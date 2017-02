Strada, din ce în mai radicală • au apărut liste cu revendicări noi la nivel central si local • se doreste înlocuirea Guvernului Grindeanu si depolitizarea institutiilor publice • la nivel local se cere depolitizarea societătilor din subordinea CL si concursuri pentru directori • în plus, pe o listă scurtă apare solicitarea de demitere a directorilor sau consilierilor care au jignit în aceste zile protestatarii • mai multi nemteni au protestat la Bruxelles • Liderii nemtenilor care au protestat în ultimele zile împotriva ordonantei de urgentă date la ceas de seară sînt decisi să continue manifestatiile, chiar dacă actul normativ mentionat a fost abrogat. Ei si-au modificat si lista de revendicări, apărînd solicitări noi atît la nivel local, cît si national. Într-un mesaj postat pe o retea de socializare, Andrei Carabelea, unul dintre liderii protestatarilor din Piatra Neamt, anuntă: „Mergem înainte cu protestele. Cerem în continuare: 1. Demisia Guvernului Grindeanu (alt guvern din partea aceleiasi majorităti); 2. Interzicerea ocupării unor functii publice celor cu condamnări penale; 3. Demiterea Avocatului Poporului; 4. Fără imunitate. Nimeni nu e deasupra legii iar justitia să nu mai fie blocată de avizul parlamentar; 5. Controlul de constitutionalitate al legilor si ordonantelor de urgentă să se realizeze si la initiativa directă si neintermediată a cetătenilor; 6. Depolitizarea institutiilor publice; 7. Reformarea CNA si modificarea Legii audiovizualului. În plus, în urma zecilor de discutii pe care le-am avut în stradă ne îndreptăm atentia si către ce se întîmplă în judetul nostru. În această dimineată am avut o întîlnire cu domnul primar Dragos Chitic si cu doamna viceprimar Luminita Vârlan. Am prezentat o parte dintre cerintele «străzii» (asa cum le-am primit) si îmi doresc să dăm o formă finală în această seară pentru a le putea prezenta într-o petitie. Astăzi le-am comunicat următoarele cerinte: 1. Depolitizarea institutiilor/societătilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt - concursuri pe bune, nu numiri politice; 2. Demiterea directorilor institutiilor/societătilor aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamt care au jignit protestatarii; 3. Demiterea consilierilor locali care au jignit protestatarii; 4. Organizarea unei comisii de control a achizitiilor publice, formată din consilieri locali de la fiecare partid. Vom formula o petitie în oglindă pe care o vom adresa Consiliului Judetean Neamt“. Protestele au continuat si aseară la Piatra Neamt, în traseul participantilor apărînd, pentru prima dată, si cartierul Mărătei.



Cîteva observatii



Fără a intentiona să punem în discutie corectitudinea revendicărilor, cîteva observatii pot fi făcute. Parte dintre acestea (cele ce tin de depolitizare) presupun un orizont de asteptare mai lung, fiind problematică prezenta în stradă a celor ce protestează pînă la îndeplinirea lor. Solicitarea de schimbare a Guvernului, chiar cu respectarea majoritătii rezultate în urma votului la parlamentare, poate fi interpretată si ca o depăsire a „atributiilor străzii“. Este evidentă victoria celor care au protestat prin abrogarea ordonantei, însă ar trebui purtată o discutie extrem de serioasă despre pînă unde se poate implica „strada“ în stabilirea modului în care functionează institutiile într-un stat democratic. Problematică poate fi si solicitarea de a demite consilierii sau directorii care au jignit protestatarii. De la bun început spunem că sîntem adversarii oricărui gen de jigniri, din orice tabără ar fi formulate. Dacă manifestatia celor din stradă a apărut însă tocmai ca rezultat al libertătii de exprimare, consecventă ar însemna si admiterea dreptului la liberă exprimare din partea adversarilor de idei. Demiterea acestora chiar pentru jigniri ar putea fi interpretată ca o pedeapsă pentru un „delict de opinie“, ceea ce ar putea crea un precedent îngrijorător. Mai ales dacă opiniile adverse au fost formulate din perspectivă personală, în afara „orelor de serviciu“. Sînt alte modalităti prin care jignirea poate fi sanctionată, în conformitate cu prevederile legale. De asemenea unii dintre protestatari si-ar dori o grevă generalizată în România, în perioada 6-10 februarie, cu o crestere graduală a perioadei de grevă, de la cinci minute initial la întreaga zi, vineri 10 februarie. Interpretabil si acest demers, dincolo de dificultatea de a fi pus în aplicare, mai ales în sectorul privat. E de analizat dacă blocarea întregii tări ar putea fi acceptabilă pentru atingerea unui deziderat oricît de nobil ar fi el.



