Penibil desăvîrsit în Consiliul Local

Consilierii pietreni din alianta majoritară PSD-PMP-ALDE au atins desăvîrsirea. Într-ale penibilului din păcate pentru ei. Si în mod cert si pentru pietrenii care s-au ales, sau si-au ales, asemenea reprezentanti în consiliul local. Concluzia poate să pară una dură, însă modul în care a decurs sedinta extraordinară de marti nu prea lasă loc de alte interpretări. „Distractia“ a început încă de la primul proiect care suna extrem de nevinovat si de tehnic: utilizarea în anul 2017 a excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2016. Cum în precedenta sedintă majoritarii votaseră împotrivă, pe motive nu foarte clare, primarul Dragos Chitic a simtit nevoia să facă din start o serie de precizări: că în anii trecuti s-a votat exact la fel (pentru că nici nu permite altfel legea), că există riscul, în cazul unui vot negativ, să nu mai poată fi folositi deloc acei bani si că s-ar încălca prevederile legale care spun că banii încasati de la cei care au plătit ratele pentru cumpărarea unor apartamente ANL - cotă din sumele în discutie - trebuie virati mai departe în termen de 30 de zile. Si se cam depăseste termenul dacă nu se votează în sedinta de marti. Iar Curtea de Conturi va calcula penalităti. Moment în care, a mai spus Dragos Chitic, primăria se va îndrepta împotriva consilierilor ce vor vota negativ.

Într-o încercare penibilă de a argumenta împotrivă, un consilier PSD a încurcat provenienta sumelor cu destinatia lor, pentru ca apoi, într-un moment de sinceritate, să aflăm ce-i durea pe majoritari. Dacă pot ei stabili destinatia acestor sume? A venit si răspunsul, oarecum la mintea cocosului: destinatia sumelor va fi stabilită odată cu votarea bugetului. Iar secretarul municipiului le-a mai dat cîteva elemente ajutătoare: si la alte primării din tară s-a votat la fel (ce să-i faci dacă legea e una în toată România - mai trebuie să o si cunosti însă). A urmat apoi argumentul „suprem“: si la Consiliul Judetean s-a votat după acelasi model cînd a fost vorba de excedentul bugetar. Cum era evident că n-ar fi putut pune la îndoială profesionalismul sefului de partid (Ionel Arsene, sef la PSD si presedinte CJ Neamt), majoritarii din CL au apelat la o variantă ajutătoare: au cerut cinci minute pauză pentru consultări. Ceea ce a descătusat zîmbetele si ironiile la adresa lor. Mai ales în conditiile în care proiectul mai fusese pe ordinea de zi la sedinta precedentă si se presupunea că fusese (sau nu) discutat si anterior sedintei de ieri. Oricum, după episodul de cinci minute care a amintit de celebra zicală „pauzele lungi si dese cheia marilor «succesuri»“ si după ce probabil or fi „sunat un prieten“, sedinta a fost reluată si proiectul votat. Cu o abtinere. Si cu întrebarea firească si retorică a oricărui observator neutru: de ce au fost necesare „lupte seculare“ care au durat două sedinte si o pauză de consultări pentru a vota ceea ce era mai mult o chestiune tehnică, fără prea multe variante de ales? Cireasa de pe tort sau bomboana pe colivă a fost pusă tot de un „majoritar“ ce a oferit o explicatie demnă de analele penibilului: că nu au avut aceste informatii si că s-au convins că într-adevăr sînt banii în contul din Trezorerie (sic!). Si noi care credeam că s-au evaporat sau au fost transferati în vreun cont off-shore.



