Un procuror, tot cu cazierul pătat • un fost procuror de la Tîrgu Neamt nu a înduplecat judecătorii de la care ceruse reabilitarea • în 2013, magistratul Ioan Eugen Radu a fost găsit vinovat de primire de foloase necuvenite si a fost condamnat la un an de detentie cu suspendare • totul a plecat de la tentativa de musamalizare a unui accident cu o soferită băută •

Fostul sef al Parchetului Tîrgu Neamt, procurorul pensionar Ioan Eugen Radu, a vrut să scape de cazierul cu care s-a ales în anul 2013. A depus pe rolul Judecătoriei Tîrgu Neamt o solicitare de reabilitare, însă instanta a declinat competenta de solutionare către cea mai mare instantă din judet, Tribunalul. Nici aici nu a avut succes, iar cauza a fost declinată la Curtea de Apel Bacău. Recent magistratii au respins cererea, astfel că petentul are, în continuare, antecedente penale. „Respinge ca inadmisibilă cererea de constatare a reabilitării de drept formulată de petentul Radu Ioan Eugen, domiciliat în Tîrgu Neamt. În baza art. 275 al.2 C.p.p. obligă petentul să plătească statului suma de 100 lei, cu titlu de cheltuielile judiciare“, au stabilit judecătorii în sedinta de pe 22 august. Măsura nu este definitivă si ar putrea fi atacată la Instanta Supremă. Radu a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare, pe 29 ianuarie 2013 pentru săvîrsirea infractiunii de primire de foloase necuvenite. Înalta Curte de Casatie si Justitie a schimbat încadrarea juridică a faptei, care initial fusese de luare de mită. Prin aceeasi sentintă procurorul a pierdut prin confiscare 700 de euro. Pe considerentul că faptei îi lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii s-a dispus achitarea a patru politisti de la Tîrgu Neamt, pentru fals intelectual, uz de fals si favorizarea infractorului. Un alt inculpat a primit un an si jumătate de detentie cu suspendare, pentru trafic de influentă, iar alti trei au fost condamnati la la un an fără executare, pentru cumpărare de influentă si complicitate la trafic de influentă. Totul a pornit de la un accident produs de o soferită la finele lui august 2008. Aceasta nu a acordat prioritate, a acrosat un moped si a accidentat un tînăr de 17 ani. Adolescentul nu a fost rănit, dar etilotestul a dat o concentratie de 0,48 mg/l alcool pur si soferita a fost dusă la spital pentru recoltarea de probe biologice. Autoturismul nu era înmatriculat si avea numere false. În august un inculpat a pretins de la soferită 2.500 de euro, sustinînd că are influentă pe lîngă angajatii Serviciului de Medicină Legală si că-i va determina să diminueze rezultatul alcoolemiei sub limita legală. Ulterior, în octombrie, unul din politistii care lucra la Cercetări penale a primit de la femeie 300 de euro, pentru ca la ancheta privind accidentul să ignore si să treacă sub tăcere datele si împrejurările referitoare la vătămarea corporală. Omul legii mai trebuia să se abtină de la orice demers în vederea administrării în cauză a unei recalculări a alcoolemiei. Totul ar fi trebuit să se încheie la procurorul Radu, de la Parchetul Tîrgu Neamt. Magistratul a fost acuzat că ar fi pretins de la soferită 700 de euro. În schimb, procurorul trebuia să dea o solutie favorabilă, de netrimitere în judecată în dosarul penal al soferitei. Despre toate aceste demersuri au aflat si procurorii anticoruptie, care i-au inculpat pe cei nouă autori în 2009.

