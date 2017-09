Parlamentar de Neamt amenintat: „Te execut!“ • deputatul Iulian Bulai si-a adus aminte că a fost victima unei amenintări cu moartea • dezvăluirea sa vine după pătania colegului senator agresat într-un studiou TV • parlamentarii USR par să fi ajuns ciuca bătăilor, la propriu n

Deputatul USR de Neamt, Iulian Bulai, a rupt tăcerea si a făcut o declaratie socantă, acesta sustinînd că a primit amenintări că va fi executat, totul în contextul în care si alti colegi ai acestuia au trecut prin experiente similare. Cel mai recent, în seara de miercuri, 13 septembrie, senatorul acestei formatiuni, Mihai Gotiu, ar fi fost lovit în platoul unei televiziuni, de către fostul purtător de cuvînt al Guvernului Ponta, Mirel Palada. „Ca să întelegem mai bine ce se întîmplă în PSD: în comisia de agricultura colegul meu, deputatul USR Adrian Prisnel, este amenintat cu moartea. Acum o oră, colegul meu si vicepresedintele Senatului, senatorul Mihai Gotiu, este lovit la sînge de către Mirel Palada (purtător de cuvînt al Guvernului Ponta). Îmi iau inima în dinti si vă mărturisesc faptul că la sfîrsitul lunii iunie, în ultima sedintă a Comisiei pentru Egalitate de Sanse, conduceam sedinta în calitate de vicepresedinte. Nu am început încă sedinta si intră deputatul PSD Florin Manole în sală si după un schimb de replici îmi spune că mă va urmări în toti acesti patru ani si mă va executa. Am văzut negru în fata ochilor si au început să îmi tremure picioarele. Nu sînt obisnuit cu astfel de amenintări si nici cu asemenea limbaj. Am refuzat să încep sedinta. Sefa stafului tehnic a intervenit si l-a avertizat pe Manole că dacă mai are asemenea comportament nu îl mai lasă să vină ca supleant la noi în comisie. Acesta este nivelul lor si acestea sînt riscurile la care ne expunem lucrînd în acelasi mediu cu ei. De la tineri la bătrîni, o apă si un pămînt. Mi se face sincer frică să mai intru în contact cu acesti oameni“, a specificat parlamentarul nemtean. Acesta a relatat si că deputatul USR Adrian Prisnel a primit amenintări clare cu moartea în plenul sedintei Comisiei pentru Agricultură. „Absolut revoltătoare replica deputatului PSD de Brăila, Nicu Nită. În timpul dezbaterii de la Comisia pentru Agricultură, în timp ce USR sustinea că ordinul care omoară 140 ursi este total gresit, Nicu Nită are o remarcă halucinantă, spunînd «eu v-as omorî pe voi». Pe noi, cei de la USR. La final, a continuat cu jignirile, amenintînd inclusiv cu bătaia un coleg din USR. Un asemenea comportament în societate si, mai ales, în institutia parlamentară, este incalificabil“, a mai anuntat online Iulian Bulai.