Si PACT cere demisia Guvernului



„Simpla abrogare a OUG privind modificarea Codurilor Penale este necesară dar deloc suficientă pentru a rezolva profunda criză actuală. OUG 13/2017 nu este singura «eroare» impardonabilă a acestui cabinet. Deosebit de nocivă pentru România este si OUG 9/2017, care a eliminat orice plafon pentru creditele de angajament, dînd practic autoritătilor locale un card de credit nelimitat. Acestia pot contracta proiecte multi-anuale fără nicio acoperire în bugetul propriu, ceea ce va duce la acumularea de datorii si cresterea costurilor asociate împrumuturilor statului pe piata internă si externă. Este doar un nou exemplu al incompetentei si iresponsabilitătii actualului Guvern, complet decredibilizat atît în rîndul populatiei (inclusiv în rîndul votantilor si membrilor PSD), cît si în rândul partenerilor externi ai României. Singura solutie morală pentru rezolvarea acestei crize este demisia cabinetului Grindeanu, care si-a asumat în repetate rînduri această ordonantă de urgentă si celelalte măsuri controversate din ultima perioadă. PACT nu contestă legitimitatea coalitiei PSD-ALDE de a forma Guvernul, întrucît aceasta este cîstigată în urma votului liber exprimat din 11 decembrie. Ne exprimăm convingerea că atît PSD, cît si ALDE au suficiente resurse umane în rîndul membrilor lor pentru a prezenta României un nou Guvern, competent si credibil pe plan intern si extern. Protestele din toată tara nu constituie doar o manifestare de dezaprobare fată de un abuz al Guvernului României, ci mult mai mult decît atît. Asistăm în aceste zile la o renastere a spiritului civic al românilor, care s-au solidarizat nu pentru revendicări materiale, ci pentru a apăra principii si valori. Este o oportunitate pentru ca toate fortele politice, alături de societatea civilă, să găsească solutii pentru prevenirea unor astfel de situatii pe viitor, pe cale institutională. Actuala situatie creată de Guvernul României a fost posibilă din cauza unui instrument de care toate Executivele din ultimii 27 de ani au abuzat: ordonantele de urgentă. Am văzut timp de 27 de ani ce merge si ce nu merge în democratia românească. Este momentul ca toate fortele civice si politice să se aseze la aceeasi masă si să agreeze un proiect de modificare a Constitutiei României. Se poate renunta complet la posibilitatea guvernului de a emite ordonante de urgentă, prevăzută în articolul 115. Parlamentul trebuie să legifereze, executivul trebuie să execute, iar principiul separatiei puterilor în stat trebuie să fie sacru în orice democratie functională“, se arată într-un comunicat de presă semnat de membrii PACT.



Nemteni solidari cu protestele la Bruxelles



Românii din Belgia, printre ei si nemteni, au manifestat duminică la Bruxelles, în fata Ambasadei României. Conform presei belgiene, la protest au participat aproximativ 2.000 de persoane care au scandat împotriva Guvernului Grindeanu si si-au exprimat solidaritatea cu revendicările românilor care au manifestat la Bucuresti si în alte orase mari ale tării. Ca un element de culoare, nemtenii care au participat la protest au sesizat prezenta printre ei si a unui cetătean german ce purta o pancartă pe care scria „Ich bin Bucharest“ - „Eu sînt Bucuresti“, o formă de exprimare a solidaritătii devenită clasică după atentatul terorist împotriva publicatiei Charlie Hebdo, atunci cînd cei care au condamnat atentatul s-au reunit sub sloganul „Je suis Charlie“ - „Eu sînt Charlie“.

