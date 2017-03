Politisti contra DNA, se cere strămutarea • Cristian Filip si Adrian Anton au cerut să fie judecati la un alt Tribunal din cadrul Curtii de Apel Brasov • acestia consideră că judecătoarea le-ar fi încălcat dreptul la un proces echitabil si că în instantă se discută, fără traducere, în limba maghiară • politistii au formulat plîngere penală împotriva lucrătorilor DGA si procurorului DNA • Filip si Anton sînt judecati pentru luare de mită si abuz în serviciu • Politistii nemteni Cristian Filip si Adrian Anton, judecati pentru luare de mită si abuz în serviciu la Tribunalul Covasna, continuă lupta cu cei care i-au anchetat. Astfel, ei au formulat o cerere de strămutare a cauzei, la un alt tribunal de pe raza Curtii de Apel Brasov si anularea tuturor actelor îndeplinite în fata instantei din Covasna. În paralel, au formulat plîngere penală împotriva politistilor de la Directia Generală Anticoruptie (DGA) si a procurorului DNA care i-au anchetat. Infractiunile la care se face referire în plîngerea înaintată procurorului general de la Parchetul Înaltei Curti sînt de cercetare abuzivă si abuz în serviciu, respectiv instigare la comiterea celor două fapte. Cît priveste cererea de strămutare, aceasta este motivată, în opinia celor doi, pe existenta unor suspiciuni rezonabile că impartialitatea judecătorilor din cadrul Tribunalului Covasna ar putea fi stirbită, iar, în ceea ce priveste magistratul care judecă dosarul, acesta le-ar fi încălcat dreptul la un proces echitabil. Motivele invocate sînt numeroase, iar printre acestea se numără faptul că judecătoarea s-ar fi antepronuntat într-o fază a procesului, dar si că inculpatii si apărătorii lor asistă, fără a întelege, la discutii în limba maghiară între judecător si martorii denuntători. Mai mult, magistratul si grefierul fiind de etnie maghiară, politistii judecati suspectează o neîntelegere completă si corectă a limbii române ceea ce le-ar afecta dreptul la apărare. În plus, au mai sustinut ei, în faza procedurii de cameră preliminară, judecătoarea a refuzat să analizeze exceptiile invocate de ei. Ca un element în plus, în cererea de strămutare se face referire la faptul că politistii au formulat plîngere penală împotriva anchetatorilor de la DGA Covasna si a procurorului DNA care a instrumentat dosarul. Cauza o constituie modul în care a fost desfăsurată ancheta, politistii afirmînd că denuntătorii ar fi fost amenintati cu arestarea dacă nu vor spune ceea ce vor anchetatorii si, mai mult, că în lipsa presiunilor nici nu ar fi formulat denunt. De asemenea, un alt inculpat în dosar ar fi fost retinut 24 de ore de către procuror pentru că nu ar fi recunoscut acuzatiile aduse. Apoi, cînd termenul de retinere ar fi fost pe punctul de a se termina, procurorul ar fi revenit si ar afirmat în prezenta avocatului că, dacă nu-si recunoaste vinovătia, îl va aresta pentru 29 de zile. Ba chiar si avocatul ar fi fost admonestat pentru că ar fi încercat să aducă în discutie amenintarea si presiunea ce s-ar fi exercitat asupra clientului său. Rămîne de văzut în ce măsură solicitările politistilor vor fi urmate de succes, însă orice persoană ar trebui să beneficieze într-un stat de drept de posibilitatea de a-si formula apărări indiferent de acuzatiile aduse. Si de asemenea, ar trebui să aibă dreptul de a ajunge în fata unei instante asupra căreia să nu planeze nici cea mai mică suspiciune de lipsă de impartialitate.

Reamintim că faptele de care sînt acuzati cei trei (politistii si un instructor auto) ar fi avut loc în perioada 16 ianuarie - 28 aprilie 2016. În acest interval, cînd teoretic se spune că examenul pentru obtinerea carnetului de conducere nu mai poate fi „driblat“ sau cumpărat, avînd în vedere că partea teoretică este informatizată, cei doi politisti ar fi găsit căi de a însela sistemul. „În perioada 16 ianuarie - 28 aprilie 2016 inculpatii I.C.F. si C.A.A, avînd atributii pe linia de examinare a persoanelor la proba teoretică si practică pentru obtinerea permisului de conducere, atît singuri, cît si împreună, au pretins si primit de la diferiti candidati sume de bani cuprinse între 100 de lei - 1.000 de euro si alte foloase necuvenite“, se arată în comunicatul DNA Brasov.

