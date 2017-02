Negocieri pentru o altă majoritate în CL • schimbarea sefului PMP Neamt readuce în discutie majoritatea din CL Piatra Neamt • „Îmi doresc să putem pune în practică proiectele bune pentru oras“, a declarat primarul Dragos Chitic • Majoritatea în Consiliul Local Piatra Neamt a redevenit o problemă de actualitate după schimbarea presedintelui PMP Neamt. Înlocuirea lui Laurentiu Dulamă cu vasluianul Corneliu Bichinet a dat startul zvonurilor privind trecerea celor de la PMP Neamt alături de PNL si în opozitie fată de PSD si ALDE. Asa cum arată lucrurile la „centru“ si în multe alte judete. Iar gura lumii vorbeste chiar de negocieri care au debutat în acest sens în Neamt. Fără a exista însă nici o confirmare sau o infirmare oficială. Chestionat pe marginea subiectului, primarul Dragos Chitic a ales un răspuns „diplomatic“: „Îmi doresc o majoritate în consiliul local pentru a putea pune în practică proiectele benefice pentru oras. Cred că este de domeniul evidentei că solutia cea mai firească ar fi o majoritate în consiliul local cu PMP Neamt. Asa cum stim cu totii, la nivel national, PMP s-a declarat în opozitie cu PSD“, a afirmat primarul Dragos Chitic. Asadar, pornind de la „trendul“ national, unii cred că ar trebui deschise deja sampaniile pentru majoritatea, e drept fragilă, a PNL si PMP la Piatra Neamt. Astfel PSD si ALDE ar rămîne doar cu 11 consilieri, iar PNL si PMP ar totaliza 12. Numai că sînt si voci care spun că victoria nu ar trebui încă sărbătorită de liberali pentru că noul sef de la Vaslui ar avea o relatie bună, spre foarte bună, cu social-democratii la el acasă. Care relatie s-ar putea „translata“ si la Neamt. Si majoritătile ar rămîne la fel. Sigur că situatia ar putea fi analizată si exclusiv din perspectiva maximizării profitului politic de către PMP Neamt. Adică, schimbarea taberei să nu însemne pierderea nici unei pozitii de fortă detinută în prezent. Eventual cîstigarea a ceva în plus. Cum în CL Piatra Neamt, PMP are deja un viceprimar, un plus ar însemna si cealaltă functie de vice, detinută în prezent de PSD. Aspect cu care liberalii ar putea fi de acord, miza fiind să le treacă proiectele cu majoritatea simplă si să nu mai asiste la numeroasele piedici puse de social-democrati la proiectele initiate de primarul liberal. În Consiliul Judetean Neamt, lucrurile sînt, cel putin aparent, mai încurcate. Astfel, în forul judetean, din 35 de consilieri, 17 sînt de la PSD, doi de la ALDE, doi de la PMP si 14 de la PNL. Iar PMP Neamt detine functia de vicepresedinte. Chiar dacă atributiile nu sînt foarte „consistente“. În cazul în care pemepistii ar trece alături de PNL, scorul ar fi de 19 la 16 pentru tabăra PSD-ALDE. Iar, drept represalii, postul de vice ocupat de Laurentiu Dulamă ar fi în pericol. Teoretic, însă nu si practic, în conditiile în care pentru initiarea demersurilor de schimbare a unui vicepresedinte e nevoie de voturile a două treimi dintre consilieri. Voturi pe care social-democratii si oamenii lui Tăriceanu nu au de unde să le adune dacă nu vom asista la niste trădări din tabăra liberală. Toate aceste calcule pot fi lejer date peste cap de alte socoteli care să tină de interesul personal sau de grup al celor implicati, si nu de maximizarea profitului politic, de interesul partidului sau al cetăteanului. Asa cum am văzut că se întîmplă de cele mai multe ori în politica din România după '89. În care se pupă „dreapta“ cu „stînga“, rezultînd aliante temporare denumite apoi „împotriva firii“ sau „solutii imorale“ si trec unii dintr-un partid într-altul peste noapte. De îi vezi, tinîndu-se de gît dimineata, pe unii care seara se înjurau ca la usa cortului. Sigur că fiind ocupati cu astfel de manevre, majoritatea politicienilor nu prea mai au timp să se preocupe si de nevoile cetăteanului. Care după ce a votat cu cine a votat, trebuie să lase „ciocul mic“ pentru că ei, politicienii, „sînt la guvernare“.

