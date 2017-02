Iată ce spune preotul despre sotia acuzată de act sexual cu un elev • preotul Iulian Marc spune că există posibilitatea ca si sotia lui să fie o victimă în cazul sinuciderii seminaristului • „Greseala ei asta a fost: că a avut încredere în oameni si această greseală i-a fost fatală. Deja sînt distruse două familii si ăsta e lucrul cel mai grav“, a declarat sotul profesoarei arestate pentru act sexual cu un minor • Cazul socant în care o profesoară de limba română, Crinela Marc, a fost acuzată că a avut relatii sexuale cu un elev de la Liceul Teologic Piatra Neamt, iar în urma acestei povesti seminaristul s-a sinucis, s-a lăsat, după cum deja se stie, cu privarea de libertate a cadrului didactic. Despre această spetă s-au scris nenumărate articole, iar astăzi Monitorul vine cu o reactie din partea preotului Iulian Marc, sotul celei acuzate. Calm, acesta si-a expus punctul de vedere, afirmînd că sotia a fost ea însăsi o victimă si că totul s-a terminat cu distrugerea unor familii. „Există posibilitatea ca si ea să fie victimă. E clar că nu a fost decizia ei, dar a cedat presiunilor si a căzut în plasa lui. Copilul acesta nu era un sfînt. Putea si ea să facă acelasi gest, dar nu l-a făcut, ci a stat să răspundă la întrebări. Ea a pierdut totul. De ce a ales gestul acesta, era un om cu capul pe umeri... Sînt răspunsuri pe care eu nu le am. E păcat, e o problemă gravă. Copilul acesta nu era un sfînt, nici tinerii din ziua de astăzi nu sînt ceea ce par. Greseala ei asta a fost: că a avut încredere în oameni si această greseală i-a fost fatală. Sînt lucruri despre el care s-au găsit în convorbirile pe care le-a purtat, din care reiese că nu era cine se spune că era“, a declarat preotul Marc. Acesta a mai adăugat: „Ea regretă ceea ce s-a întîmplat. Dar ce alt final folositor poate fi acum cu arestarea ei? Deja sînt distruse două familii si ăsta e lucrul cel mai grav. Problema care pote fi pusă este dacă se mai poate salva ceva. Dacă se poate ceva corecta ar fi bine, dar ce să se mai corecteze acum... Să nu se înrăutătească mai mult lucrurile“. Iată cum este privită si sinuciderea seminaristului Marius Săndulache, cu care profesoara a avut o relatie încă de cînd acesta era în clasa a XI-a si avea numai 17 ani: „A fost un egoism, un gest de răzbunare din partea lui. Am trecut si eu prin experienta seminarului, dar eu am sacrificat totul ca să-l slujesc pe Dumnezeu. Pe el nu l-a interesat ce lasă în urmă. Fiecare o vede pe ea vinovată, dar eu nu văd asa. Stiam că e însărcinată, pentru că ne chinuiam de multă vreme. Există iertare, locul amîndurora este în biserică si asta e calea cea mai corectă. Asta n-a învătat el“. Dincolo de toate acestea, anchetatorii si judecătorii au considerat că elevul a fost victima profesoarei si a fost pusă sub acuzare pentru săvîrsirea faptei de act sexual cu un minor. În sedinta de pe 15 februarie, magistratii din cadrul Judecătoriei Piatra Neamt au dispus arestarea preventivă, chiar dacă acuzata este însărcinată în sase luni, judecătorul de drepturi si libertăti apreciind că reprezintă un pericol social. Crinela Marc a avut apărător ales si imediat după pronuntare a contestat cătusele, o decizie în acest sens urmînd a fi luată zilele viitoare de Curtea de Apel Bacău. Codul penal sanctionează infractiunea de act sexual cu un minor la articolul 220, la arestare fiind invocat alineatul3: „Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vîrsta între 13 si 18 ani, cînd majorul a abuzat de autoritatea ori influenta sa asupra victimei, se pedepseste cu închisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitării unor drepturi“. În ultimul alineat se arată că fapta prevazută în alin. (1) – (3) se sanctionează cu închisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitării unor drepturi, atunci cînd: b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului. Conform actelor de urmărire penală, profesoara de română a avut o relatie cu elevul Săndulache în perioada decembrie 2015 - martie 2016, dată la care elevul a devenit major. S-ar părea că pe 17 noiembrie anul trecut adolescentul a avut mai multe discutii telefonice cu profesoara, chiar din curtea scolii, s-au certat, apoi el a mers pe podul de la Căprioada si s-a aruncat în apele Bistritei. Cadavrul a fost găsit după o lună.

