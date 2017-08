Primăria tot supărată pe CJ, dar cam degeaba • contestatia la Contenciosul Admnistrativ se află tot în fază de pregătire • este criticat modul de alocare a fondurilor de la bugetul judetului • Nemultumită de modul de alocare a fondurilor din bugetul judetului, pentru proiectele derulate în Roman, primăria locală continuă să sustină că va ataca în contenciosul admnistrativ hotărîrea Consiliului Judetean, prin care municipiului de la malul Moldovei i-au fost repartizati doar 100.000 de lei în acest an. Cu toate că si fostul primar, Laurentiu Leoreanu, amenintase cu un proces, au trecut luni bune si nu s-a mai auzit nimic despre vreun litigiu între administratia locală si legislativul judetean. Primarul Lucian Micu, desi s-a plîns în timpul campaniei electorale pentru alegerile din luna iunie, de modul discriminatoriu de alocare a fondurilor dinspre CJ, la jumătate de an de la votarea bugetului, a precizat că litigiul se află în faza prealabilă. „Da, sîntem acum într-o fază prealabilă si vom continua toate demersurile legale pentru a ne intra în drepturi“, a declarat succint primarul Lucian Micu. Cert este că presedintele Ionel Arsene a jucat politic inteligent, în faza în care proiectul de buget al judetului se afla în dezbatere publică si se astepta la protestul inutil si de imagine al celor 14 consilieri judeteni liberali. Încă înainte de votarea acesta dădea o hotărîre privind solutionarea unor plîngeri prealabile, evident de respingere, apreciind demersul administratiilor publice locale ca neîntemeiat. Cu mare lucru nu s-a ales Romanul nici din alocările făcute de Ministerul Dezvoltării pe programul PNDL II, de unde a primit doar 1,200.00 mii lei pentru proiectele de canalizare din Cartierul lipovenesc, se pare, în timp ce Guvernul a fost cît se poate de generos cu finantarea altor proiecte promovate de CJ. Cum niciodată judecătorii de la Contenciosul Admnistrativ nu s-au prea băgat în treburile politicienilor, este greu de crezut că la jumătate de an de la cererea de revocare a actului administrativ, Primăria Roman va avea vreun cîstig de cauză în conditiile în care prefectul, în atributiile căruia ar fi stat sesizarea instantei de contencios n-a atacat actul administrativ, asa cum nici vreun cetătean mai curajos n-a făcut-o. Asta pentru că tot degeaba ar fi procedat astfel, tinînd cont că în România instantele rămîn reci la astfel de demersuri civice. Inutile au fost si protestele primarilor la nivelul Asociatiei Municipiilor fată de modul de repartizare a fondurilor guvernamentale, făcute pe criterii eminamente politice. Cum si în guvernările anterioare banii s-au alocat la fel, nu prea au a se plînge nici actualii primari liberali, că si ei au făcut la fel. Asa că si în următorii ani, în România, dezvoltarea unitătilor administrative se va face tot pe baza politicii mîinii întinse si a parteneriatelor de la putere.

