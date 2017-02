Războiul pentru Apa Serv si teoria relativitătii în corespondenta trimisă directorului Dughir de agamani apar niste neconcordante... temporale • interesul pentru cine conduce Apa Serv e major si cel mai probabil în strînsă legătură cu banii europeni ce urmează să fie accesati • seful companiei neagă că ar fi produs vreun prejudiciu • Războiul pentru controlul companiei judetene Apa Serv continuă si, pe lîngă încrîncenarea celor care jinduiesc probabil la zecile de milioane de euro, bani ce vor fi gestionati de societate, un observator obiectiv poate sesiza si niste neconcordante... temporale. Care pot fi explicate fie printr-o simplă eroare umană, fie prin precipitarea cu care unii ar vrea să transeze subiectul. Am prezentat săptămîna trecută cele mai recente manevre în acest război: evidentierea unor presupuse prejudicii pe care directorul Apa Serv le-ar fi cauzat companiei, în cuantum de putin peste 350.000 de ron. Bani pe care Cătălin Dughir a fost notificat să-i plătească în cinci zile calendaristice. La un calcul simplu, termenul limită a expirat ieri, iar directorul Apa Serv a declarat că nu se consideră cu nimic vinovat si că nu consideră că a produs nici un prejudiciu. Pe cale de consecintă, întelegem că nu are nici o intentie să achite respectiva sumă. E de văzut în aceste zile dacă războiul va continua cu suspendarea directorului din functie, asa cum se vehicula pe surse încă de săptămîna trecută. Pînă atunci însă, cîteva date din corespondenta trimisă de agamani directorului Dughir ne demonstrează că timpul e... relativ. Astfel, într-o informare adresată directorului Apa Serv si datată 20 ianuarie 2017 i se aduc acestuia la cunostintă următoarele: „Vă informăm că în data de 20.01.2017, ora 12, a avut loc la sediul Consiliului Judetean Neamt, Adunarea Generală a Actionarilor companiei judetene Apa Serv SA Neamt. Alăturat vă înaintăm Notificarea de plată a daunelor produse companiei, document aprobat prin Hotărîrea AGA nr.3 din 01.02.2017 (!?)“. Asadar, într-o hîrtie datată 20 ianuarie apare o referire la o decizie luată 11 zile mai tîrziu. Dacă nu e vreo greseală umană, atunci sîntem în plină ruptură... temporală sau asistăm la o culme a anticipării. Trecînd peste această neconcordantă (mică sau mare), cîteva observatii pot fi făcute: interesul pentru cine conduce Apa Serv e major si cel mai probabil în strînsă legătură cu banii europeni ce urmează să fie accesati. Lupta se duce de cele mai multe ori pe ascuns, dovada cea mai clară fiind că membrii AGA nu au simtit niciodată nevoia să facă publice hotărîrile luate în sedinte, ceea ce poate da nastere la numeroase interpretări. De la o simplă problemă de comunicare pînă la interesul de a tine departe de ochii opiniei publice o serie de manevre mai mult sau mai putin oculte. Caz în care ar putea să apară si astfel de neconcordante temporale. Cel mai probabil disputa va fi transată de instantele de judecată, însă asa cum stim, în România acest lucru poate însemna foarte mult timp scurs, timp în care se pot întîmpla multe. Inclusiv o eventuală directionare a banilor către cine „trebuie“. Informatiile aflate în posesia reporterilor Monitorul vorbesc si despre mai multe plîngeri penale ajunse pe masa procurorilor, inclusiv a celor de la DNA. Care ar putea interveni si ei în dispută cu urmări greu de cuantificat.

