expertizei de rezistentă, specialistii vor recomanda consolidarea, se va merge pe consolidare, dar sînt anumite situatii cînd nici consolidarea nu mai este posibilă si se recomandă reconstructia, si atunci vom avea o altă solutie de analizat“, a declarat vicepremierul Sevil Shhaideh.



Greu cu proiectele de apă-canal, fruntasi la asfaltări



Vizita viceprim-ministrului Shhaideh în Neamt a început cu o întîlnire cu primarii în cadrul căreia li s-au prezentat oportunitătile de finantare din fondurile Ministerului Dezvoltării. „Am prezentat prioritătile ministerului. Prima este asigurarea celor 10 servicii de bază la nivelul satului românesc: sănătate, educatie, apă-canalizare, energie termică si electrică, inclusiv iluminat public, drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire si sport. Am adoptat deja actele normative care reglementează Programul National de Dezvoltare Locală etapa 2, unde pentru perioada 2017-2020 ne-am propus ca la nivel national să realizăm 5.000 de obiective noi de apă - canal, 2.500 de crese si grădinite si 2.000 de scoli care necesită autorizatie de functionare“, a precizat demnitarul. Conform situatiei prezentate de seful CJ Neamt, în judet sînt în derulare 193 de proiecte cu finantare prin PNDL 1, cu o valoare de 571 milioane de lei, din care s-au decontat lucrări de 315 milioane lei, cea mai mare parte pe asfaltări si modernizări de drumuri. Restante sînt însă la proiectele de apă-canal. „La alimentări cu apă avem 20 de obiective în valoare de 75,3 de milioane de lei, din care am decontat 22 de milioane si mai este un rest de 50. La canalizare avem 15 obiective în valoare de 92,8 milioane lei, din care am decontat 23 de milioane, rămînînd circa 70 de milioane de decontat. Avem 34 de scoli în valoare de 31,5 milioane lei, din care am decontat 5,9 milioane si alte obiective - sedii primării, dispensare, săli de sport, în valoare de 12 milioane din care am decontat deja 7,5 milioane lei“, a mai sustinut Ionel Arsene. Cel mai bine se prezintă proiectele de reabilitare a drumurilor unde sînt 95 de obiective în valoare de 315 milioane de lei, din care s-au decontat lucrări de 256 de milioane. „Obiectivul nostru pentru următorii patru ani este să reabilităm drumurile judetene prin PNDL, pentru că în vechiul exercitiu financiar am reusit să reabilităm drumurile comunale într-o proportie foarte mare. Drumurile judetene cred că ar trebui să fie o prioritate si eu am speranta că si Ministerul Dezvoltării va avea în vedere acest lucru“, a mai adăugat presedintele CJ.



PNL acuză



PNL Neamt a acuzat ieri conducerea CJ de discriminare politică, deoarece nu au fost invitati si primarii de la Piatra Neamt si Roman la discutiile cu vicepremierul. „Modul acesta de abordare demonstrează dispretul pe care îl au cei care guvernează fată de cetătenii care au îndrăznit să aibă altă preferintă politică, considerîndu-i cetăteni de mîna a doua“, se arată într-un comunicat al PNL, unde sînt inserate si declaratiile celor doi edili. „Nu stiu care au fost criteriile după care s-au făcut invitatiile, oricum este inadmisibil ca la o discutie privind dezvoltarea locală să fie omisi chiar primarii celor două municipii. Se pare că nici Piatra Neamt, nici Roman nu reprezintă o prioritate pentru guvernarea centrală sau locală a PSD-ului. O vizită de lucru presupune discutii aplicate pe probleme care privesc ministerul pe care dumneaei îl conduce, nu o sedintă de partid unde participantii sunt alesi în functie de apartenenta politică“, a declarat primarul Dragos Chitic. „Suntem primari PNL, dar eu sunt în slujba tuturor cetătenilor. Romascanii merită si atentia conducerii PSD a Consiliului Judetean. Cred că a venit timpul ca practica acesta, în care comunitătile sunt tratate după culoarea carnetului de partid, nu după nevoile reale, să ia sfîrsit! Altfel, nu o să modernizăm niciodata tara asta! Le reamintesc celor de la conducerea CJ Neamt că în administratie nu există localităti favorite”, a precizat primarul Lucian Micu.

