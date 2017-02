Parcul Zoo din Piatra Neamt, majorat cu un leu Despre starea deplorabilă si decrepitudinea în care a ajuns Parcul Zoo din Piatra Neamt, ca urmare a proastei administrări de către Perla Invest si apoi de către Primărie, am fost tentat deseori să semnalez public, ca tot pietreanul „căruia îi pasă“, vorba recentă a străzii. Am tot amânat, considerând că este lesne să critici, dacă nu poti emite niscaiva solutii. Recent, viceprimarul Luminita Vârlan, însotită de câtiva consilieri locali majoritari PSD, ALDE si PMP, au comis o „vizită de lucru“ în Parcul Zoo. Am rămas mut de admiratie. Nici nu a păsit bine pe poartă, că echipa de aleti locali au si găsit solutia pentru „cosmetizarea imaginii acestui reper al orasului“. A si fost emisă o hotărâre a Consiliului local privind „majorarea fondului de bilet cu un leu“, începând cu 26 ianuarie. Pentru a elimina orice posibilă confuzie, trebuie precizat că nu este vorba de majorarea fondului cinegetic al parcului cu un leu, ci fondul pe care trebuie să-l plătească pentru biletul de intrare, orice cetătean ros de curiozitatea de a afla ce se ascunde în spatele gardului vopsit. Am crezut că echipa de documentare a primăriei era animată de intentii mai nobile. Se stie că principalii beneficiari ai atractiilor zoo sunt sau ar trebui să fie copiii. Într-o pornire altruistă si maternă doamna viceprimar ar fi putut avansa spre aprobare un proiect de hotărâre privind eliminarea taxei de intrare pentru puradei si, eventual, înjumătătirea taxei pentru bunicii însotitori. Elevii, studentii si militarii nu se pun să plătească, pentru că Guvernul numai ce le-a mărit indemnizatiile. Odată cu trecerea pragului Parcului Zoo, echipei de documentare i-a venit ideea „îmbunătătirii conditiilor animalelor prin parteneriate“. Nu a fost suficient de clar, la ce conditii s-a făcut referire. La conditii de hrană, de habitat, de igienă sau climaterice?. Bănuiesc că accentul cade pe „conditii de hrană“, tinând cont că pot fi numărate coastele ursilor tocmai de la poarta parcului. Dacă se pune problema parteneriatului, sugerez să se apeleze la Protectia consumatorului, ca fiind cea mai indicată institutie. Recent a intrat în vigoare o lege privind circuitul produselor alimentare, aflate în pragul expirării valabilitătii de consum, care trebuie îndepărtate de pe rafturile supermarketurilor. Si, slavă Consiliului local si Primăriei, Piatra Neamt nu duce lipsă de supermarketuri. Mare parte dintre produsele aflate în prag de expirare, ar putea ajunge la locatarii cu blană sau cu pene a Parcului Zoo si nu în galantarele supermarketurilor respective, ca produse culinare proaspăt gătite. Sper să nu fiu declarat „persona non grata“ prin supermarketurile târgului. Apropo de parteneriate, ce fel de afacere a făcut Perla Invest, recte Primăria, plasând în Parcul Zoo si asa destul de neîncăpător, dughenele cu îndeletniciri si iz de bodegă, unde în sezon se pot consuma nestingherit bere, mici si fleici la grătar, precum si altele pe specific? Oare se alegeau si animalele expuse cu ceva din acest parteneriat, afară de mirosul de fleici si mici în nări? Săracul leu, fost pensionar, recent expatriat, care avea cusca lângă grătare. Răgea de se auzea în Văleni. Credea lumea că rage de dorul savanei, când în realitate dorul era de fleica întoarsă pe grătarul încins. Oare documentarea echipei s-a limitat doar la compătimirea animalelor si păsărilor de prin custi sau a broastelor testoase rămase pe uscat în bazinet. Sau poate privind conditiile precare de habitat ale acestora? S-a preocupat oare echipa de documentare de conditiile estetice si de igienă ale parcului? Dacă doamna viceprimar si echipa, ar fi luat-o apostoleste pe afara parcului, pe lângă gard pe strada Ion Creangă către Colibele Haiducilor, ar fi văzut sutele de metri de gard ale Parcului Zoo, mâncate de rugină mai mult decât poate duce gardul, ce stă să cadă. Ar fi văzut mizeria de pe lângă gard, prost mascată, începând din spatele dughenelor bodegă (ce o fi păscând Sanepidul?), continuând cu padocul poneilor si grajdul, ori ceva ce aduce a grajd. Grămezile de resturi netrebuincioase, adunate de prin oras, si-au găsit o mână de „gospodar“, care le-a depozitat aici, anulând orice bunăvointă cu care privesti peste gard când treci spre Parcul Cozla, să te destinzi. Despre izul pestilential din zonă, mai ales vara, nu se mai pune în discutie, că pe ăsta nici iarna nu-l biruie. Poate doamna viceprimar a gresit si nu a luat cu sine echipa care se cerea. O echipă de consilieri locali, care la extemporalul pe tema „cei cu voi prin Consiliu local?“ să ia măcar nota de trecere.

