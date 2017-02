Ex-deputat, candidat la Primăria din Roman Surse din PSD dau ca sigură candidatura pentru postul de primar al municipiului Roman a omului de afaceri Marius Nicolae, care a fost convins de colegii să-i de partid să candideze la alegerile partiale pentru functia de edil sef al Romanului. Numele său era mai demult vehiculat pentru a intra în cursa electorală împotriva lui Lucian Micu, poate si ca o revansă fată de deputatul Dan Laurentiu Leoreanu, cel care a sprijinit-o pe Elena Udrea să candideze la Roman în conditiile în care Emil Boc îl asigurase pe că va rămîne candidatul partidului si în următorul mandat. La alegerile parlamentare din 2008, Marius Neculai a candidat si a reusit să ajungă în Camera Deputatilor pe listele PDL în Colegiul uninominal 4 din Neamt. Născut la 24 februarie 1975 Marius Neculai este căsătorit cu notarul Andreea Neculai cu care are si doi copii. Foarte activ atît în Parlament cît si în colegiu, Marius Neculai a sprijinit în timpul mandatului său foarte mult Spitalul Municipal de Urgentă Roman. Devenit independent, deputatul a fost adus în PSD de senatorul Ioan Chelaru, care de altfel a încercat să-l determine să facă acest pas încă din timpul mandatului, lucru pe care acesta l-a refuzat. A făcut parte din Comisia buget finante, bănci, admnistratie publică si amenajarea teritoriului si din cea de politică externă. Scos din cursa electorală ca urmare a presiunilor de la Centru, deputatul Marius Neculai s-a tinut în tot acest timp departe de politică dînd impresia că nu va reveni niciodată si că-si va vedea de afacerile prospere pe care le are. În conditiile acestea se pare că bătălia electorală la Roman va fi strînsă si interesantă. Lucian Micu are avantajul de a fi primarul interimar în functie, cunoscînd tot ce miscă în institutie, iar Marius Neculai un tînăr ambitios care va dori să-si ia revansa. Dacă acesta va reusi să ajungă pe fotoliul de primar al Romanului va avea însă dificultăti în a-si trece proiectele în conditiile în care PNL are 14 mandate, în timp ce PSD are doar sase.

