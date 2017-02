Dacii si Creangă, cărti de vizită la Tîrgul de Turism • orasele Piatra Neamt si Tîrgu Neamt au standuri la TTR • urbea de sub pietricica promovează în Capitală si Festivalului Dacic Petrodava • orasul de sub Cetate a pus accent pe Tinutul lui Creangă, amenajînd un stand sub forma unei scene din Capra cu trei iezi •



Judetul, Primăria Piatra Neamt si Primăria Tîrgu Neamt participă, în perioada 16-19 februarie 2017, la Complexul Expozitional Romexpo la o nouă editie a Tîrgului de Turism al României, cel mai mare eveniment din tară dedicat industriei turismului. Municipalitatea pietrană este prezentă cu un stand în cadrul căruia se promovează oferta pentru sezonul estival si principalele atractii turistice. Ca element de noutate, este promovat calendarul de evenimente care se vor desfăsura la Piatra Neamt în anul 2017, marile manifestări organizate de municipalitate, dar si cele de traditie organizate de institutiile de cultură din municipiu sprijinite de către primărie. Alături de reprezentantii Centrului National de Informare Turistică din Piatra Neamt, în cadrul standului sînt prezenti si patru reprezentanti ai Gărzii Apulum, care promovează cea de-a doua editie a Festivalului Dacic Petrodava ce va avea loc în perioada 27-28 mai. Cu această ocazie, au comunicat o parte din programul evenimentului, care anul acesta va fi mult mai complex. Printre noutătile festivalului se numără faptul că el se va desfăsura pe parcursul a două zile si că se va bucura de o participare mai numeroasă din partea trupelor de reconstituire istorică.

La deschiderea oficială a Tîrgului de Turism a fost prezent si primarul Dragos Chitic, care s-a întîlnit cu ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre si presedintele Camerei de Comert si Industrie a României, Mihai Daraban. „De anul trecut am reusit să concepem si să punem în practică un calendar de evenimente asa cum trebuie să aibă o statiune turistică si acest lucru constituie tema principală a standului municipiului Piatra Neamt la acestă editie a Tîrgului de Turism al României. Numărul de turisti care au vizitat Piatra Neamt în 2016 a crescut cu aproximativ 10 procente fată de anul anterior, iar pentru 2017 ne-am propus să mentinem acest trend ascendent“ a declarat primarul Chitic. Sigur că astfel de participări sînt de lăudat în principiu, iar cît priveste atractiile turistice ale zonei e de asemenea lăudabil că ele sînt sporite de organizarea unor manifestări (festivaluri, tîrguri etc) care să atragă în plus turistii. Însă o problemă nerezolvată si cu un major impact negativ într-o eventuală înflorire turistică a zonei o reprezintă starea deplorabilă a infrastructurii. Cea rutieră în principal, dar nu doar ea. Iar din cele mai recente informatii rezultă că dezideratul ca si regiunea Moldovei, implicit judetul Neamt, să fie conectată la civilizatie printr-o atît de dorită autostradă rămîne la nivel de vis. Care se va împlini poate la anul. Sau mai sigur la multi ani.



În ceea ce priveste orasul Tîrgu Neamt, dacă în urmă cu doi ani standul urbei s-a amenajat sub forma unei fortărete în miniatură, amintind de Cetatea Neamt, iar anul trecut s-au adus în atentie frumusetile naturale, principalul exponat fiind un zimbru în mărime naturală împrumutat din muzeul Parcului Natural Vînători, de această dată privirile vizitatorilor vor fi atrase de Tinutul lui Creangă. Asta pentru că pe 1 martie se împlinesc 180 de ani de la nasterea scriitorului humulestean. În spatiul aflat la dispozitia orasului a fost creată o scenă din Capra cu trei iezi. Personajele, costumate în portul traditional românesc, vor atrage cu sigurantă atentia vizitatorilor. Decorul are pe fundal imaginea unei case tărănesti si mai include un cuptor, un ceaun pus pe pirostrii, o masă si scăunele din lemn. Intrarea este străjuită de un panou care redă imaginea unei cărti deschise la un fragment din poveste. Persoanele care doresc să afle mai multe informatii despre atractiile zonei pot sta de vorbă cu reprezentantii urbei, la o masă alăturată, sub imaginea muzeului memorial din Humulesti. „Pentru că anul acesta se împlinesc 180 de ani de la nasterea marelui povestitor, prezenta orasului Tîrgu Neamt la Tîrgul de Turism al României este dedicată lui Ion Creangă. Le multumesc tuturor celor care s-au ocupat de pregătirea acestei editii si în mod special domnului Cucu Florin, pentru implicarea în amenajarea standului! Sper că am reusit si în acest an să fim la înăltimea asteptărilor dumneavoastră!“, a notat primarul Daniel Harpa, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook. Din delegatia urbei a făcut parte si edilul-sef la momentul deschiderii oficiale. În restul timpului, de vorbă cu vizitatorii va sta mai mult Ionela Lungu, mester popular din Humulesti, renumită în întreaga tară pentru haioasele figurine din lut ce dau viată personajelor din opera lui Creangă. Participarea orasului la Tîrgul de Turism a fost aprobată de consilierii locali într-o sedintă din ianuarie, fiind alocată suma de 44.800 lei. Potrivit hotărîrii postate pe pagina de internet a primăriei, pentru închirierea standului se vor achita 7.350 lei, amenajarea acestuia costă 30.000 lei, iar taxa de participare este de 450 lei. Diferenta va fi destinată acoperirii cheltuielilor delegatiei, făcute cu drumul si cazarea, si costurilor de transport ale decorurilor standului.

