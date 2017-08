Atac mafiot, sau o simplă înscenare? • un fost militar sustine că a fost lovit miseleste si răpit cu o masină, în zona unui cazinou de lîngă hotelul din Roman • omul spune că ar fi fost bătut, deposedat de bunuri si aruncat în boscheti • Politia nu s-a pronuntat, momentan • Un nou caz socant pentru opinia publică din municipiul Roman pare să se fi consumat în toiul noptii de miercuri spre joi, 2/3 august, în plin centru, în preajma unui cazinou de lîngă hotel, de unde un cetătean care iesise la o tigară sustine că a fost atacat si răpit, cu o masină. Acesta, fost militar care în prezent colaborează cu o firmă de taximetrie, a mai sustinut în fata anchetatorilor că a încasat o ploaie de lovituri în zona capului, a fost deposedat de bijuterii si bani si, în cele din urmă, aruncat din autoturism, undeva în zona Străzii Alba Iulia, în apropiere de sediul principalului furnizor de energie electrică. Florin B. s-a prezentat ieri dimineată, 3 august, la Spital si la Politie, cazul făcînd în prezent obiectul unor ample cercetări ale oamenilor legii. „Azi noapte (2/3 august, n. red.), între orele 1 si 3, sotul meu, care se afla într-o sală de jocuri din preajma hotelului, a iesit să fumeze o tigară si, la un moment dat, a fost agresat de doi indivizi. Acestia l-au lovit cu pumnul în fată, după care nu a mai stiut nimic si a picat. Fiind ametit,

l-au răpit într-o masină si l-au dus undeva în afara orasului. I-au luat aurul de pe el, borseta cu bani si actele si l-au bătut de nu se mai poate. Are inclusiv fractură de piramidă nazală, are nasul sfărîmat si fata ca o mască. L-au aruncat în boscheti, dincolo de fostul Renel, iar de acolo s-a chinuit si a venit pe jos pînă acasă. I-au luat o verighetă, un inel, un lăntisor cu cruciulită, borseta cu toate actele: permis de conducere, buletin si ce mai avea, plus banii, 800-1.000 de lei. Nu si-a dat seama cine a fost, a primit pumni în fată prin surprindere. Sotul a mers la spital dimineată si la Politie, iar acum urmează să facă plîngere. M-a speriat foarte tare ce s-a întîmplat, pentru că este o răpire în stil mafiot, să te fure cineva de pe stradă, să te bage într-o masină si să te jefuiască iar apoi să te arunce în bălării. Sotul este lovit în zona capului. Sperăm ca Politia să îsi facă datoria“, a specificat sotia victimei. Rănitul a fost îngrijit la Centrul de Primire a Urgentelor (CPU) de la Spitalul Municipal Roman. „La ora 6 dimineata, în cursul zilei de joi, s-a prezentat un pacient din Roman, cu un traumatism cranio-facial, declarînd că a fost agresat. A fost vorba despre un pacient stabil, constient, cooperant, care a fost investigat si dirijat către domiciliu, cu recomandare de tratament“, a specificat medicul Maria Tălmăcel, coordonator al CPU Roman. Inspector Elena Bulgărea a confirmat că în acest caz a fost demarată o anchetă, însă, pînă ieri, 3 august, la ora închiderii editiei, fortele de ordine încercau, în primul rînd, să vadă dacă se conturau elementele constitutive ale infractiunii de tîlhărie. Aceasta, mai ales că în noaptea respectivă victima s-ar fi aflat în stare de ebrietate. Edificatoare în acest sens ar putea fi si imaginile înregistrate pe camerele de supraveghere ale respectivului cazinou. De mentionat că, în fiecare an, în perioada bîlciului, în municipiul Roman este înregistrată o escaladare a fenomenului infractional, însă de această dată avem de-a face cu o serie de cazuri deosebit de grave. Din cîte se pare, în aceeasi noapte cu răpirea, un tînăr ar fi fost tîlhărit în zona Doi Măgari. În plus, au mai fost semnalate cazuri de jafuri asupra unor locuinte, cum s-a întîmplat si în cazul colegei noastre, Flora Ordean, care a fost deposedată de mai multe bunuri si bani de către necunoscuti care i-au escaladat geamul situat la primul etaj al unui bloc. Pentru situatia prezentată oamenii legii vor formula concluzii în cel mai scurt timp.

Articol afisat de 107 ori | Alte articole de acelasi autor | Trimite mesaj autorului (T. CIOBOTARU, F. ORDEAN)