Monitorul de Neamt » Stiri Politică 10 Februarie 2017 Strada vrea motiune pentru România • protestatarii asteaptă solutii de la presedinte si de la sefii Puterii si Opozitiei • sînt evidentiate 10 măsuri pentru întărirea democratiei • „E nevoie de o motiune civică pentru rezolvarea prezentului conflict politic din România“, sustin membrii PACT • Cei care au protestat si protestează în aceste zile în stradă si-au structurat revendicările solicitînd solutii de la presedintele Iohannis, dar si de la liderii Puterii si ai Opozitiei. Revendicările, cristalizate sub forma unei „motiuni pentru România“, sînt sustinute si de membrii PACT, al cărei presedinte, nemteanul Sebastian Burduja, s-a aflat în prim-planul protestelor. În motivarea demersului, cei de la PACT sustin că „în aceste zile se scrie istoria României. Sînt cele mai ample manifestatii civice din istoria noastră post-decembristă. După mai bine de un sfert de secol în care ne-am acuzat si am fost acuzati că sîntem un popor resemnat, neinformat si divizat, ne-am trezit. Ne-a unit indignarea, dar mai presus decît orice ne-am unit în jurul unor valori: libertate, dreptate, decentă, simt civic. Sîntem astăzi un exemplu pentru întreaga Europă si pentru democratiile de pretutindeni. Oare unde ar fi fost România astăzi dacă «Revolutia Luminii» ar fi avut loc măcar acum 5 sau 10 ani? Mai bine mai tîrziu decît niciodată: ne-am desteptat si nu există cale de întoarcere la somnul care a născut atît de multi monstri în România ultimelor decenii. E nevoie de o motiune civică pentru rezolvarea prezentului conflict politic din România si pentru asezarea democratiei românesti pe baze sănătoase. Să facem astfel din criza actuală ocazia perfectă pentru a consolida democratia românească, inclusiv în pregătirea a două momente vitale: centenarul (2018) si presedintia Consiliului UE (2019). Aceasta este o motiune civică pentru România“. Sustinătorii acestei motiuni reclamă solutii de la toti actorii importanti pe scena politică sau publică: premierului Grindeanu i se solicită demisia de onoare „pentru a demonstra cetătenilor români, partenerilor externi si lumii întregi că interesele României si necesitatea redobîndirii credibilitătii actului de guvernare sînt mai presus de orice functie“. Presedintelui Klaus Iohannis i se cere o declaratie publică prin care să asigure PSD că este dispus să facă o nouă desemnare de prim-ministru cu respectarea rezultatului alegerilor din 11 decembrie. Liderilor Opozitiei - Raluca Turcan, Nicusor Dan, Eugen Tomac si Kelemen Hunor - li se cere de asemenea o declaratie publică prin care să îsi ia angajamentul că nu vor face o propunere de premier. Sefii formatiunilor politice aflate la Putere, Liviu Dragnea si Călin Popescu Tăriceanu ar trebui si ei să facă o declaratie publică pentru a asigura cetătenii României că următorul Guvern nu va face apel la mecanismul ordonantelor de urgentă, iar mandatul său va fi strict limitat la respectarea Programului de Guvernare. „Alături de membrii PSD si ALDE, v-ati asumat guvernarea. Acum e timpul să propuneti un nou Guvern, competent si curat. Aveti resurse umane suficiente, atît în interiorul cît si în exteriorul partidelor dumneavoastră, pentru a recredibiliza Guvernul României în plan intern si extern“, sînt de părere protestatarii.



Decalog pentru democratie



În comunicatul de presă amintit se mai face refecrire la un decalog care, respectat, ar însemna consolidarea democratiei în România. Cele 10 măsuri sînt: „1. Organizarea unui referendum pentru continuarea luptei anti-coruptie: «referendum pentru toti să stim dacă sîntem hoti». 2. Efectuarea eventualelor modificări asupra Codurilor Penale numai de către Parlamentul României si numai în urma unui consens între fortele politice, CSM si reprezentanti ai societătii civile. 3. Eliminarea posibilitătii Guvernului de a emite ordonante de urgentă, respectînd astfel principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat. 4. Verificarea si confiscarea extinsă a averilor ilicite. 5. Dublarea termenelor pedepselor cu închisoarea pentru fapte de coruptie, conflict de interese si abuz în serviciu. 6. Sesizarea Curtii Constitutionale a României si la initiativa directă a cetătenilor.

7. Depolitizarea tuturor functiilor publice si a întregului aparat administrativ, cu exceptia membrilor Guvernului. 8. Limitarea clară si explicită a imunitătii parlamentare doar la declaratii politice. 9. Eliminarea votului secret în Parlamentul României, cu exceptia situatiilor care implică chestiuni de sigurantă natională. 10. Limitarea numărului de mandate la maxim două pentru orice functie aleasă. Avînd în vedere că marea parte a acestor măsuri necesită modificarea Constitutiei României, solicităm Presedintelui, Guvernului si Parlamentului României initierea în termen de 30 de zile a demersurilor pentru dezbaterea si stabilirea prin consens a unui nou proiect pentru revizuirea Constitutiei, cu participarea partidelor politice, a societătii civile si a reprezentantilor mediului privat. Facem un apel către întreaga presă, către societatea civilă, către clasa politică si mai ales către toti cetătenii României să dezbată, să amendeze, să semneze si să sustină această motiune prin orice mijloc civic. Doar un astfel de dialog bazat pe idei, principii si valori poate restabili încrederea în noi însine, în cei din jurul nostru si în România. Doar această solutie va duce la rezultate durabile pentru democratia românească. Doar împreună putem fi un popor puternic“. Motiunea pentru România poate fi semnată la adresa: www.petitieonline.com/motiune-romania.

Articol afisat de 438 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (C. FILIP) Nu sunteti autentificat pe site!

Comentarii la acest articol: Nu există nici un comentariu la acest articol Stiri Locale • „Dacă noi, românii, nu ne vom uni, sîntem sortiti pieirii“ • Ex-deputat, candidat la Primăria din Roman • Bătrînă ucisă cu sălbăticie de sot Stiri Politică • Strada vrea motiune pentru România