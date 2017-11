Neamtul - file în istoria Marii Uniri „N-au fost zile de restriste trăite de mine de la urcarea mea pe tron, ci zile de otelire si îmbărbătare, Pronia Cerească voind să pună la încercare pe om si Rege la datoria lui. Aurora la orizont pare că renaste si în curînd ostasul român va fi chemat să-si spună ultimul cuvînt. Dreptatea Celui Prea Înalt nu va îngădui să se facă nedreptate tării mele si cu această încredere beau paharul meu pentru tara mea“. (Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen, august 1918, Bicaz)



Un an întreg desparte România de centenarul celui mai important eveniment al istoriei ei, 1918, anul Marii Uniri, rezultat al efortului eroic al românilor în ceea ce noi numim Războiul de Reîntregire Natională. Se foloseste mai nou conceptul „Rrăzboiul de Întregire Natională“, dar noi rămînem credinciosi ideii că România Mare din timpul lui Ferdinand este o reîntregire a Daciei, o idee atît de dragă pasoptistilor. Neamtul, un judet ce nu cuprindea pe atunci Romanul si comunele din jurul său, era în mare parte montan si cu o granită largă cu Imperiul Austro-Ungar, din muntii Bistritei, la apus de Brosteni, pînă pe valea Bicazului si în muntii Tarcăului. Nu e de mirare că Neamtul a cunoscut în perioada 1916-1918 tot ceea ce înseamnă războiul, cu toate ororile sale, cu fronturi, bejenii, rechizitii, case si gospodării distruse, tati si frati care nu s-au mai întors acasă. Si nu doar din cauza prezentei armatelor inamice austro-maghiaro-germane, ci si a prezentei aliatilor rusi, dar care s-au purtat de multe ori cu populatia civilă ca si cînd ar fi fost armată de ocupatie. La 15 august 1916, de Sfânta Maria Mare, clopotele din Vechiul Regat au început să sune: România intra în război. În perioada neutralitătii, statul român se pregătea de război si se concentra asupra trecătorilor spre Transilvania. Neamtul era un judet cu granită al Moldovei si de aici plecau două mari pasuri spre Transilvania, pasul Bicaz si pasul Tulghes. Prin acestea, dar si prin alte trecători mai mici, au trecut la 15 august soldatii români din Armata a IV-a a generalui Prezan cîntînd un nemuritor „Treceti batalioane române Carpatii“ si cu „inima la trecători“ i-au asteptat românii ardeleni cu pîine, sare si... vinars si succesele militare au venit într-o primă fază, cu mari sacrificii. Documentele vremii amintesc că în satele nemtene de granită au început să curgă cărutele pline cu răniti. Divizia 14 română condusă de generalul Paraschiv Vasilescu a trecut granita de-a lungul văilor Bicazului si Bistricioarei, ocupînd Almasul, Tulghesul, Bilborul si apoi Toplita, ca Brigada 4 Mixtă să ocupe si orasul Gheorghieni. Dar pentru că în ciuda promisiunilor armata rusă nu a initiat contraofensiva în Bucovina, divizia română a fost pusă în dificultate, dîndu-se lupte crunte în zona de „Cumpănă a apelor“, pe înăltimi în conditiile unui frig cumplit, multi dintre soldati degerînd. De mare importantă au fost luptele de la Pietrele Rosii, astăzi în comuna Grinties, cînd un batalion din Regimentul 56 a avut 80 de morti. Dar, după lupte intense pe platourile Călimanilor si Hăsmasului, după trei ofensive reusite, generalul Constantin Prezan stăpînea înăltimile muntilor Ghiurgiu si Harghita.



