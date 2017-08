Epopeea barajelor, au trecut 50 de ani • vechea generatie de hidrotehnicieni se întîlneste cu cei aflati acum la conducerea Sucursalei Hidrocentrale Bistrita Piatra Neamt • au trecut 50 de ani de la finalizarea amenajării hidroenergetice a rîului pe sectorul Bicaz - Bacău •

La sfîrsit de august 2017, veteranii perioadei în care s-a conturat salba de hidrocentrale de pe rîul Bistrita, îsi doresc să se întîlnească într-un cadru informal, pentru a depăna amintiri, dar si pentru a cunoaste pe cei care sînt implicati astăzi în destinele unitătii pe care au slujit-o atîtia ani. Amintirile celor care au participat la realizarea lucrărilor de atunci, dar si ale urmasilor lor, vorbesc de entuziasmul în care oamenii au muncit, dispusi să se sacrifice pentru realizarea diferitelor obiective. Pentru acea generatie, ideile de „valori nationale, mîndrie natională, patriotism“, erau linii de fortă. Dintre cei care se vor întîlni astăzi amintim pe inginerul Dumitrascu Mihai, fost director la Uzina Stejaru, inginer Vasile Ardeleanu, fost director de investitii, maistrii Nicolae Apostol, Ioan Cehan, Constantin Coscaru, Mihai Ungureanu, electricianul Ioan Pricop, conducătorul auto Gavril Bortuc. La întîlnire va fi prezentă si Cristina Turlică, directorul care conduce în prezent Sucursala Hidroelectrica Neamt, împreună cu directorul economic Claudia Cretu. Cei care au provocat această revedere sînt inginerul Emil Neagoie, fost director al Sucursalei, inginer Gelu Prisecaru, fost director tehnic si maistrul Gheorghe Chitor. În viziunea organizatorilor, întîlnirea de astăzi va fi prima dintr-o serie, cercul invitatilor lărgindu-se de la un trimestru la altul. Astfel, dincolo de bucuria revederii, se va contura si un schimb de experientă între cei care au condus, ani la rînd, destinele Sucursalei Hidroelectrica Bistrita Piatra Neamt, sau care au fost implicati în diverse sectoare de activitate, si cei care acum, în vremuri nu atît de prielnice din punct de vedere al investitiilor în acest domeniu, se ocupă de bunul mers al activitătii hidroenergetice de pe aceste meleaguri.



Istoria salbei de hidrocentrale



În anul 1951 au început lucrările la Hidrocentrala Stejaru, numită pe atunci Vladimir Ilici Lenin, punerea în functiune avînd loc în perioada 1960 - 1962, deoarece hidrocentrala are în componentă sase hidroagregate, care au intrat în exploatare în intervalul de timp amintit. Ampla lucrare desfăsurată în acei ani pe cursul Bistritei a fost unul din rezultatele efortului de a depăsi statutul de natiune eminamente agrară, si de a demonstra că în România se pot realiza centrale hidroelectrice de mare putere. Între anii 1960 si 1967 au fost finalizate lucrările si puse în functiune celelalte hidrocentrale de pe rîul Bistrita, în număr de douăsprezece, începînd cu CHE Pîngărati si terminînd cu CHE Bacău, ultima fiind situată înaintea confluentei Bistritei cu Siretul. Puterea instalată pe acest sector de rîu e de 454 MW, din care Hidrocentrala Stejaru acoperă 210 MW. Productia de energie pe sectorul Bicaz - Bacău este de 1.184,50 GWh/an, din care Hidrocentrala Stejaru furnizează 434.50 GWh/an. În intervalul de timp amintit, au fost montate 34 de hidroagregate, din care sase la Hidrocentrala Stejaru. Dar dincolo de conjunctura politico-economică care a făcut cu putintă această mare lucrare, au fost oamenii. Dintre ei, multi au trecut în „Dincolo“ - inginer Ion Rusmănică, inginer Liviu Gutiu, inginer Arcadie Vreme, inginer Sever Cerchez, inginer Ghită Anghel, inginer Decuseară, iar cei care ne sînt contemporani au ajuns la vîrsta senectutii.



1 iulie 1960, Bicaz



Pe 1 iulie 1960 apele Bistritei au fost zăgăzuite pentru a forma acumularea care este si acum cea mai mare de pe rîurile interioare ale tării. Barajul de la Bicaz, lucrare unicat în România, a cărui constructie a pus bazele întregului sistem hidroenergetic românesc, are cîteva caracteristici specifice. Barajul este (în termeni tehnici) unul de greutate, înalt de 127 m, cu profil aproximativ triunghiular, iar lătimea la bază este aproximativ cît înăltimea. Volumul de beton si beton armat pus în operă în întreaga lucrare depăseste 1.625.000 metri cubi, iar schema de amenajare, folosind conditiile naturale favorabile sectorului, utilizează o cădere brută totală de 149 m. Volumul lacului de acumulare este de 1.230 milioane mc, din care 930 miloane mc volum util, iar 100 milioane mc volum de protectie împotriva viiturilor. Acumularea reprezintă cel mai mare lac artificial din interiorul României, ocupînd o suprafată de 3.300 hectare, o lungime de 35 km si o lătime maximă de 2 km, în zona Hangu. A fost gîndit ca un lac cu folosinte complexe: irigarea împreună cu Siretul a 300.000 ha de teren arabil, atenuarea viiturilor de pe Bistrita, micsorîndu-se astfel pagubele produse de inundatii, alimentarea continuă cu apă potabilă a complexelor industriale de pe Valea Bistritei, crearea conditiilor (necesare) depozitării rumegusului, turismului, exploatărilor forestiere si industriei din zonă. Centrala hidroelectrică a fost botezată initial V.I. Lenin, iar după revolutie a fost rebotezată cu numele ctitorului ei, Dimitrie Leonida. Este o centrală cu aductiune sub presiune, apa din lac ajungînd la centrală printr-o aductiune de 4,8 km lungime si diametru de 7 metri, apoi castelul de echilibru, casa vanelor, două conducte fortate si, în final, cele 6 turbine. Acumularea în lacul Izvoru Muntelui a început efectiv la 1 iulie 1960, iar primul grup a început să producă energie la 1 octombrie 1960. Ar mai fi de pomenit si faptul că aparitia lacului a presupus disparitia a 20 de sate aflate în imediata apropiere a albiei Bistritei cu 2.291 de gospodării, ce au fost strămutate si 18.760 de suflete care au fost nevoite să ia calea bejeniei.

