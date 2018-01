Iată cam ce-ar mai vrea primarul Chitic • „Baia Comunală, 99% la primărie“, a afirmat edilul sef al orasului, Dragos Chitic • pentru cimitire si parcări sînt contracte în derulare • complexul turistic de pe muntele Cozla va fi scos la licitatie • proiectul pîrtiei pentru începători nu mai este de actualitate •

Reprezentantii primăriei pietrene par decisi să treacă în propria administrare directă o serie de obiective care pînă mai deunăzi erau date spre administrare unor privati, sau unor societăti subordonate consiliului local. Cu acuzele de rigoare, poate fondate, poate nu, că se îmbogătesc unii de pe urma lor, sau că serviciile oferite sînt sub nivelul calitativ dorit de pietreni. Situatia Pietei Centrale e un exemplu în acest sens, poate cel mai răsunător: rezultatul licitatiei pentru administrarea ei a fost contestat, între timp piata a ajuns la primărie si, mai direct, mai pe ocolite, reprezentantii institutiei au spus că si-ar dori ca lucrurile să rămînă astfel. Un alt exemplu este cel al strandului, trecut si el recent în administrarea directă a primăriei, după ce consilierii au votat pentru rezilierea contractului cu firma privată care îl administra. Un alt obiectiv ce a suscitat numeroase discutii este fosta baie comunală. După ce s-a terminat contractul cu fostul administrator privat, s-a încercat prin licitatie găsirea unuia nou. Însă nimeni nu s-a arătat interesat, motiv pentru care s-a spus la un moment dat că ar putea fi vîndută clădirea. Însă, într-o conferintă de presă recentă, primarul Dragos Chitic a lansat o nouă ipoteză de lucru: Baia Comunală să treacă la primărie. „Ar fi bine să păstrăm Baia Comunală pentru orasul Piatra Neamt, pentru pietreni. E posibil să nu folosim toate acele spatii din clădire în acest sens, vom vedea ce utilitate le vom găsi. Vă pot spune însă acum că, în proportie de 99%, Baia Comunală va fi administrată direct de către primărie“, a afirmat Dragos Chitic. Care a admis că se poate vorbi de o tendintă în acest sens, preluarea în administrare directă a unor obiective importante pentru comunitate: „Există această tendintă si vine ca urmare a unor reactii publice pe acest subiect. Se pare că pietrenii îsi doresc ca primăria să administreze direct astfel de obiective, pentru că probabil au mai mare încredere în noi. Se pot încasa si mai multi bani si putem să administrăm mai bine aceste obiective, inclusiv din perspectiva calitătii serviciilor oferite“, a mai spus Dragos Chitic. Întrebat dacă e posibil ca pe listă să apară si cimitirele din Piatra Neamt si parcările de resedintă, primarul a nuantat: „În ceea ce priveste cimitirele si parcările, sînt în derulare contracte de administrare“. Un alt subiect adus în discutie a fost cel al pîrtiei de schi de pe Cozla. Care, din motive de „expunere“ la soare si lipsă a ninsorilor, n-a apucat să fie deschisă în acest sezon. Primarul Chitic a anuntat si în acest caz o ipoteză de lucru ce ar putea să fie interesantă: „Nu sînt conditii pentru a deschide pîrtia de schi. Si vă dau un exemplu: într-o lună cheltuielile cu pîrtia ar fi de aproximativ 90.000 lei. În cea mai bună lună, încasările maxime au fost de aproximativ 35.000 lei. De aceea, avem în vedere scoaterea la licitatie a complexului de pe Cozla, pîrtii, restaurant, platou etc. Un investitor privat le-ar putea lua în administrare si ar putea, făcînd investitii, să scoată profit. Consider că ar fi bani risipiti dacă în aceste conditii am investi în pîrtia pentru începători. Personal, consider că acolo ar fi mult mai nimerit să fie amenajat un carusel montan, care să functioneze pe tot parcursul anului“, a mai declarat Dragos Chitic.

