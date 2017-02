Halep si Nasty, oaspeti de lux la Piatra Neamt? • echipa feminină de tenis a României si-a aflat ieri adversara în Fed Cup: în aprilie, tricolorele vor înfrunta Marea Britanie, în barajul pentru mentinerea în Grupa Mondială II • „Piatra Neamt are prima sansă de a găzdui meciurile, dacă se va juca în sală“, a declarat profesorul Romeo Stoica, presedintele clubului Condor • seful FRT, George Cosac vorbea anul trecut de Cupa Davis, după ce a inspectat Polivalenta pietreană • Piatra Neamt ar putea deveni în această primăvară un oras extrem de vizibil la nivel national si international dacă oficialii Federatiei Române de Tenis vor decide să acorde urbei de sub Pietricica onoarea organizării unui meci din cadrul Cupei Federatiilor. Ieri, la sediul ITF (Federatia Internatională de Tenis) de la Londra, a avut loc tragerea la sorti a meciurilor din play-off-ul pentru mentinerea în Grupa Mondială II a Fed Cup, unde s-a stabilit că România va întîlni Marea Britanie, partida urmînd a avea loc la noi în tară, în perioada 21-23 aprilie. Tricolorele tocmai pierduseră disputa cu Belgia, din week-end-ul trecut, de la Sala Polivalentă din Bucuresti, drept pentru care sînt obligate să treacă peste două luni de britanice pentru care evoluează două jucătoare cunoscute în circuitul WTA, Johanna Konta (locul 10) si Heather Watson (locul 72). „Este bine pentru noi că jucăm acasă, dar puteam să întîlnim si adversare mai accesibile. Marea Britanie este un adversar dificil, au o jucătoare de Top 10, dar eu sînt convins că în România, cu toate fetele sănătoase si apte de joc, noi avem prima sansă. Dar, repet, nu va fi usor”, a fost prima declaratie dată de căpitanul-nejucător al echipei României, Ilie Năstase, pentru site-ul FRT, după ce a aflat numele adversarei. La acest moment nu se stiu decît datele de disputare a jocurilor si că înfruntarea va avea loc în România. Imediat după aflarea adversarei la tragerea la sorti si după confirmarea că jocurile vor avea loc pe teren propriu, profesorul Romeo Stoica, presedintele clublui Condor din Piatra Neamt a început să-i caute pe oficialii federali. „După cum vă amintiti, în aprilie anul trecut, am fost vizitati de presedintele Federatiei Române de Tenis George Cosac care a văzut Sala Polivalentă din Piatra Neamt si a rămas plăcut surprins de conditiile de aici. Atunci, la o conferintă de presă de la primărie, domnul Cosac a spus că s-ar putea organiza la sală un meci de Cupa Davis, în prima parte a anului, dar acum este această înfruntare a fetelor din Fed Cup. Cu domnul presedinte nu am reusit să vorbesc astăzi (ieri - n.r.), dar am discutat cu Răzvan Itu, vicepresedintele FRT, căruia i-am propus varianta Piatra Neamt. Dacă în Moldova a fost doar la Galati un meci de tenis cu miză, am zis să aducem un astfel de eveniment si la Piatra Neamt“, a spus profesorul Stoica. În urma discutiei telefonice, oficialul federal a părut foarte deschis variantei ca sala pietreană să găzduiască partida din aprilie. „Domnul Itu mi-a spus că meciul cu Marea Britanie nu se va disputa la Cluj, unde a fost jocul cu Cehia si nici la Polovalenta din Bucuresti, unde s-a disputat partida recentă cu Belgia. Fetele ar dori să se joace undeva afară, pe zgură, dar se poate pune o astfel de suprafată si în sală. Aprilie este o lună destul de capricioasă si există riscul să plouă, asa încît ar fi mai bine ca meciul să se joace în sală. Domnul vicepresedinte mi-a dat dreptate si mi-a confirmat că dacă se va lua decizia ca înfruntarea să aibă loc în sală, pe motiv de vreme rea, prima optiune va fi Piatra Neamt. În luarea hotărîrii finale se va tine cont si de dorinta fetelor precum si a domnului Ilie Năstase“, a mai adăugat Romeo Stoica. Pe 6 aprilie anul trecut, presedintele Federatiei Române de Tenis, George Cosac, se declara încîntat de conditiile oferite de orasul nostru si de Sala Polovalentă pe care a vizitat-o în acea zi cu intentia de a o introduce în circuitul jocurilor internationale de tenis. „Mie îmi place foarte mult Piatra Neamt, este un fel de Brasov în miniatură si cred că ar fi o bună oportunitate de a încheia un parteneriat cu primăria ca să organizăm un meci si să promovăm acest minunat oras în Europa si în lume. Cu sigurantă va veni o delegatie de la Federatia Internatională, va verifica sala, distanta pînă la primul aeroport si sperăm că vom îndeplini toate conditiile astfel încît Piatra Neamt să fie prima optiune pentru Cupa Davis anul viitor. Cînd alegem orasele, ne asumăm o mare responsabilitate. Să joci cu sala goală nu dă bine, pentru că eforturile de organizare sînt foarte mari. Aici, cu 3.800 de locuri, plus lojele ce vor fi construite, vom ajunge la 4.000 de locuri si sperăm că le vom umple. Sînt foarte multe echipe care ne pot fi adversare la anul. Indiferent care va fi, sînt convins că va fi un eveniment foarte important si un spectacol pe măsură“, declara seful FRT în aprilie 2016.

