Memoria arhivei. Născut în aceeasi zi si în acelasi an cu Regele Mihai I • un bicăjean, Neculai Brocea, s-a născut în aceeasi zi si în acelasi an cu Regele Mihai • destinul a făcut ca cei doi să se întîlnească de două ori în anii războiului, la Sevastopol si în Crimeea • nemteanul ne spunea că Regina Elena ar fi vrut să-l înfieze si se întreaba: „Dacă s-ar fi întîmplat asta, cine stie dacă mai eram astăzi“ •

Odată cu decesul ultimului rege al României, Mihai I, presa a fost invadată de articole care-l au în centrul atentiei pe cel ce era, pînă pe 5 decembrie 2017, ultimul dintre fostii sefi de stat din Europa în viată din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Comentariile, mai mult sau mai putin avizate, pe marginea subiectului au „curs“ si vor mai „curge“ în următoarea perioadă, în unele vorbindu-se despre personalitatea regelui (unul interzis în propria tară de comunisti si apoi, pentru o perioadă, de cei ajunsi la putere după 1989), despre familia sa, despre rolul lui în istoria României, deciziile luate, etc. Monitorul a preferat ca în trei editii recente să redea textele publicate atunci cînd Regele Mihai a ajuns prin judetul Neamt după 1990, pe 7 si 8 noiembrie 2006, respectiv 2 si 3 mai 2007 si mărturiile unor conjudetene care au fost botezati sau l-au cunoscut pe cel ce a fost ultimul nostru Rege. Încheiem astăzi serialul cu un articol publicat pe 28 noiembrie 2011. Despre ce scriam atunci în cele ce urmează.



Astrele au decis ca 25 octombrie 1921 să fie una însemnată pentru două persoane. În acea zi avea să se nască, la Sinaia, Regele Mihai I, iar la Bicaz, avea să vadă lumina zilei si Neculai Brocea, fiul Anei lu' Brocea, o fată mîndră de sub poale de Ceahlău, care, îndrăgostită foc de flăcăul Neculai Baltag, din Potoci. Pînă aici toate bune si frumoase, numai că destinul a făcut ca iubirea celor doi munteni să nu sfîrsească printr-o căsătorie, asa cum ar fi trebuit să fie, astfel încît băiatul cu părul bălai a crescut numai cu mama si cu bunicii. Desi cu o soartă vitregă, de copilul, flăcăul si bărbatul de mai tîrziu, Neculai Brocea, s-au legat lucrurile bune, nonagenarul de astăzi putîndu-se făli cu fapte demne de urmat de către orice om de bună credintă. De aceea, îndemnat la sfat, nea Brocea povesteste cu o luciditate de invidiat prin toate cîte a trecut de-a lungul celor nouă decenii de existentă. „Nu-i de ici-de-colo, cînd ai în spate 90 de ani pe muchie, o viată zbuciumată de muncă la pădure, ani buni de război în linia-ntîi si să apuci ziua de mîine“, ne-a spus omul, dînd impresia că-i pare rău de timpul trecut mult prea repede. Se alină însă cînd vede că, precum suveranul României, a apucat frumoasa vîrstă a senectutii si nu oricum, ci încă în putere. „Soarta mea se leagă într-un fel de cea a Regalitătii. Si să vă spun cum. Prima dată, prin faptul că bunicul, Mihai Brocea, ca ostas în Regimentul 15 Dorobanti, a luptat alături de Printul Carol la Plevna, tatăl de drept, Neculai Brocea, sergent major, a luptat în primul război, la Mărăsesti, alături de Ferdinand I, iar eu, alături de tatăl vitreg Petrea Basa, am luptat în cel de-al doilea război sub Regele Mihai I. Apoi, avea să-mi spună mama că Regina Elena a vrut să mă înfieze cînd eram mic. Nu stiu cum i-am părut ei atunci cînd o venit la scoala din Bicaz în vizită si m-o văzut în clasă. Dacă s-ar fi întîmplat asta, cine stie dacă mai eram astăzi? Apoi, pe front am avut onoarea de două ori să dau ochii cu Majestatea Sa. O dată la Sevastopol, unde batalionul nostru, 13 Vînători de Munte, a înfipt primul drapelul românesc în vîrful stîncii, ca semn al victoriei, si a doua oară, în Crimeea, unde am avut cinstea să fiu sărutat pe frunte de Regele Mihai si bătut pe umăr de Maresalul Antonescu. Asta, pentru că atunci cînd Regele a întrebat cine este născut pe 25 octombrie, eu, mîndru de ziua mea de nastere, am făcut un pas în fată. Mi-o zîmbit si m-o sărutat pe frunte. Asta nu-i deloc întîmplător...“, a povestit Neculai Brocea.



