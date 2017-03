Stoichită despre Costel Enache: „Un om potrivit la locul potrivit“ Antrenorul Mihai Stocihită a urmărit zilele trecute cele două meciuri amicale sustinute la Piatra Neamt de selectionata Under 15 a României în compania reprezentativei similare a Republicii Moldova. Numit pe 1 februarie în functia de director tehnic în cadrul FRF, Stoichită a vorbit despre munca sa în domeniul dezvoltării fotbalului juvenil, l-a caracterizat pe selectionerul nemtean Costel Enache si a comparat stadionul Ceahlăul cu arena din Ghencea. Despre toate aceste subiecte puteti citi în interviul realizat cu Stoichită după cel

Reporter: Domnule Stoichită, cum apreciati evolutia echipei României U15 în cele două jocuri amicale cu Republica Moldova?

Mihai Stoichită: Pentru niste copii care s-au văzut pentru prima oară acum si au format o echipă care să fie competitivă peste un an de zile, debutul este bun. Dar trebuie să avem răbdare cu ei, trebuie să-i crestem cu multă atentie, să vedem ce putem scoate maximum pentru cînd o să ajungă la finalul carierei de juniori, asta este important.

Rep.: E un prag acum, la această vîrstă, unii din ei se pierd si nu mai ajung să progreseze...

M.S.: Eu sper să nu se întîmple treaba asta, noi încercăm să le inoculăm plăcerea si dragostea de a juca fotbal, si pe lîngă celelalte tentatii care sînt în acest sport, încercăm să-i păstrăm cît mai bine, noi împreună cu cluburile. Sper să avem o colaborare mult mai fructuoasă de-acum încolo. Am să merg foarte mult în tară, chiar îmi propun ca în fiecare zonă să văd cel putin trei meciuri de juniori si să fim atenti si la selectie pentru că poarta Nationalei este deschisă în continuare, si mi se pare normal să fie asa. Este doar un început, e o competitie, între ei în primul rînd, si pentru ei pînă la urmă.

Rep.: E greu pentru dumneavoastră să-i monitorizati pe copiii de această vîrstă?

M.S.: Da, e foarte greu pentru mine, pentru că eu nu am antrenat niciodată la acest nivel. Acum nu antrenez, ci observ si încerc să reglez lucrurile din mers. În sufletul meu îmi doresc foarte multe si stiu că uneori trebuie să mă controlez, pentru că trebuie să înteleg că ei sînt copii de 14-15 ani, nu seniorii pe care i-am antrenat nu de mult si de la care aveam aceleasi pretentii cum am de la ei. Si atunci, procesul de formare al lor trebuie să mi-l inoculez si eu pentru a avea răbdare în primul rînd si să perseverez în a încerca să construim ceva împreună cu toti antrenorii de la loturile de juniori.

Rep.: Ce părere aveti despre Costel Enache, noul selectioner al acestei noi echipe nationale a României?

M.S.: Costel mi se pare un om potrivit la locul potrivit. Nu îl laud, dar ce am văzut zilele astea m-a făcut să îl apreciez si chiar să-l felicit pentru modul în care interactionează cu acesti copii, pentru modul în care se comportă cu ei, pentru modul în care-i educă, nu numai fotbalistic, si asta este foarte bine.

Rep.: Cum ati găsit baza sportivă de la Piatra Neamt?

M.S.: E ca si stadionul Ghencea... Este un monument frumos ridicat în cinstea unui erou care e necunoscut la ora actuală.



A consemnat Florin JBANCA

