Roba de magistrat, sînt 12,5 pe un loc • pe cele 200 de posturi pentru viitorii magistrati s-au înscris 2.512 de tineri absolventi ai facultătilor de drept • din acestia, 58 sînt nemteni • examenul are reputatie de a fi unul din cele mai dure, iar uneori posturile nu se acoperă integral •

Absolventii facultătilor de drept au răspuns prezent atunci cînd au fost chemati din nou la concurs pentru o carieră de judecător sau procuror. Asta deoarece Consiliul Superior al Magistraturii a scos la mezat un număr 200 de locuri, pentru ocuparea cărora s-a organizat concurs. Cei care tintesc un loc într-un sistem elitist, bine plătit, si tentant din punct de vedere al carierei, s-au orientat către unul din cele 130 de locuri de judecători, iar cei cei care cred că au chemare de anchetator, au la dispozitie 70 de locuri. Înscrierile s-au încheiat deja si pe cele 200 de posturi s-au înscris nu mai putin de 2.512 de doritori din toată tara. Pare o cifră imensă, dar fată de alte sesiuni cînd concurenta a fost cu adevărat acerbă, acum sînt numai 12,5 candidati pe un loc. Printre doritori se numără si 58 de nemteni din care cei mai multi, 42, tintesc o carieră de judecător, iar mai putini sînt cei care doresc să devină anchetatori, respectiv numai 16. Acestia au scos din buzunar pentru intrarea în examen taxa destul de consistentă de 500 de lei, dar putini sînt cei care vor ajunge cu bine la final avînd în vedere faptul că acest concurs are reputatie de a fi unul din cele mai dure din mai toate domeniile, atît de dur încît uneori nici măcar nu se acoperă toate locurile scoase la mezat de organizator. Rămîne de văzut cîti nemteni din cei intrati în competitiei vor putea ocupa un astfel de post. Candidatii vor trebui să sustină un test grilă din materiile de bază studiate în timpul facultătii, drept civil, drept penal, procedura civilă si procedura penală. Acesta va avea loc pe 3 septembrie si este eliminatoriu. Cine trece de acest prim hop intră în examen din nou pe 17 septembrie, cînd va avea loc proba de verificare a rationamentului logic, si aceasta fiind eliminatorie. Ultima parte a concursului va avea loc în perioada 11 - 24 octombrie, sustinerea interviului. Rezultatele finale vor fi afisate pe 26 octombrie, iar primii 200 vor trebuie să urmeze cursurile Institutului National al Magistraturii, timp de doi ani, la zi. La finele primului an de studiu, cei care vor absolvi vor trebui să-si exprime din nou optiunea pentru instante sau parchete, iar ierarhia se va face în functie de medii. S-au putut înscrie cetătenii români, cu domiciliul în tară, care au capacitate deplină de exercitiu, conditia esentială fiind să aibă diplomă de licentă în drept.

Articol afisat de 401 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Gabi MUNTEANU)