Ciudătenii la Apa Serv! Săptămîna si directorul • e vehiculat un nou director interimar la Compania Apa Serv • Victor Movilă Petcu a fost director comercial si a fost „contestat“ de Curtea de Conturi deoarece n-are studii economice • el este absolvent de Educatie fizică si sport • „Eu cred că sînt disperati“, a declarat Vasile Dăscălescu, presedintele CA Apa Serv • Zbatere mare în continuare pentru cine să conducă Apa Serv. După ce săptămîna trecută am asistat, unii amuzati, altii revoltati, la încercarea de înscăunare a lui Viorel Marian în fotoliul de director general, săptămîna aceasta a debutat cu un nou nume vehiculat pentru această functie. Victor Movilă Petcu era cel care ar fi urmat luni să se prezinte la serviciu în noua calitate după ce decizia ar fi fost luată, la secret ca de obicei, vinerea trecută. De ce s-o fi renuntat la Viorel Marian, sau dacă acesta a abandonat bătălia după ce s-a ciocnit de „vechiul“ Consiliu de Administratie, ostil lui si favorabil lui Cătălin Dughir, directorul suspendat, rămîne să aflăm pe viitor. La fel, dacă în decizia luată a cîntărit greu sentinta potrivnică dată săptămîna trecută de Tribunalul Neamt, care „desfiinta“ noul Consiliu de Administratie.

Cert este că noua nominalizare poate fi, sau chiar este deja, contestabilă. Aceasta în conditiile în care Victor Movilă Petcu a mai fost director comercial la Apa Serv, dar un raport al Curtii de Conturi

l-a „atacat“ la studii: „În cazul dosarului de angajat Movilă Petcu Victor, marca 473: acesta a ocupat functia de director comercial, fiind numit prin dispozitia nr. 94/27.12.2010, pînă în 15 martie 2016 (controlul a fost efectuat în mai 2016 pentru anul 2015 n.red.). În fisa postului din data de 17.01.2011, anexă la contractul individual de muncă - la profilul ocupantului postului - nivel studii - se precizează studii superioare, fără a fi specificat profilul acestora. În conformitate cu statutul de functiuni valabil începînd cu data de 10.11.2014 - pentru functia de director comercial se prevede necesitatea profesiei de economist, în conditiile în care ocupantul acestui post are profesia de profesor, fiind absolvent al Universitătii Al. I. Cuza Iasi, specializarea Educatie fizică si sport, conform diplomei de licentă anexă la dosarul de angajat. Diploma de studii academice postuniversitare eliberată de Universitatea Cuza Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, în specializarea administrarea afacerilor mici si mijlocii nu îi conferă acestuia calitatea/profesia de economist, solicitată prin statul de functii“, se arată în actul de control. În acest context, unii s-ar putea întreba dacă Victor Movilă Petcu, considerat „incompatibil“ la studii pentru a fi director comercial, e cea mai bună alegere pentru jiltul de director general. Oricum, dacă zvonul e real si noua nominalizare se confirmă, din nou impresia este că se doreste urgentarea unor miscări la vîrful companiei de apă. Motivele pot fi lesne intuite sau bănuite. Dar e cel putin ciudat că nu este asteptat un verdict din partea Curtii de Apel Bacău, care ar trebui să se pronunte mîine si să rezolve o „dilemă“ mai veche la Apa Serv: care Consiliu de Administratie e legal. Cel „vechi“, revocat de Consiliul Judetean Neamt, dar printr-o hotărîre desfiintată în primă instantă, motiv pentru care e în continuare înregistrat la Registrul Comertului, sau cel „nou“, care are o singură „calitate“: e pe placul agamanilor, dar nu apare nicăieri în mod oficial. Cel putin deocamdată. Presedintele CA-ului vechi, Vasile Dăscălescu, nu întelege nici el de ce atîta grabă. „Miercuri ar trebui să se pronunte instanta. Nu înteleg de ce unii se grăbesc si riscă să dea cu oistea-n gard. Apoi mai este si sentinta din contencios administrativ care le este clar defavorabilă. Ar trebui să stea linistiti si să nu lase interesele de grup să-i conducă. Ar trebui să dea dovadă de diplomatie si de tact pentru că altfel nu au cum să conducă o campanie atît de importantă pentru judet. Eu cred că sînt disperati“, a declarat Vasile Dăscălescu, presedintele CA Apa Serv. Cel din Registrul Comertului, cel putin pînă miercuri.



„Desant“ pentru noua conducere la Apa Serv



Noul director general al Apa Serv a descins ieri la compania de apă,

fiind „secondat“, cu putin timp înainte de închiderea programului, de o

echipă de „sustinători“. Potrivit afirmatiilor lui Vasile Dăscălescu,

presedintele CA-ului vechi, din „desant“ au făcut parte vicepresedintele

CJ Neamt, Ion Asaftei, Ioan Păcală si doi agamani. Acestia doreau să discute cu sefii de compartimente si erau pregătiti si cu hîrtiile necesare pentru a face modificări la Registrul Comertului în ceea ce priveste structura de conducere. Modificări ce vor fi cel mai probabil contestate, asa că e posibil să avem ziua si procesul legat de cine are dreptul să conducă Apa Serv. Oricum, Vasile Dăscălescu a declarat că el va veni la companie inclusiv astăzi si miercuri, cînd va astepta decizia de la Curtea de Apel Bacău. În asteptarea acesteia, nu putem să nu constatăm graba cu care sînt operate schimbările. După o incursiune în birouri într-un week-end trecut, un director nou numit

vineri si instalat luni spre sfîrsit de program. Chiar dacă există o

sentintă, e drept, ce poate fi atacată, care desfiintează hotărîrea de CJ

prin care a fost revocat vechiul CA si numit unul nou.

