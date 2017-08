Interese obscure, sedintă boicotată • o nouă sedintă a CL Local Poiana Teiului nu s-a tinut, o parte a alesilor lipsind nemotivat • încă nu se stie ce-i mînă să procedeze în acest mod • a fost lansat un zvon fals, cum că primarul ar urma să aibă salariu de circa 110-120 milioane de lei vechi • nici vorbă de asa ceva • „Indemnizatia primarului sau a viceprimarului nu este stabilită de consiliul local sau de mine, ci de Guvern“, a declarat primarul Ana Ancuta •

Salariatii din administratia locală a comunei Poiana Teiului continuă să astepte plata lefurilor cuvenite lunii iulie. Motivul întîrzierii este dat de nereusita trecerei prin consiliul local a proiectului de hotărîre privind aplicarea noii legi a salarizării unice, desi au existat nu mai putin de cinci convocări ale legislativului local pe această problemă. Cea mai recentă tentativă a fost cea de ieri, 23 august, cînd datorită absenteismului motivat ori nemotivat nu a fost întrunit cvorumul necesar tinerii întrunirii extraordinare si adoptării hotărîrii. „Ce pot spune eu este că asa cum am îndemnat de fiecare dată consiliul local, trebuie să fim uniti si să lăsăm deoparte interesele personale si politice, pentru că atunci cînd faci administratie lucrurile astea nu au ce căuta între noi. Încă mai sper că acest consiliu se va întruni si va hotărî salarizarea personalului din primărie. În altă ordine de idei, consider că alesii locali, parte dintre ei, au fost informati gresit privind grila de salarizare a personalului, inclusiv a primarului. Ce vreau să stie lumea este că indemnizatia primarului sau a viceprimarului nu este stabilită de consiliul local sau de mine, ci de Guvernul României prin legea salarizării unice. Totodată, vreau ca lumea să stie că nu este adevărat zvonul lansat public, precum că eu, ca primar, voi avea o indemnizatie lunară de 110-120 de milioane lei vechi, indemnizatia majorată fiind de doar 4.400 lei noi. Zvonul lansat de un anume consilier i-a iritat pe bună dreptate pe ceilalti consilieri si iată de ce, desi am încercat să aprobăm această hotărîre convocînd sedinte de consiliu în 28 iulie, în 3 si 4 august, toate fiind boicotate, în 10 august, unde a fost cvorum, dar nu s-a votat si asta de azi (23 august - n.r.) unde au fost prezenti doar patru consilieri, parte din ei în concediu si ceilalti lipsind nemotivat. Încercăm să reconvocăm o alta, cel mai repede mîine, 24 august (astăzi - n.r.), în care sperăm ca, în sfîrsit, să rezolvăm conform legii problema“, a declarat Ana Ancuta, primarul comunei Poiana Teiului. Din discutia purtată cu alesii locali prezenti ieri la sedintă, încercînd să aflăm care ar fi temeiul boicotului, n-am reusit să aflăm motivul, fiecare afisînd cîte un zîmbet misterios, fapt ce ne-a dus cu gîndul la o stare de oarece frică fată de cineva stiut doar de ei. Să sperăm că lucrurile din Consiliu Local Poiana Teiului vor intra pe un făgas normal, poate chiar în sedinta de azi, 24 august, dacă jocul de-a v-ati ascunselea cu lipsa de respect fată de Contribuabil va lua sfîrsit. În încheiere prezentăm răspunsul dat de primarul Ana Ancuta într-un interviu publicat luni în Monitorul la întrebarea „Cum colaborati cu consiliul local?“: Eu o spun mereu, că tot ceea ce dorim să facem nu este pentru noi ca persoane, ci pentru intreaga comunitate. Fiind alesii electoratului din comuna Poiana Teiului, trebuie să demonstrăm prin măsurile pe care le luăm, prin proiectele pe care dorim să le implementăm că merităm voturile si încrederea pe care ne-a acordat-o. Din punctul meu de vedere este foarte important să fim uniti si să lăsăm interesele politice ori personale pe un plan secund. Numai împreună vom reusi să schimbăm fata acestei comune. Oamenii nostri merită mult pentru că sînt demni, pasnici, cu bun simt si au caracter. Si vreau să mai spun un lucru de care trebuie cu totii să fim constienti. Asteptările oamenilor de la noi, primar, vice sau consilieri locali sînt foarte mari. Să gîndim cu totii că sîntem datori fată de cei ce ne-au ales si să le respectăm votul“.

Articol afisat de 279 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Ion ASAVEI)