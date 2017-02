Iată care-s cele 102 taxe eliminate de azi Începînd de astăzi, 1 februarie 2017, intră în vigoare celebra lege privind eliminarea a 102 taxe nefiscale. Proiectul a fost adoptat în toamna de către Parlamentul României, dar a fost contestat de către către președintele Klaus Iohannis la Curtea Constituțională. După deliberări, magistrații de la CCR au decis că legea este constituțională. În aceste condiții, Iohannis a promulgat-o pe 6 ianuarie, a fost publicată în Monitorul Oficial și își va produce efectele la data amintită mai sus atît pentru persoanele fizice, cît și pentru mediul de afaceri. Prezentăm în continuare care sînt taxele ce au fost eliminate.



Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului - 20 de taxe - Cerere de înregistrare în Registrul Comerțului - persoane juridice - (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcționare

prin declarație pe propria răspundere) - 250 lei; Cerere de înregistrare în Registrul Comerțului - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale - PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe propria răspundere) - 90 lei; Cereri mențiuni simple - 45 lei; Cereri mențiuni complexe cu două sau mai multe operațiuni - 220 lei.

Legea cetățeniei române nr. 21/1991 - (2 taxe) - Taxă înregistrare cerere - 3 lei; Taxă timbru judiciar - 1,5 lei.

Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii

publice și a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul

României - 6 taxe - Eliberarea unui pașaport electronic, a unui pașaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverințe, precum și alte servicii prestate de autorități (Direcția Generală Pașapoarte MAI + Departamentul Consular MAE + Inspectoratul General pentru Imigrări + DEPABD) - 22 lei; Acordarea cetățeniei române (ANC) - 191 lei; Acordarea și redobîndirea cetățeniei române (ANC) - 191 lei;

Supralegalizarea sigiliilor și a semnăturilor de pe un act oficial (Departamentul Consular MAE) - 25 lei; Supralegalizarea sigiliilor și a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor (Departamentul Consular MAE) - 47 lei; Identificarea unei persoane pe teritoriul României - 35 lei.

Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății

Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (2

taxe) - Taxa radio (persoane fizice - 2,5 lei/lună, persoane juridice fără

salariați - 2,5 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale și

alte subunități fără personalitate juridic- - 30 lei/lună, microîntreprinderi - 10 lei/lună); Taxa TV (persoane fizice - 4 lei/lună, persoane juridice fără salariați - 4 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale și alte subunități fără personalitate juridică - 50 lei/lună, microîntreprinderi - 15 lei/lună, persoane juridice - societăți turistice - 7,7 lei/cameră).

Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

(22 de taxe) - nu sînt menționate expres într-un act normativ, dar

sînt cele întîlnite în practică - 21 lei fiecare - Cerere de schimbare a numelui, diploma de bacalaureat, diploma de licență, certificate de calificare, atestate profesionale, certificate de competențe profesionale, certificate de calificare, carte de identitate autoturism, permis armă, permis vînătoare, carnet de muncă, certificat de revolutionar, titlu proprietate, brevete și însemne etc.



Taxele extrajudiciare de timbru, cazierul fiscal, timbrul de mediu pentru autovehicule...



Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru (13 taxe)

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor,

pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani

- 5 lei; Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului - 15 lei; Preschimbarea actelor de identitate pentru cetățeni români, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români - 5 lei; Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vînătoare - 3 lei; Taxă examinare obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E - 6 lei; Taxă examinare obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și TV - 28 lei; Taxă examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de

conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a

persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru

obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și

pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de

autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E - 84 lei;

Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule și

remorci cu masa totală maximă autorizată de pînă la 3.500 kg

inclusive - 60 lei; Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg - 145 lei; Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar - 9 lei; Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor - 414 lei; Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare - 5 lei; Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobîndite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere - 15 lei.

Ordonanța Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura - 1 taxă.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - 4 taxe -

Comision efectuare rețineri din pensii - 3% din suma reținută; Eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare -15 lei; Eliberarea, la cererea asiguraților, a adeverințelor care atestă calitatea, venitul asigurat și/sau stagiul de cotizare realizat, începînd cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic - 15 lei; Eliberarea adeverințelor care conțin informații necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătorețti - 17 lei.

Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal - 1 taxă-

Taxă cazier fiscal - 20 lei.

Ordonanța Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule - 1 taxă - Timbrul de mediu pentru autoturisme.



Taxele anulate la misiunile diplomatice din străinătate



Ordonanța Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către

Ministerul Administrației și Internelor - 4 taxe - Taxă pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar - 10 lei; Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ la solicitarea persoanelor fizice - 22 lei; Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ la solicitarea persoanelor juridice și în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat - 44 lei; Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei - 3 lei.

Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor

români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea

I, nr. 682 din 29 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare - 1

taxă - Tarif suplimentar eliberare pașaport simplu temporar - 100 lei.

Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep

taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile

consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea i, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările și

completările ulterioare - 25 taxe - Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărți de identitate sau a unei cărți electronice de identitate - 15 euro; Eliberarea unui pașaport sau a unui titlu de călătorie - 40 euro;

Redactarea, autentificarea și revocarea unui înscris, indiferent de

natura acestuia: un exemplar - 40 euro, pentru fiecare exemplar în

plus - 10 euro; Legalizarea semnăturii traducătorului - 40 euro; Legalizarea unei copii de pe înscrisuri - 10 euro; Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată - 30 euro; Legalizarea sigiliului și semnăturii Ministerului Afacerilor Externe

român, aplicate pe un act oficial eliberat de autoritățile române care

urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului și semnăturii de pe

un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în

România - 30 euro; Legalizarea sigiliului și semnăturii autorităților competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială și de pe orice alt document cerut la exportul și importul mărfurilor din și în România, în funcție de valoarea mărfurilor;

Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele

misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină -

10 euro; Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină - 30 euro; Legalizarea traducerii efectuate - 20 euro; Certificarea unor fapte constatate personal de funcționarul consular -

20 euro; Eliberarea unui certificat de cutumă - 30 euro; Primirea în depozit a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți - 30 euro;

Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice și oficiile consulare

române - 90 euro; Înscrierea unui certificat de naștere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă românești, în termen de 6 luni de la data înregistrării nașterii/căsătoriei la autoritățile străine - 90 euro; Înscrierea unui certificat de națtere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă românești, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării nașterii/căsătoriei la autoritățile străine - 135 euro; Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau

a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc - 45 euro;

Înregistrarea cererii de înscriere a unei mențiuni pe marginea unui act

de stare civilă românesc - 30 euro; Eliberarea unui extras de stare civilă - 30 euro; Eliberarea dovezii de cetățenie - 10 euro; Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din țară sau din străinătate - 30 euro;

Verificarea autenticității unui permis de conducere românesc - 30

euro; Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul

misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române din străinătate

- 30 euro; Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă - 30 euro.



Efectele creșterii salariului minim



Dincolo de taxele eliminate, tot de astăzi salariul minim pe economie crește de la 1.250 de lei, la 1.450 de lei lunar, lucru ce face ca un salariat să ia 1.065 de lei „în mînă“, față de 925. Majorarea salariului minim duce la creșterea amenzilor de circulație. Acestea se calculează pe baza lefii minime, un punct amendă avînd o valoare

de 10 procente. De acum înainte, un punct amendă ajunge la 145 de

lei, cea mai mică sancțiune rutieră va fi 290 de lei, mai mare cu

40 de lei decît în prima lună a lui 2017, iar cea mai mare poate fi de 2.900 de lei. Cuantumul indemnizației de creștere a copilului ajunge, tot de astăzi, la 1.232, de la 1.062 de lei. Creșterea salariului minim duce și la majorarea asigurărilor de sănătate pentru cei care nu realizează venituri. Asigurarea va costa aproape 80 de lei lunar, față de 68,75 lei. Ea se poate achita și în momentul în care cel în cauză are nevoie de servicii medicale, costînd acum 558,25 de lei, față de 481,25 de lei.

