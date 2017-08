Campanie de vaccinare, medicii sînt cam sceptici • Directia de Sănătate Publică Neamt pregăteste campania de imunizare cu vaccin pneumococic • „A fost o perioadă foarte mare cînd nu s-a respectat programul de vaccinare si atunci am intrat în acest cerc vicios“, a precizat Angela Bica, vicepresedintele Patronatului Medicilor de Familie Neamt • Un comunicat de presă emis de Directia de Sănătate Publică Neamt face cunoscut faptul că pregăteste campania de imunizare cu vaccin pneumococic, în conformitate cu schema stabilită de către Ministerul Sănătătii. Institutia centrală a anuntat faptul că, încă de săptămîna trecută, s-a încheiat procedura de achizitie a acestui tip de vaccin necesar în vederea prevenirii a cel putin 13 tulpini ale celor mai răspîndite boli infecto-contagioase. Reprezentantii guvernamentali au anuntat faptul că au în stoc 477.000 doze de vaccin pneumococic. „Vaccinul este sigur, eficient si de calitate si asigură protectie împotriva celor mai des întîlnite 13 tulpini de pneumococ, o bacterie care provoacă, pe lîngă pneumonie, otită, meningită si chiar septicemie“, a comunicat DSP, care a mai anuntat faptul că această campanie ar putea demara în septembrie. Cum tot pătitu-i priceput, medicii de familie privesc cu scepticism initiativa Ministerului Sănătătii, argumentîndu-si rezervele pe care le au în fata promisiunilor sefilor. „Noi în teritoriu, pînă la ora la care vorbim n-am primit nici o doză de vacacin. Nu stim nimic. Dacă a fost programată campania pentru luna septembrie înseamnă că ea va putea fi realizată abia după data de 25. Vaccinul pneumococic a fost cerut de foarte mult timp si de noi, si de populatia avizată. El asigură profilaxia unei game largi de boli infectioase pulmonare, respiratorii. Este singura modalitate ca să fie prevenite aceste boli. Avînd în vedere că în toamnă se instalează si sezonul rece, este foarte bine că începe această vaccinare. De altfel, el este inclus în calendarul national de vacinare încă de anul trecut, dar niciodată nu a ajuns acest vacin si la noi, pentru că România nu si-a permis pînă acum să-l achizitioneze. Eu nu mai cred în promisiunile Ministerului Sănătătii. Vaccinul trebuie administrat într-o primă doză, după care trebuie readministrat în următoarele 30 de zile. Eu, repet, am doza mea de scepticism în privinta faptului că ne vor fi trimise în teritoriu atîtea doze de cîte avem nevoie. Spun acest lucru din experientă. La Hexacima (vaccin diftero - tetano - pertussis acelular poliomelitic n.red.), de exemplu, din 14 doze cerute mi-au repartizat doar 8. Nu pot să spun dacă dozele ce îmi vor fi administrate acoperă necesarul. Asta cu atît mai mult cu cît trebuie tinut cont de faptul că avem foarte multe restante, la foarte multe vaccinuri si trebuie făcut fiecare, în parte, după un plan concret. Este o nebunie întreagă, o muncă de sisif. A fost o perioadă foarte mare cînd nu s-a respectat programul de vaccinare si atunci am intrat în acest cerc vicios, din care, cu oricîte intentii bune ar anunta Ministerul Sănătătii, nu se va putea prea curînd“, a precizat Angela Bica, vicepresedintele Patronatului Medicilor de Familie Neamt. Ministerul Sănătătii sustine că dozele cumpărate acoperă necesarul pentru anul în curs si pentru 2018. Vaccinul pneumococic este folosit în peste 100 de tări, în majoritatea tărilor Uniunii Europene si SUA. Organizatia Mondială a Sănătătii a recomandat încă de acum 10 ani incuderea acestui tip de vaccin în Programul National de Imunizări. El este adus însă în România abia în 2017, ca urmare a presiunilor internationale, în tara noastră înregistrîndu-se cea mai mare rată a mortalitătii infantile din UE, cauzată, în special, de bolile pulmonare.

