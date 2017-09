Teroristul nemtean, „carieră“ de groază • romascanul Cristian Bîrzu a fost arestat preventiv sub acuzatii dintre cele mai grave: acte de teorism, trafic de migranti, fals în înscrisuri oficiale • individul are un cazier înfricosător cu tentativă de omor, trafic de persoane si proxenetism • în timpul detentiei, s-a convertit la islamism • „În ziua de azi, unii devin musulmani pentru că e «cool». Faptele lui nu au nici o legătură cu Islamul“, spune liderul comunitătii de musulmani din zona Roman • Cristian Bîrzu, romascanul în vîrstă de 40 de ani, săltat în urma unei spectaculoase actiuni a fortelor speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT Iasi, a fost arestat preventiv în cursul serii de miercuri, 13 septembrie. Acuzatiile care i se aduc sînt din cele mai grave: acte de terorism, initiere si constituire a unui grup infractional organizat, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată si trafic de migranti. Alături de Bîrzu au ajuns după gratii si complicii vasluieni Gabriel Pintilie, Cristian Astefănoaei si Constantin Mandache, ei fiind inculpati pentru constituire a unui grup infractional organizat si fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată. Fortele de ordine au reusit să destructureze în acest fel o organizatie care intentiona punerea în scenă a unor atentate cu bombă împotriva trupelor speciale ale MAI si care, între timp, se ocupa de procurarea de documente românesti false pentru cetăteni străini, de religie islamică. În prezent, anchetatorii trebuie să deslusească dacă acest Cristian Bîrzu era terorist prin convingere, autointitulîndu-se convertit la Islam, sau era acelasi borfas arhicunoscut politistilor si procurorilor pentru fapte grave, încă de pe vremea cînd avea vreo 20 de ani. Daniel Cîniparu, presedinte al Asociatiei Românilor Convertiti la Islam, care are si o moschee în satul Rediu din comuna Bâra, a zîmbit auzind despre acest individ si presupusele sale convingeri religioase. „Am aflat din mass-media despre acest caz si acest individ din Roman. Spun oficial că nu este membru al asociatiei noastre, nu a fost si nici nu l-am cunoscut vreodată. Opinia mea este că bărbatul în cauză nu are niciun fel de legătură cu Islamul. Tipul avea la activ multe fapte grave, înainte de a ajunge în închisoarea din Germania, unde chipurile s-ar fi convertit. În ziua de azi, unii devin musulmani pentru că e «cool», desi în cazul lui este posibil să se fi declarat de această religie în închisoare, pentru a intra într-un grup de musulmani, pentru a obtine protectie. Mă bucur că organele statului agată astfel de personaje si este păcat că se aruncă o umbră de îndoială asupra comunitătii noastre. La noi, oricine se poate autodeclara musulman, dacă este supus al lui Dumnezeu si recunoaste ultima carte trimisă, Coranul si pe ultimul profet, Mahomed. În cartea sfîntă se spune că o să venim la judecată cu faptele, nu cu povestile inventate. El poate spune ce vrea, dar faptele lui nu au nici o legătură cu Islamul“, a declarat Daniel Cîniparu.



Borfas de tînăr



Cristian Bîrzu, un romascan cunoscut de multi ani ca un individ „periculos“ si-a creat în municipiu un renume care i-a făcut pe multi să se ferească din calea lui. Acesta are la activ mai multi ani de condamnare decît vîrsta sa, începînd de tînăr cu fărădelegile si ajungînd, la un moment dat, să fie considerat drept unul dintre oamenii de încredere al temutului interlop Ioan Clămparu. În decurs de două decenii a strîns condamnări pentru tentative de omor, trafic de persoane si proxenetism, plus alte fapte cu violentă, la care se adaugă, în prezent, cea mai gravă acuzatie, de terorism. Romascanul a intrat astfel într-o companie „selectă“, alături de Omar Hayssam, bănăteanul care voia să arunce o masină în aer în Timisoara si maghiarii care plănuiau atentate în Tinutul Secuiesc. Acesta a făcut puscărie atît în tară, cît si în Germania. Una dintre faptele lui celebre datează de cînd avea 19 ani, adică în 1996. Atunci, împreună cu o altă persoană, a atacat un bătrîn, la acea vreme de 67 de ani. Prin violentă si sub amenintarea unui cutit i-au sustras bunuri în valoare de zeci de mii de mărci germane. Bîrzu, zis „Leahu“, împreună cu un alt român au pătruns în casa unui german. Acesta iesise din locuintă, timp în care au intrat cei doi români. Imediat ce victima s-a întors, a fost atacată cu un briceag. Au legat victima de mîini si de picioare cu cordoane de la halate de baie, dar au renuntat la călus deoarece neamtul a afirmat că este bolnav de inimă. Au cerut bani si bijuterii, iar în timp ce celălat a trecut la căutări, Bîrzu a tinut cutitul la gîtul victimei. Au dat de un portofel cu 1.400 de mărci si de un card, iar sub amenintarea armei au obtinut codul PIN. După ce au lovit bătrînul cu pumnii în fată, au obtinut informatii si despre alte valori. Si-au tras mănusi pe mîini si într-un geamantan au înghesuit ochelari cu rame valoroase, de 3.000 de mărci, un inel cu montură de smarald si briliante de 6.500 mărci, un alt inel cu 4 briliante estimat la circa 2.500 de mărci, alte podoabe cu safir de 1.900 de mărci. Au mai luat o brichetă de marcă de circa 850 de mărci, bijuterii, o monedă veche cu imaginea tarinei Ecaterina cea Mare, de 2.000 de mărci, lăntisoare, 10 sacouri si toti pantalonii din dulap si nu s-au dat în lături nici de la lenjeria de corp. Parte din bunuri nu au fost estimate, dar pentru cele pentru care s-a stabilit valoarea, paguba este de circa 24.000 de mărci germane. Nu a fost omisă nici aparatura electronică, pe care făptuitorii au smuls-o de la locul ei, dar nu au mai luat-o deoarece nu aveau cu ce să o transporte. Greseala lui Bîrzu a fost că a lăsat la locul faptei un pachet de tigări si un pix. Victima a reusit să se dezlege abia după 7 ore si a ajuns la un vecin, de unde a anuntat autoritătile. Bătrînul care urma să fie supus unei operatii pe cord după cîteva zile, a suferit un soc si a ajuns la spital cu un hematom la ochiul drept, plus o tăietură pe partea stîngă a gîtului.