Membrii familiei regale, la Piatra si Bicaz



Între satele Tulghes si Grinties, pe valea Bistricioarei, s-a dat o luptă cumplită între români si unguri. S-a ajuns la luptă la baionetă si înclestările au ajuns pînă în apele rîului de s-au umplut malurile de lesuri, iar apa pleca rosie la vale. Locului si astăzi îi zice Sîngeroasa, iar trupurile soldatilor români, în număr de 66 care au putut fi găsite, au fost înmormîntate lîngă vechea bisericută greco-catolică. Dezastrul de Turtucaia a făcut ca multe trupe să fie dislocate în Dobrogea, iar Armata de Nord, izolată si atacată de trupe austro-ungare si germane, a fost silită, desi victorioasă pe front, să se retragă. Coloanele de refugiati s-au îndreptat în cărute spre Roman, găzduiti în conditii grele. Preotul Alexandru Romanescu din Grinties nota pe un Liturghier: „La 31 octombrie, noaptea, spre 1 noiembrie 1916, am părăsit satul si ne-am dus la Grumăzesti pentru că satele Grinties si Poiana au fost teatru de război între noi si nemti. Pe 30 noiembrie au venit rusii si au stat aici pînă în primăvara lui 1918 cînd s-a făcut la ei revolutia“. Regimentul 15 Războieni Piatra-Neamt, continuator al Regimentului 15 Dorobanti ce luptase la Plevna si Grivita, a luptat pentru eliberarea Transilvaniei în 1916 pe Valea Uzului si apoi s-a distins în grelele lupte ale anului 1917 la Ciresoaia, Cosna, Muncelu, Pralea sau Oituz, ca apoi să lupte pentru apărarea României Mari în Transilvania si Ungaria, soldatii săi intrînd triumfător în Budapesta. Judetul Neamt si-a legat istoria sa din primul război mondial si de familia regală: printul Carol, viitorul rege, era comandant de unitate militară la Tîrgu-Neamt si nu a fost unul cu purtare exemplară; regina Maria a făcut mai multe vizite la spitalele judetului în 1917, iar în 1918, familia regală s-a refugiat la Bicaz, după nedreapta pace de la Buftea Bucuresti. În august 1917, regina era la Piatra. În momentul în care era să părăsească cantina din gară spre a vizita spitalele din oras, prefectul orasului i-a spus Majestătii Sale că un aeroplan dusman zboară deasupra gării si că ar fi bine să mai rămînă acolo cîteva minute, însă Regina i-a răspuns: „Nu face nimic! Să mergem la datoria noastră!“ Si în zgomotul tunurilor contra aeroplanului inamic, Regina s-a urcat în automobil si a plecat în oras. În vara anului 1918, guvernul i-a propus Regelui Ferdinand I să se retragă cu întreaga familie (Regina Maria, principesele Ileana, Mărioara, Elisabeta si principele Nicolae) la Bicaz. Pe 11 august, regele Ferdinand împlinea vîrsta de 53 de ani, iar întreg guvernul s-a prezentat la Bicaz pentru a-l felicita de ziua sa de nastere. Multumind pentru felicitări, regele Ferdinand a tinut un discurs optimist: „N-au fost zile de restriste trăite de mine de la urcarea mea pe tron, ci zile de otelire si îmbărbătare, Pronia Cerească voind să pună la încercare pe om si Rege la datoria lui. Aurora la orizont pare că renaste si în curînd ostasul român va fi chemat să-si spună ultimul cuvînt. Dreptatea Celui Prea Înalt nu va îngădui să se facă nedreptate tării mele si cu această încredere beau paharul meu pentru tara mea“, după cum afla preotul Constantin Matasă si nota într-un volum al său din 1929.



