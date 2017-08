În consens cu sefu' CJ îs toti • Consiliul Judetean are noi membri după sedinta de ieri • s-au împărtit scaune în consilii de administratie, adunări generale ale actionarilor, colegii directoare si adunări generale • PSD a luat tot • liberalii s-au poticnit la vot • unanimitatea a fost totală • Forfota din Consiliul Judetean, legată de schimbarea continuă a alesilor nemteni, face ca unele din sedintele acestui for să pară axate pe împărtirea de „dregătorii“: locuri prin consilii de administratie, colegii directoare sau adunări generale ale actionarilor. Asa au stat lucrurile si în sedinta de ieri, 30 august, cînd, după ce noi consilieri judeteni au depus jurămîntul, momentele cele mai interesante au fost la votul pentru desemnarea alesilor care vor ocupa diverse jilturi, evident recompensate financiar. Cît priveste numărul mare de schimbări în CJ, nu putini sînt cei care sustin că lucrurile ar trebui să se mai tempereze, nu de alta dar se cam termină listele cu supleanti si vor ajunge partidele, Doamne Fereste, să nu mai aibă pe cine trimite în forul judetean. Deocamdată s-au găsit înlocuitori, cei doi noi alesi judeteni începînd de ieri fiind Dionisie Dumitrascu si Aurel Aciocîrlănoae. Cît despre „dregătorii“, au fost nu mai putin de cinci proiecte pe astfel de temă. PSD, profitînd de majoritatea pe care o detine, si-a luat partea leului si si-a impus propunerile în toate cele cinci cazuri. În consecintă, în Consiliul de Administratie al Casei de Asigurări de Sănătate va fi Mihai Aflorei, în Adunarea Generală a Actionarilor de la Drupo va evolua Adrian Diaconu, în colegiul director al Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Neamt va lucra Ilie Apostoae, în adunarea generală a Asociatiei Grupul de actiune locală Ceahlău va merge Florin Cosma, iar în consiliul de administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistentă Educatională Neamt Consiliul Judetean va fi reprezentat de Vasile Baciu. Liberalii au avut si ei propuneri, dar, asa cum spuneam, ele erau „de formă“, fără sanse de a se impune, în conditiile în care sînt minoritari. Chiar si asa, la numărarea voturilor a fost un moment stînjenitor pentru alesii PNL. Propunerile lor au primit cînd 15, cînd 14, ba chiar uneori doar 13 voturi. Adică sub numărul de mandate si de voturi pe care ar fi trebuit să mizeze. Astfel, din cei 32 de consilieri prezenti, în mod normal 18 ar fi trebuit să voteze pentru tabăra PSD si 15 pentru tabăra PNL. Nu s-a întîmplat asa mereu fapt care i-a cam nemultumit pe liderii liberali. Mai ales că procedura de vot nu era una prea complicată, în conditiile în care pe buletinul de vot erau doar două nume si trebuia tăiat cu o linie cel al candidatului pe care nu doreau să-l voteze. Dacă a fost prostie, emotie sau, cine stie, trădare, urmează probabil să stabilească liberalii în interiorul partidului. În rest sedinta a fost una extrem de linistită, de vacantă, toate proiectele de hotărîre trecînd cu unanimitate. Ceea ce nu prea s-a întîmplat în CJ în trecut, fiind de notorietate contrele dintre liberali si presedintele Ionel Arsene, unele dintre ele făcînd deliciul audientei. E drept că nici proiectele de hotărîre nu au fost unele menite să dea nastere la dispute, fiind vorba de rectificarea bugetului pe 2017, „materie“ dificilă probabil pentru unii alesi, aprobarea unor teme de proiectare pentru o serie de investitii, preluarea unui tronson de drum judetean, a unui teren din proprietatea orasului Tîrgu Neamt, asocieri în vederea unor actiuni de interes public etc. Adică mai mult chestiuni tehnice care nu prea au lăsat loc unor contre de obicei exclusiv politice asa cum ne-am obisnuit. La fel de linistit a fost si punctul „diverse“, remarcîndu-se doar interventia unui nemtean care a solicitat bani pentru achizitionarea unui microscop pentru Oftalmologia Spitalului Judetean. Absolut necesar în opinia sa, pentru ca să nu trăiască si altii drama pe care a trăit-o el, în sensul că după mai multe operatii nereusite la un ochi a ajuns în Germania, dar tot nu si-a putut salva vederea. Interesant este că respectivul cetătean nu e la primul demers de acest gen. Într-o legislatură trecută s-au alocat bani pentru microscop, dar, surpriză, au fost refuzati de directorul de la aceea vreme a spitalului. Răspunsul primit de la presedintele Arsene a fost unul „diplomatic“: i-a spus că a cerut o informare de la sefa sectiei pentru a vedea dacă instrumentul este sau nu necesar. Dacă răspunsul va fi afirmativ, atunci se vor demara demersurile pentru alocarea banilor. Sigur că rămîne o întrebare pentru orice persoană normală care stie cît de deficitară este dotarea sectiilor din toate spitalele: cum să refuzi fonduri destinate unui astfel de scop? Dar poate unii trăiesc în altă Românie sau se tratează doar la spitale din străinătate. În rest, mare parte din proiectele de pe ordinea de zi a sedintei de ieri au fost propuse la presedintele Arsene si nu aveau cum să nu fie votate.

