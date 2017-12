Politistii spăgari, iată cine-i mai cu ghinion • în cel mai mare scandal de copruptie care a zguduit Biroul Rutier al Politiei Piatra Neamt s-a dat prima sentintă definitivă • seful serviciului a fost pedepsit cu suspendare • singurul care va ajunge după gratii este unul din soferii care a dat mită • mai avea alte sanctiuni si va executa 1 an si o lună de detentie • Magistratii de la Înalta Curte de Casatie si Justitie au pronuntat prima sentintă definitivă în cel mai mare scandal de coruptie care a zguduit Biroul Rutier al Politiei Piatra Neamt. Primul condamnat definitiv este seful serviciului amintit, comisarul sef Viorel Andronic. În sedinta de pe 14 decembrie el a rămas cu sanctiunea initială de 3 ani de închisoare, cu suspendare, chiar dacă atît el, cît si procurorii anticoruptie au atacat hotărîrea instantei de fond. „Ia act de retragerea apelului declarat de apelantul - inculpat Andronic Viorel“, se arată în sentinta instantei supreme. Procurorii nu au obtinut decît modificarea primei sentinte referitoare la suma sechestrată de la Andronic. Judecătorii au dispus confiscarea sumei de 119 euro si i-au restituit comisarului diferenta de 126 de euro, asta după ce initial i-au fost confiscati 245 de euro. Andronic a mai pierdut 3.300 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Pedeapsa a vizat 11 acte materiale de luare de mită. Au fost păstrate celelalte dispozitii prin care comisarul trebuie să urmeze un program de reintegrare socială, să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunitătii si nu are voie să ocupe functii publice. Singurul care va ajunge după gratii este unul din soferii care a dat mită politistilor si care mai avea si alte sanctiuni la activ, avînd de executat un an si o lună de detentie. Alti 8 din cei 13 politisti corupti au primit si ei pedepse cu suspendare, unii declarînd apel, aflat acum la Înalta Curte, dar în alt dosar. Este vorba de agentii Iulian Ciolpan, cu 49 de fapte de mită si 4 de fals intelectual si Ionut Alexandru Berbec, acuzat de 18 fapte de luare de mită si 4 de fals, fiind condamnati de prima instantă la cîte 3 ani de detentie fără executare, iar Bogdan Eugen Miziligeanu cu 30 de fapte de luare de mită, are o sanctiune de 2 ani si 9 luni de închisoare. Vasile Lucian Chifu, Ioan Inimosu Botcă, Marius Ioan Munteanu, Ionut Popescu si Ovidiu Zaharia, au pedepse de cîte 2 ani, în aceleasi conditii, plus 60 de zile de muncă voluntară pentru fiecare. Cu totii au pierdut sume de bani prin confiscare, de cel mult 1.800 de lei si 530 de euro în cazul lui Ciolpan si 75 de lei în cazul lui Chifu, dar datorează cîte 3.300 de ei de căciulă, cheltuieli judiciare. La Curtea de Apel Bacău toti au fost mentinuti sub control judiciar, măsură revocată ulterior de instanta supremă. Procesul continuă la Curtea de Apel pentru unii din soferi, dar si pentru alti patru politisti care nu si-au admis faptele initial, însă recent si-au reconsiderat pozitia: Marius Laurentiu Greaca, cu 52 de fapte de luare de mită, 2 de dare de mită si 4 de fals, Dragomir Loredan Covasan, acuzat de 23 de infractiuni de luare de mită si 2 de fals intelectual, Constantin Neamtu, cu 31 de fapte de luare de mită si 2 de fals, Alexandru Găluscă dar si agentul Negoită Constantin neprins de DNA, dar care a fost turnat de colegul Neamtu în urma unui denunt pe care ulterior nu si l-a mai însusit.



Spagă de peste 13.000 lei în mai putin de o lună



Faptele au avut loc între 22 aprilie - 18 mai 2016, cînd politistii au participat la actiuni de prevenire a accidentelor cauzate de excesul de viteză. Toti au „lucrat“ în schimburi pe o autospecială care era monitorizată audio-video, anchetatorii aflînd de 116 fapte de luare de mită, catalogate de procurorii DNA ca „o activitate repetitivă“. „În acest context, lucrătorii de politie, în legătură cu neîndeplinirea atributiilor de serviciu au primit sume de bani cuprinse între 50 lei si 400 lei de la mai multi conducători auto opriti în trafic pentru depăsirea limitei de viteză sau alte abateri de la regimul rutier. Cuantumul total al sumelor primite cu titlu de mită de către inculpati este de 12.980 lei si 40 euro“, conform DNA. Politistii Ciolpan, Greaca, Covasan si Berbec au falsificat procesele verbale de constatare a contraventiei cu ocazia întocmirii acestora, prin atestarea unor fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv consemnarea unei viteze de deplasare inferioare celei constatate, cu consecinta reducerii amenzii sau consemnarea unei alte contraventii decît cea real constatată. Pe 25 si 29 aprilie Greaca si Neamtu au promis si remis o parte din sumele de bani primite cu titlu de mită de la conducătorii auto verificati sefului Viorel Andronic. Procurorii au instituit sechestru pe banii ridicati de la locuintele inculpatilor, 245 de euro de la comisarul Andronic (din care acum si-a recuperat o parte) si 1.800 de lei plus 530 de euro de la Ciolpan, în vederea confiscarii speciale. În motivarea instantei la arestarea preventivă a politistilor corupti se arăta cum un rol activ în nelegiuiri îl avea chiar seful, pentru care subalternii foloseau apelativul „nea Ioane“. Oamenii legii erau însă cu frică de Dumnezeu. Într-un caz, Berbec si Ciolpan au lăsat o parte din banii cu care au fost cumpărati pentru o biserică. Pe 1 mai 2016 ei au primit de la trei conducători auto vitezomani 50 de lei si o sumă necuantificată pentru a nu-i sanctiona. Faptele au avut loc în intervalul orar 2.33 - 4.59. „La 04.50.30, prin geamul portierei lui B.I. vine un alt bărbat, care întinde mîna stîngă si înmînează ceva lui B.I., care ia cu mîna dreaptă, pe care o îndreaptă în jos, între picioarele sale pe scaun, privind cu atentie ce are în mînă. Agentul întreabă cine este si persoana spune că este «dascălul», după care B.I. restituie o parte din sumă persoanei, spunîndu-i să-i pună la biserică“, conform încheierii de sedintă. Cel mai probabil, în culpă a fost prins un preot, iar acesta si-a trimis dascălul să achite suma pentru abaterea rutieră săvîrsită dar nesanctionată.

