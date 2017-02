Gheturile de pe Bistrita, dinamitări si calm relativ • primele detonări ale podului de gheată au avut loc pe 5 februarie si au continuat si ieri • 2 hectare de teren au fost inundate • se speră ca odată cu răcirea vremii să dispară si pericolul ca aglomerările de gheată să o ia la vale • Valea Bistritei continuă, pentru a treia zi consecutiv, să fie în alertă, asta după ce aglomerările de gheturi au început să se „miste“. În aceste conditii, ISU Neamt, Comitetele pentru Situatii de Urgentă locale si primăriile din Poiana Teiului, Farcasa si Borca sînt în stare permanentă de veghe. Nelinistiti sînt si trăitorii locului, care stiu cel mai bine ce se poate întîmpla dacă sloii de gheată vin în fortă din amonte. Ieri, dinamitarea podului de gheată s-a produs în aval de Zahorna, prin zona fostului santier hidrotehnic. Asta pentru a face cale liberă sloiurilor de gheată, ce se asteaptă a coborî dinspre Vatra Dornei spre coada lacului. „Echipa de pirotehnisti a ISU Neamt s-a aflat la datorie, încercînd să disloce ghetarii de pe raza comunei Poiana Teiului, deoarece se anuntă în continuare sosirea de viituri, cu atît mai mult cu cît continuă să aibă loc dinamitări în amonte, la Vatra Dornei. Cît ne priveste pe noi, ghetarii au început să se canalizeze, inclusiv în zona Săvinesti, acolo unde duminică s-a produs un blocaj. Sîntem în stare de alertă, dar atmosfera din zonă, cu temperatura ceva mai constantă, ne dă sperante că nu se vor petrece inundatii“, a declarat Ana Ancuta, primarul de la Poiana Teiului. Starea de liniste am simtit-o si din partea primarului de Borca, Geo Ovidiu Nită, care ieri ne-a spus că deocamdată este liniste, zaiul ce a curs la vale duminică, lăsînd cale liberă senalului cu apă si doar pe ici pe colo cîte un sloi rătăcit: „Asta pînă vor fi noi dinamitări în amonte. Dar tinem legătura permanent cu primăriile din Brosteni, Lunca si celelalte comunităti din Suceava. Si dacă vor fi probleme, vom alarma din nou populatia. Sperăm să nu fie cazul de inundatii“. Asa cum relatam în editia de ieri a cotidianului Monitorul, vremea caldă din ultima perioadă au dus la miscarea acumulărilor de gheturi care au o lungime de peste 10 kilometri. Ca urmare a blocajului produs de zăpor pe portiunea dintre Dreptu si Săvinesti, pe raza localitătii Galu au fost inundate circa 2 hectare de teren agricol din afara perimetrului gospodăriilor, nivelul apei fiind de aproximativ 20 de centimetri. Duminică, 5 februaire, au fost executate opt misiuni de distrugere a podului de gheată, pentru formarea unui senal de scurgere a apei.



Vremea se răceste



„În conformitate cu Programul de măsuri pentru diminuarea potentialelor efecte negative ale fenomenului de zăpor pe rîul Bistrita, specialisti de la ISU Neamt si Sistemul de Gospodărire a Apelor, precum si comitetele si serviciile locale pentru situatii de urgentă, urmăresc evolutia fenomenului în zonă si dispun interventiile de specialitate. Se tine permanent legătura cu institutiile si autoritătile din judetul Suceava, pentru coordonarea interventiilor operative. Cu o monitorizare atentă si o bună coordonare a eforturilor, am încredere că vom gestiona si această situatie, în sensul executării celor mai bune măsuri menite a reduce riscul pentru populatie si infrastructura localitătilor din zonă“, a declarat prefectul Niculina Dobrilă. Ieri dimineată, pe rîul Bistrita, amonte de acumularea Izvorul Muntelui, situatia se prezenta astfel: coada lacului era înghetată; de la Viaductul Poiana Largului pînă la 300 metri amonte punte Dreptu, pe o lungime de 11,5 km, erau aglomerări de gheturi cu grosimi cuprinse între 0,5 si 6,0 metri; în amonte de acest tronson, rîul prezenta gheată la maluri. Canalul este partial coborît pe mijloc si curgea apă peste gheată. Din amonte nu curgea zai. Debitul rîului Bistrita la SH Frumosu era de 33mc/s. Temperatura aerului era ieri dimineată la ora 6, la statia hidrometrică, Frumosu, de -2,5 grade Celsius. În ceea ce priveste vremea, ieri, 6 februarie 2017, la ora 12, era destul de cald pentru acest moment al anului, fiind valori pozitive în tot judetul, cu exceptia muntelui. La amiază, cel mai cald era la Tîrgu Neamt unde termometrele indicau 5 grade, la Piatra Neamt erau 3 grade, iar mai rece era în zona de cîmpie, la Roman, unde erau zero grade. Valori negative erau numai în vîrf de munte, la Toaca, unde mercurul din termometre s-a oprit la -5 grade. Începînd de astăzi, 7 februarie, vremea intră într-un proces de răcire. Vor fi zero grade ziua si -3 noaptea, urmînd va miercuri, 8 februarie, să se ajungă la -1 grad ziua si -5 grade noaptea. De joi, 9 februarie revine gerul. Maxima nu mai trece de -5 grade, iar noaptea se vor înregistra în zona noastră valori de -10 grade. De vineri, 10 februarie si pînă la mijlocul săptămînii viitoare, pe 15 februarie, ne putem astepta la valori termice diurne de -7 grade pînă la -2 grade spre finele intervalului, iar noptile aduc minime de -10 grade la începutul intervalului pînă la -14 grade Celsius.