Proxenet periculos



Cristian Bîrzu a mai fost condamnat de Tribunalul Neamt la 7 ani de închisoare pentru trafic de persoane, proxenetism, lipsire de libertate, vătămare corporală, complicitate la tîlhărie si viol. Tot atunci a fost obligat la plata a 8.500 de euro cu titlu de daune si s-au dispus confiscări de 8.900 de euro si 350 de lei. Conform actului de inculpare emis de procurorii DIICOT, faptele au avut loc în 2005, fiind identificate 8 părti vătămate, 5 dintre acestea fiind minore. Metoda de racolare era una atipică, adică Bîrzu îsi punea la bătaie sarmul personal, cu promisiuni de prietenie si chiar căsătorie. Apoi, prin violentă le-a obligat să întretină relatii sexuale contracost. Victimele au fost în special din zona Roman. Fetele trebuiau să meargă acasă la clienti, ori la moteluri din zonă. Cele mai căutate dintre ele au fost trimise să exerseze si în alte localităti din tară, în special în localuri sau cluburi de noapte din Cluj Napoca. Acolo, aveau sarcina să racoleze clienti dispusi la partide de sex, pentru care tarifele impuse de învinuit erau de 100 de euro pe oră. Toti banii au intrat în buzunarul lui Bîrzu, care i-a pretins uneia din victime si cei 4.000 de euro încasati pentru prestatia de la un club. Parte dintre ele au fost exploatate sexual în Spania, iar altele au fost vîndute unor bărbati interesati de cîstiguri rapide. De precizat că la momentul respectiv existau speculatii că Bîrzu ar fi fost ajutat de către lucrători ai Politiei Roman să dea de urma victimelor sale fugare, pe una dintre acestea găsind-o în zona Vrancea, la un club, unde a înjunghiat-o, rănind si alte persoane.

O altă faptă gravă a acestuia s-a petrecut acum patru ani în Roman, cînd bărbatul a înjunghiat în gît un tînăr, în apartamentul căruia fusese găzduită o „prietenă“ a sa. Lama a trecut la cîtiva milimetri de vase importante de sînge iar viata victimei a fost pusă în pericol, conturîndu-se o nouă acuzatie de tentativă de omor. Agresorul ar fi declarat că a lovit cu cheile de la masină, pe care le avea în mînă, însă acest aspect a fost infirmat. Individul, care va înfunda ani grei la puscărie, a fost săltat în plină stradă, marti, 12 septembrie. „Era cam în jurul orei 12, cînd s-a produs agitatie în zona portii de intrare în Spitalul Municipal de Urgentă Roman. Un ins blond, atletic, a fost încoltit de cagulatii de la Jandarmerie. N-as putea spune dacă erau cei de la Gruparea Mobilă Bacău sau chiar de la Brigada de Interventii Rapide a Jandarmeriei Române. Cert este că individul respectiv avea în mînă o sacosă, de care a vrut să scape. A aruncat-o si atunci s-a văzut că avea în ea foarte multi bani si documente. A fost săltat imediat si apoi luat de către fortele de ordine prezente la fata locului“, a relatat un martor al întregii scene.

Articol afisat de 225 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (T. CIOBOTARU; G. MUNTEANU)