Încorporat la cerere si regretele de după 1990



Bătrînul a continuat, amintindu-si cu emotie de o întîmplare, adăugînd cu lacrimi în ochi: „După cum vedeti, am trăit fapte mari, atît eu cît si strămosii mei, care desi păreau că o să mă facă un om fericit peste vreme, n-a fost să fie. Din toate, cel mai rău îmi pare că, în urmă cu 70 de ani, am cerut de bună voie să fiu încorporat si să plec la război, gîndind, asa cum au gîndit toti românii atunci, că, luptînd pentru tară, voi căpăta drept recunostintă o palmă de pămînt. Si culmea, de vreo cîtiva ani încoace, de cînd cu legile privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru veteranii de război, chiar am sperat că mi se va face dreptate. Numai că, stau cu hotărîrile judecătoresti în mînă si cu ochii la stele ca să se întîmple ceva, dar nimic“. Cît priveste soarta sa, despre care bicăjeanul spune că s-a legat într-un fel de cea a Regelui Mihai, ea a fost una care se leagă de omul simplu, născut într-o familie modestă undeva într-un capăt de tară. Pînă la încorporare a lucrat ca sortator de cherestea la depozitul Domeniului Coroanei Bicaz, iar după război la pădure, la fasonat si corhănit de busteni. În '50 a făcut scoala de maistri la Vatra Dornei, în domeniul exploatării forestiere si a refuzat însă să fie membru de partid pe motiv că nu-si trădează Sfînta Cruce pentru care a luptat în război: „La plecarea pe front am jurat că voi apăra pămîntul României si Sfînta Cruce, iar comandantul ne-a spus că cine va face «înainte» va fi decorat, cine va face «înapoi» va fi împuscat. Nu m-am făcut de rusine. Cît priveste prima lectie de patriotism la care participase înainte de plecarea pe front, povestea lui nea Brocea ni s-a părut fantastică. „După ce am fost repartizati pe companii, ni s-au dat efectele militare. Înainte de a le îmbrăca, am stat două zile si am cîrpit la ele. Vestoanele, pantalonii si mantalele erau găurite de gloante si pline de sîngele celor ce-si pierduseră viata în luptă. Cînd le cîrpeam si curătam, ne gîndeam la ei si ne dădeam seama că asta ne asteaptă si pe noi. Cu inima împietrită, juram în gînd că-i vom răzbuna. Asta, zic eu, că a fost prima lectie de patriotism trăită înainte de a primi botezul focului“, ne-a mai spus munteanul.



Domeniul Coroanei Bicaz



În articolele publicate recent despre Regele Mihai am tot pomenit că fostul suveran îsi petrecea vacantele la Domeniul Coroanei Bicaz. De altfel aici au ajuns si alti membri ai Familiei regale a României si considerăm necesar să spunem si ce era de fapt un domeniu regal. Asadar, Domeniile Coroanei României a fost un fond de proprietăti care asigurau sustinerea economică a curtii regale. Au fost înfiintate printr-o lege din 9 iunie 1884, la initiativa lui Ion Brătianu. Domeniile erau ale statului si nu puteau fi vîndute decît prin lege. Administrarea si uzufructul lor reveneau Coroanei. Mosiile însumau 129.989 hectare, împărtite astfel: în judetul Suceava: Mălini - 27.405 ha; Borca - 17.871; Sabasa si Farcasa - 3.955 ha (cele trei localităti nemtene apartineau atunci de Suceava); în Neamt: Bicaz - 13.224 ha; în Vaslui: Dobrovăt - 6.300 ha; în judetul Rîmnicu-Sărat: Domnita - 5.487 ha; în Brăila - 6.367 ha; în Prahova: Gherghita - 2.900 ha; Clăbucetul cu Caraimanul - 1.953 ha; în Dolj: Sadova - 19.353 ha si Segarcea - 11.800 ha, iar în judetul Ilfov: Cociocul - 3.674 ha. Revenind la Bicaz, cum aici s-a stabilit să fie sediul Administratiei Domeniului, acest lucru a impus începerea unor lucrări de amenajare si construire a unor obiective de primă importantă pentru buna desfăsurare a activitătilor ce aveau să urmeze: Palatul regal (actualul sediu al primăriei), teatru, farmacie, baie populară, brutărie, moară, darac, un dinam de 110V si 25KV actionat de apă, care asigura alimentarea cu energie electrică a zonei centrale, primăria, cancelaria, biroul telegrafo-postal, locuinte pentru personalul din administratie. Lucrările pomenite au influentat populatia zonei, care a început să-si construiască locuinte mai mari, arătoase, în locul celor joase, cu fereste mici, schimbînd în acest fel aspectul de pînă atunci al localitătii. În timpul refugiului din Primul Război Mondial, Regele Ferdinand a stat o bună perioadă la Bicaz si a asteptat marile victorii de la Mărăsesti, Mărăsti si Oituz, care au permis crearea României Mari. Ignacy Moscicki, presedintele Ploniei si o parte a guvernului său au fost oaspetii Domeniului Regal Bicaz, după ce Germania nazistă i-a ocupat tara în 1939.

