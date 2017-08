Pompierul care caută aur în Orasul Îngerilor • Florin Asmarandei va concura la Campionatele Mondiale ale Politistilor si Pompierilor • competitia se va desfăsura la Los Angeles • • romascanul este la a patra participare la acest gen de întreceri • Atletul romascan Florin Asmarandei, fost elev al profesoarei Carmen Iederan la Clubul Atletic (CA) Roman, în prezent legitimat la CS Stiinta Municipal Bacău, angajat în cadrul ISU Petrodava Neamt - Detasamentul de Pompieri Roman, va participa din nou la Campionatele Mondiale ale Politistilor si Pompierilor (WPFG). Acesta este pregătit de fosta multiplă campioană natională la ciocan, Mihaela Melinte si este prezent în „Orasul Îngerilor“, Los Angeles, din Statele Unite ale Americii, unde, începînd de astăzi, 7 august si pînă pe 16 august, vor avea loc întrecerile între politisti si pompieri, în total 50 de probe atletice. La editia din acest an, pompierul Florin Asmarandei va concura în cadrul categoriei Open (18-29 ani) la patru probe: aruncarea ciocanului, programată pe 10 august, aruncarea greutătii, în aceeasi, aruncarea discului si sulită, o zi mai tîrziu, pe 11 august. „Proba în care îmi pun cele mai multe sperante si la care îmi doresc o nouă medalie de aur este aruncarea ciocanului. Am reusit în acest an să arunc 63,51metri, recordul mondial fiind de 63,92 metri. Dacă vor fi conditii bune si o vreme bună, cred că as putea să bat acest record“, a precizat sportivul. În 2011, Florin Asmarandei a participat la New York - SUA, la două probe: ciocan, unde a luat medalia de aur si greutate, unde a reusit să se claseze pe locul lll-medalie de bronz. La editia din 2013, desfăsurată la Belfast, în Irlanda de Nord. Florin Asmarandei a reusit să cucerească trei medalii, două de argint si una de aur. Aurul a fost antamat la proba preferată ciocan, iar argintul a venit ca un bonus pentru probele de greutate si disc. În 2015, atletul s-a reîntors în State, la Fairfax, unde nu a reusit decît un argint la ciocan, un loc lV la disc si locul V, la greutate. Florin Asmarandei are 27 de ani si pentru el, aceste locuri obtinute la competitiile mondiale pentru politisti si pompieri nu reprezintă altceva decît o confirmare a faptului că este un sportiv de performantă. De-a lungul anilor, Florin s-a remarcat în competitiile nationale si internationale, atît în calitate de sportiv calificat la CA Roman, apoi la SCM Bacău, cît si în calitate de reprezentant al pompierilor nemteni.

