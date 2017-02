Gata! Ilie Petre pleacă de la Prefectura Neamt

• după 45 de ani de muncă, seful Serviciului Juridic si Contencios Administrativ din Prefectura Neamt s-ar putea bucura de odihna binemeritată • n-o va face, continuînd să lucreze în domeniul privat •

A venit vremea, după 45 de ani de muncă, ca juristul Ilie Petre, seful Serviciului Juridic si Contencios Administrativ, să se poată bucura de pensie. Prefectul Niculina Dobrilă are numai cuvinte de laudă la adresa colegului ei, de la care spune că a avut multe de învătat. „Cît de curînd, colegul nostru, domnul Ilie Petre, va înceta, de drept, raportul de serviciu cu Prefectura Neamt, pentru că îndeplineste, cumulativ, asa cum cere Statutul functionarului public, aprobat prin Legea 188 din 1991, conditiile de vîrstă standard si stagiu de cotizare. Personal, am colaborat o perioadă îndelungată cu domnul Ilie Petre, care lucrează la Prefectura Neamt din 1999, unde a îndeplinit functia de secretar general o vreme, iar după reorganizarea institutiei aceea de sef de serviciu juridic. Are o vastă experientă în domeniul admnistratiei. A fost un profesionist desăvîrsit, de la care am avut de învătat multe generatii de juristi, atît eu, cît si colegii mei. Pot să vă spun faptul că, în toată această perioadă, a crescut si format functionari publici, motiv pentru care avem profesionisti în prefectură, lucru pentru care-i multumim. Nu ne rămîne decît să-i urăm pensie lungă si linistită si împliniri în tot ceea ce va face după încheierea contractului de muncă cu institutia“, a declarat prefectul Niculina Dobrilă. Înainte de 1989, Ilie Petre a lucrat ca jurist în Primăria Roman, iar, imediat după Revolutie si pînă în 1999 la plecarea sa la Prefectura Neamt a fost secretar al municipiului Roman. Prefectul Niculina Dobrilă a anuntat că, din 15 februarie si pînă la demararea procedurilor legale de organizare a concursului pe postul vacantat, după pensionarea lui Ilie Petre, va fi numit temporar un alt functionar din Serviciul juridic. Reprezentantul Guvernului în teritoriu analizează pe cine va numi, temporar, pe acest post. „Pentru organizarea concursului, dar si pentru exercitarea temporară a acestei functii de conducere, va trebui să obtinem aprobarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Decizia de ocupare temporară a functiei, eliberată prin pensionarea domnului Ilie Petre Petre, o voi lua după ce mă voi consulta ce ceilalti juristi din Prefectură. Este stiut că functia de director al Serviciului juridic este o functie de conducere ce se bazează cea mai mare parte a activitătilor din institutia Prefectului: aici discutăm despre tutelă admnistrativă, despre controlul legalitătii actelor adoptate de unitătile administrativ- teritoriale, despre aplicarea corectă a legislatiei de restituire a proprietătii, despre organizarea alegerilor, reprezentarea Prefecturii în instanta de Contencios Administrativ etc. Este o structură care se ocupă de mare parte din activităti si este dorit ca acest post să fie ocupat de oameni foarte bine pregătiti din punct de vedere profesional“, a mai mentionat Niculina Dobrilă. Fostul director Ilie Petre a mărturisit că doar teoretic va fi pensionar, pentru că, practic, a primit propunerea unei mari companii private din judet, de a coordona colectivul de juristi, cu un salariu extrem de motivant. Rămîne de văzut si dacă propunerea, datînd de ceva timp în urmă se va si materializa, dar pentru un jurist de talia sa este greu de crezut că va rămîne mult timp inactiv.

Articol afisat de 714 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Flora ORDEAN)