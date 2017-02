Ziarist amenintat de la un „refuz“ de mită • jurnalistul Daniel Muraru sustine că a fost amenintat după ce a refuzat să primească mită • acesta a publicat o serie de anchete ce vizau CJ Neamt n

Jurnalistul pietrean Daniel Muraru sustine că a fost amenintat după ce a refuzat să primească mită pentru a stopa o serie de anchete ce vizau Consiliul Judetean Neamt. Fost redactor la Monitorul, Daniel Muraru publică în prezent într-un ziar on-line, unele articole vizînd si modul în care este cheltuit banul public. Ceea ce i-ar fi determinat pe unii să-i ofere mită pentru a se „linisti“, iar în urma refuzului au apărut si amenintările. Redactia Monitorul cere public institutiilor statului să clarifice într-un termen cît mai scurt aspectele invocate de Daniel Muraru si să tragă la răspundere vinovatii dacă se va dovedi că acesta a fost subiectul unei tentative de mituire si să-i asigure protectia normală dacă este pus în pericol în urma dezvăluirilor făcute. Vă prezentăm în continuare cîteva dintre informatiile făcute publice de jurnalistul nemtean.



Muraru si atacul.ro nu cedează în fata încercărilor de mituire si a amenintărilor



Seria de articole publicate în atacul.ro, în care au fost dezvăluite o parte dintre matrapazlîcurile săvîrsite de angajati ai Consiliului Judetean Neamt sau ai unor institutii subordonate acestuia cu ocazia organizării Tîrgului de Crăciun, a încins tare mintile unora. Atît de tare, încît unii s-au gîndit cum să ne închidă gura. Primul pas a fost făcut duminică, 29 ianuarie, cînd un personaj celebru al vremurilor portocalii de tristă amintire, care acum gravitează în jurul Consiliului Judetean Neamt (unii spun chiar că ar fi prieten la cataramă cu Ionel Arsene, presedintele CJ) m-a contactat încercînd să mă mituiască. În schimbul banilor ar fi trebuit ca atacul.ro să nu mai publice nimic despre un anumit personaj de la Consiliul Judetean, dar nici de afacerile din această institutie. Respectiva persoană, cu care personal nu am avut absolut nicio legătură, fie ea personală sau profesională, a propus acest "tîrg" fără a se gîndi la implicatiile pe care le are gestul său incalificabil. Iar ca cititorii, dar si autoritătile, să înteleagă clar cum au stat lucrurile, o să le si explic. Interesul respectivei persoane de a mă vedea l-am pus pe seama faptului că vrea să-mi furnizeze o informatie, cel putin asta mi-a dat de înteles, nestiind că individul, cîndva portocaliu pînă-n vîrful capului, ar avea vreo relatie cu cineva de la Consiliul Judetean Neamt, condus acum de social democrati. Am stabilit să ne vedem într-o parcare a unui magazin cunoscut din orasul Piatra Neamt. Cînd am ajuns la locul de întîlnire, individul, plasat strategic lîngă un bancomat, a spus că vrea să-si ajute un prieten care, la rîndu-i, e amic cu o persoană ce-si face veacul pe la Consiliul Judetean. Mentionînd că cei doi nu stiu că a venit să mă întîlnească, individul m-a întrebat clar cum facem si cît ar costa ca să termin odată cu dezvăluirile din atacul.ro la adresa prietenei amicului din Consiliul Judetean, dar si a institutiei. Răspunsul negativ pe care l-a primit l-a luat oarecum prin surprindere, întîlnirea luînd sfîrsit în mai putin de un minut. Bineînteles că mituitorul a plecat dezamăgit, spunîndu-mi, cu o voce stinsă, că oricînd, dacă mă răzgîndesc, pot apela la el cu încredere. (...) Tupeul de a contacta un jurnalist, încercînd să-l mituiesti pentru a nu mai scrie despre prăduiala banilor publici, pare de-a dreptul incredibil în conditiile în care, cel putin în ultima perioadă, autoritătile si-au mai făcut treaba aruncînd după gratii corupti de toate culorile politice si nu numai. (...) Acest episod, din păcate, a fost urmat de un altul, mult mai grav, care ar fi avut loc undeva prin ungherele Consiliului Judetean Neamt. În cursul zilei de ieri, am fost contactat de o persoană care mi-a transmis amical că ar trebui să am mare grijă la ceea ce scriu si despre cine. „Lasă, mă, că o să-l… noi pe ăsta de o să-i iasă anchetele pe nas“, ar fi spus un personaj care lucrează în institutie. Tonalitatea, dar si sensul cuvintelor folosite arată clar că cineva se gîndeste serios să-mi aplice o corectie fizică. Ei, bine, pe această cale, îi anunt pe cei care au astfel de gînduri, în ceea ce mă priveste, că în această dimineată (marti 31 ianuarie n.red.) am anuntat autoritătile cărora le-am expus în amănunt toate cele întîmplate. Aviz amatorilor care si-au pus în gînd să-mi facă de petrecanie. Nu ati reusit să mă intimidati, însă autoritătile trebuie să stie cu ce vă mai ocupati! (...) Să nu creadă cineva că nu stiu, de exemplu, că sîmbătă, la ceas de seară, într-un separeu al unui local din oras s-au întîlnit patru personaje pentru a pune la cale un plan cu scopul de a mă convinge să renunt să mai scriu articole despre măgăriile de la Consiliul Judetean. La întîlnire au participat o angajată a Consiliului Judetean, iubitul acesteia, un asa zis ziarist care a avut grave probleme cu legea si, din cîte se pare, individul care a încercat a doua zi să mă mituiască. În ceea ce priveste anchetele publicate de atacul.ro, vă asigurăm că acestea vor continua. (Daniel Muraru, www.atacul.ro)



Redactia Monitorul de Neamt si Roman