„Ceahlăul n-a rămas la dusmani,/ Ceahlăul s-a întors acasă“



Octavian Goga rostea si el cu profetice cuvinte despre Ceahlăul care era sub stăpînire vremelnică austro-maghiară: „De peste granita cea nouă,/ Ca o sălbatică urgie/ Strigînd spre tarina Moldovei/ Un munte s-a pornit să vie…/ Si va să-nsemne cronicarul/ Atunci o zi vijelioasă,/ Ceahlăul n-a rămas la dusmani,/ Ceahlăul s-a întors acasă“. Tot la Bicaz a primit familia regală si vestea uciderii tarului Nicolae al II-lea, rudă cu regina Maria. Aceasta a cerut preotului de sat să tină o slujbă de pomenire pentru tar si familia sa în mica bisericută. Tot la Bicaz primesc regele si regina o veste cumplită: printul Carol părăsea comanda unitătii sale si pleca să se căsătorească cu Zizi Lambrino, travestit si în teritoriu inamic. Un alt ofiter aflat într-o asemenea situatie ajungea în fata plutonului de executie. Printul era certat, era iertat, era trimis în surghiun la Horaita, la mănăstire. Dar năravurile nu le-a lepădat si România a avut de suferit de pe urma lor. La 1 septembrie 1918, regele pleca la Iasi si România reintra în război. Basarabia se unise cu România încă din martie pe fondul războiului civil din Rusia. A venit rîndul românilor din Bucovina si Transilvania si Banat să-si decidă soarta. La 1 decembrie 1918, între cei 1.228 de delegati din comunele Transilvaniei s-au aflat si săteni din Bicazu Ardelean, care au votat pentru România Mare si ca să nu mai fie granită între români si pîrîul Chisirig să nu mai despartă Bicazele. La Marea Adunare Populară de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 a participat si preotul Victor Barna (tatăl profesorului Augustin Barna), care a fost deputat în primul parlament de după Unire. La 1 decembrie 1918 se făcea România Mare, iar satele din muntii Neamtului nu mai erau la hotare, ci în mijloc de tară, iar locuitorii nu mai treceau de o parte si de alta prin „vama ursului“, ci pe drumurile pietruite din trecători. Armata română înainta victoriasă pînă la Budapesta, iar în urma sa refugiatii ardeleni si cei moldoveni din satele de granită se întorc la gospodăriile lor pe care le găsesc distruse. Au fost distruse sute de case, scoli, precum cele din Mădei si Borca, poduri si chiar biserici (precum cea din satul Corbu). Vechea granită, care despărtea pe români, este desfiintată, de la Brosteni si pînă la Tarcău. În regiune, au rămas mărturie cimitire rusesti si românesti, transee si cazemate. Monumentele ridicate au rămas mărturie despre eroismul muntenilor Neamtului, despre sîngele lor vărsat pe altarul patriei si le aflăm de la Tarcău, la Borca sau la Tulghes, în curtile bisericilor sau pe locul unde s-au desfăsurat înclestările războiului. În România Mare, Ferdinand I Întregitorul s-a tinut de cuvîntul dat sodatului-tăran în transeele de la Mărăsesti: a făcut reforma agrară si electorală. Războiul lăsase în urma sa suferintă si lipsuri, dar românii îsi vedeau împlinit visul de veacuri - Unirea - si, mai mult, aveau un pămînt al lor care să-l muncească si să-l apere. Cei mai multi dintre noi, de prin sate, am mostenit pămîntul primit atunci. Încă de atunci, România primea o nouă zi de sărbătoare, pe lîngă 10 mai, Ziua Regalitătii si Zi Natională pînă la 1947 si 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor. 1 decembrie era sărbătoarea unirii cu Transilvania si în acelasi timp desărvîrsirea României Mari. Se sărbătorea în biserici si în scoli, de cele mai multe ori după cum arată presa veche nemteană. Regele Ferdinand n-a apucat să se bucure prea mult de ea, murind în 1927. Carol al II-lea, amator de fast si paradă i-a acordat o atentie deosebită, dar atunci, ca si azi de altfel, erau o multime de sărbători legale. Desigur, la începutul anilor 30 erau mai multe motive de sărbătoare si bucurie. După perioada comunistă am înteles ce importantă a fost în istoria noastră realizarea Marii Uniri. Si chiar dacă astăzi nu mai avem o Românie Mare sînt multe de sărbătorit si poate că noi, nemtenii, si noi, românii, poate vom trece peste toate care ne despart si ne vom bucura împreună.



Profesor dr. Daniel DIEACONU





