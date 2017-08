Piramida nu s-a arătat pe munte Poate mai mult ca niciodată, muntele Ceahlău a fost asaltat de un val de oameni pe 6 august, în ziua în care se serbează Schimbarea la Fată a Domnului. Singurul munte cu hram din tară, Ceahlăul si-a deschis duminică portile tuturor iubitorilor de drumetii, dar si celor care au plecat în toiul noptii pe traseele din Durău si Izvorul Muntelui cu gînd să ajungă pe vîrful Toaca, sau la mănăstirea de pe munte care îsi serba hramul. Cei mai grăbiti au fost cei care voiau să prindă răsăritul pe al doilea vîrf al masivului (1904 metri) pentru a nu pierde un fenomen ce a devenit extrem de cunoscut si la nivel national: piramida holografică. Cu o oră înainte ca soarele să apară, piscul sub formă de navă era ocupat de sute de persoane, oameni în vîrstă, copii si foarte multi tineri, nerăbdători să asiste la formarea piramidei holografice, o proiectie de trei umbre suprapuse perfect spre zona de apus a muntelui. Numai că, la ora 6, si nici în minutele care au urmat, astrul ceresc nu a reusit să spargă plafonul de nori, iar razele nu au avut cum să producă „minunea“. Dezamăgirea a fost mare pentru multi din cei care au venit pentru prima oară să observe fenomenul si mai usor de suportat pentru cei care au avut ocazia în anii din urmă să vadă cum se formează piramida „spatială“. „E a saptea oară cînd vin; de sase ori am văzut-o, acuma nu, pentru că nu a iesit soarele. Explicatii nu sunt, de aia si vine toată lumea aici, este o piramidă, un con de umbră, parcă sînt desenate cu rigla perfect laturile. E clar că e puterea lui Dumnezeu. E o încărcătură pe care o simtim cu totii, că muntele

Ceahlău de fapt asta este…Am fost pe muntele Tabor la Ierusalim, si la slujba de noapte, acolo superiorul nostru Ieronim, care era în 2010 a spus că minunea se întîmplă în trei locuri în lume: pe Tabor, pe muntele Athos si pe Ceahlău. Si de atunci n-am lipsit niciodată“, a declarat Ilie Nită din Bucuresti. Trebuie mentionat că fenomenul care nu a putut fi observat duminică, pe 6 august, are sanse să se producă în zilele următoare, dar depinde total de conditiile atmosferice. Trebuie cunoscut că vara observarea este mult îmbunătătită în perioadele de după ploile torentiale, atunci cînd atmosfera este curătată de toată încărcătura de particule din praf. Rînd pe rînd, spectatorii frustrati de lipsa spectacolului au plecat pe cărări spre alte puncte de interes de pe munte. Unul din acestea a fost mănăstirea unde un sobor de preoti a oficiat slujba din duminica în care se sărbătoreste Schimbarea la Fată. Peisajul colorat al corturilor din jurul lăcasului arăta că o parte din pelerini au preferat să vină încă din ajun pentru a se ruga sub cerul înstelat. Pe scena împodobită de sărbătoare un sobor de preoti a început slujba, iar la scurt timp a ajuns însusi Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. IPS Teofan a tinut să urce cu pasul muntele sfînt al românilor, prin poarta de acces Poiana Stănilelor, după care i-a binecuvîntat pe credinciosii care s-au bucurat să-l aibă pe înaltul prelat în mijlocul lor.

Articol afisat de 633 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (Florin JBANCA)