Băut si cu autoutilitara furată s-a oprit în gard • un sătean tulburat de alcool a făcut prăpăd la volanul unei masini sustrase din curtea unei societăti • alte două accidente petrecute în comunele din zona municipiului Roman s-au soldat cu victime •

Un sătean din comuna Tămăseni s-a ales cu dosar penal, sîmbătă seara, 25 februarie, după ce a sustras o masină, pe care a condus-o fiind sub influenta alcoolului. Individul s-a dat de gol cînd a pierdut controlul asupra directiei si s-a înfipt în gardul unei case. „În urma unei sesizări, lucrătorii Postului de Politie Tămăseni au identificat un bărbat în vîrstă de 42 de ani, din localitate, care ar fi sustras un autoturism, pe care l-a condus, fiind sub influenta alcoolului. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul a sustras, din curtea unei societăti, o autoutilitară, pe care a condus-o pe raza localitătii Tămăseni, pe o distanta de aproximativ 500 de metri si a avariat-o, după ce a intrat în coliziune cu un gard al unui imobil. Politistii au identificat la fata locului bărbatul, care emana halenă alcoolică, refuzînd testarea cu aparatul etilotest si recoltarea de probe biologice, pentru stabilirea alcoolemiei“, a declarat inspector Elena Bulgărea, purtător de cuvînt al IPJ Neamt. În prezent, tămăseneanul este cercetat pentru săvîrsirea infractiunilor de furt calificat si refuzul de recoltare de mostre biologice de sînge în vederea stabilirii alcoolemiei, urmînd ca la finalizarea acestora să se propună solutie legală prin Parchet. Într-un alt caz, o patrulă de ordine si sigurantă publică din cadrul Politiei Tîrgu Neamt a surprins în flagrant, într-o parcare din spatele unui bloc de pe strada Cuza Vodă din oras, mai multe persoane care încercau să sustragă componente auto. S-a întîmplat în noaptea de 26/27 februarie, oamenii legii identificînd la fata locului cinci tineri cu vîrste cuprinse între 16 si 22 de ani, care încercau să sustragă toba de evacuare a unui autoturism, producînd mai multe avarii. Prin extinderea cercetărilor s-a constatat că aceleasi personaje au sustras si de la un alt autoturism toba de evacuare a gazelor, bunul fiind recuperat si predat proprietarului. Asupra unuia dintre suspecti a fost găsită o cheie tubulară cu clichet, ce a fost confiscată de politisti. În cauză cercetările sînt continuate sub aspectul săvîrsirii infractiunilor de furt calificat si distrugere, dar si pentru documentarea activitătii infractionale. Două persoane au ajuns pe paturile de spital, în noaptea de sîmbătă spre duminică, 25/26 februarie, în urma unor accidente petrecute în zona Roman, la interval de numai 11 minute. Primul caz a fost semnalat la 112 la ora 22.58, în zona comunei Sagna. „A fost anuntat un accident rutier cu o victimă de sex masculin, în vîrstă de 23 de ani, diagnostic: traumatism cranio-cerebral acut comotional prin accident rutier, acesta fiind transportat de un echipaj cu asistent medical la CPU de la Spitalul Municipal Roman“, au anuntat reprezentanti Serviciului de Ambulantă Neamt. Din cîte se pare, tînărul a fost victima unui accident în care o masină s-a răstrurnat. La ora 23.09, pe raza comunei Secuieni a avut loc un alt incident cu o victimă de sex masculin, în vîrstă de 39 de ani. În acest caz în care, din cîte se pare, autoturismul în care se afla victima ar fi intrat într-un podet, diagnosticul a fost traumatism cranio-cerebral si traumatism toracic prin accident rutier. Suferindul a fost transportat de un echipaj cu asistent medical la Urgenta Spitalului Roman.

Articol afisat de 234 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (G. MUNTEANU, T. CIOBOTARU)