Al doilea proiect pe ordinea de zi a vizat încheierea unor parteneriate. Cu liceul Petru Rares, două dintre ele, cu LPS Piatra Neamt si cu Federatia Română de Fotbal referitor accesul pe stadion al nationalei României de juniori Under 15. După ce în sedinta anterioară se opuseseră acestui proiect, tot fără a produce niste explicatii credibile, toată lumea astepta să vadă ce vor zice majoritarii, în conditiile în care opinia publică îi cam luase la rost neîntelegînd ce au cu liceenii si cu sportivii. Dar resursele de penibil ale unora nu se epuizaseră. După ce un consilier liberal a formulat un amendament ce prevedea alocarea a 5.000 de lei pentru concursul national „Hai în viitor“, organizat la CN Petru Rares, presedintele de sedintă a comis-o: i-a „sugerat“ consilierului să formuleze un proiect de hotărîre separat. Noroc că a fost adus repede cu picioarele pe pămînt de secretarul primăriei. Care i-a atras atentia că un amendament e votat pur si simplu, nu e locul de sugestii. Sau de reclamatii, am completa noi. Trecînd si acest moment stînjenitor, s-a purces la vot. Si s-a votat pentru. Si în cazul amendamentului (ce rost mai avea sugestia presedintelui de sedintă?!) si în cazul proiectului. Asa că a fost oarecum spălată rusinea din sedinta precedentă si nationala de juniori a primit undă verde pe Borzoghean. Iar liceenii banii pe care îi merită pentru participarea la concursuri si competitii. Proiectele trei si patru de pe ordinea de zi, privind taxa pentru colectarea deseurilor, au fost retrase de primarul Chitic. Explicatia a fost că astăzi în sedinta de Guvern e extrem de probabil să apară o serie de modificări legislative în acest sens, în caz contrar urmînd să facă obiectul unei sedinte de îndată pentru a nu fi blocată colectarea deseurilor în Piatra Neamt.



A urmat proiectul fierbinte al retragerii municipiului Piatra Neamt din Urbtrans. Primarul a reluat explicatiile pentru această initiativă. Si anume că în precedenta sedintă consilierii PSD-PMP-ALDE au votat ca gratuitătile la transportul public de persoane să fie suportate din bugetul local, si nu de Urbtrans din redeventa încasată de la transportatori, ca pînă acum. Că în aceste conditii apare o cheltuială în plus la buget si că i se pare mult mai normal ca primăria să se ocupe singură de transport, să încaseze ea redeventa si din aceasta să plătească gratuitătile. „Majoritarii“ n-au părut să înteleagă despre ce e vorba în propozitie pentru că l-au întrebat pe primar dacă sustine, în calitate de fost sef la Urbtrans, că pînă acum această asociatie nu a plătit redeventa la primărie. Edilul sef a explicat că nu asta a spus, ci doar că din redeventa încasată de Urbtrans pînă acum se achitau gratuitătile. Cum nivelul tehnic al discutiei părea să depăsească oarece limite de întelegere ale unora, după vociferări libere ce au durat cîteva minute în care fiecare a vorbit cu fiecare, a rămas ca-n tren si s-a trecut la vot. Proiectul a căzut, cum era de asteptat, iar primăria a rămas să găsească bani de gratuităti, în vreme ce Urbtrans va încasa redeventa, desi nu e proprietar pe infrastructura rutieră. Dacă în aceste conditii Urbtrans nu se defineste doar ca o „firmă căpusă“ e o întrebare la care sperăm să obtinem cît de repede un răspuns. Si cum sedinta nu se putea termina decît într-o tonalitate „veselă“ (mai mult la categoria umor negru) un consilier din arcul majoritar a propus ca următoarea sedintă să aibă loc la Scoala Văleni. Secretarul primăriei

i-a atras atentia că locul de desfăsurare e ales de cel care convoacă sedinta - de cele mai multe ori primarul. Dar si că s-ar putea ca, în cazul unei extraordinare convocate de consilieri, acestia să decidă unde se vor desfăsura ostilitătile. Asa că rămîne să vedem dacă vom asista la o convocare pentru o sedintă extraordinară, în care extraordinar va fi doar locul de desfăsurare. Lăsînd la o parte ironia, faptul că e frig în Scoala Văleni sau sînt probleme cu încălzirea putea fi adus la cunostinta consilierilor si într-un mod mai putin „subtil“. Că în ceea ce priveste reglementările legale din domeniul administratiei, nu mai pomenim de subtilităti, după sedinta de ieri multi alesi locali au dovedit că sînt repetenti.

