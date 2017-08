Criminal feroce, liber si periculos • un detinut nemtean a scăpat de sub supraveghere si a evadat de la ferma unde lucra în judetul Constanta • de ieri dimineată, Valentin Perdeicu este căutat de fortele de ordine din toată tara • în urmă cu 17 ani, acesta a ucis un copil de nouă ani ca să se răzbune pe sora victimei • puscăriasul a fugit cu putine luni înainte de fi avut ocazia să fie eliberat conditionat • Nemteanul Valentin Perdeicu, în vîrstă de 38 de ani, ucigasul cu sînge rece al unui copil de numai nouă ani, care îsi ispăsea pedeapsa în Penitenciarul Poarta Albă, a reusit să pună pe jar fortele de ordine din întreaga tară, ieri, 3 august, cînd a evadat de la punctul de lucru la care era repartizat. Cazul a dus la mobilizarea a însemnate efective ale politistilor si jandarmilor, instituirea de filtre rutiere si alte măsuri specifice, în speranta că ucigasul va ajunge din nou în cătuse. Potrivit reprezentantilor penitenciarului Poarta Albă, Valentin Perdeicu, condamnat pentru omor, a părăsit, joi dimineată, punctul de lucru la care era repartizat, respectiv SC Avicola SA din localitatea Lumina, judetul Constanta. Detinutul făcea parte dintr-un grup de 13 persoane care făceau munci necalificate, sub supraveghere. „Persoana privată de libertate executa pedeapsa în regim deschis si urma să fie analizată în comisia de propuneri pentru liberare conditionată în luna decembrie 2017“, au specificat reprezentantii institutiei. Bărbatul din Neamt, despre care se bănuieste că s-ar putea îndrepta spre casă, are constitutie atletică, înăltimea de 1,68 metri, păr saten închis si, la momentul părăsirii punctului de lucru, era îmbrăcat în pantaloni lungi de culoare gri deschis si un tricou de culoare verde deschis. „În vederea capturării detinutului au fost dispuse măsuri specifice în astfel de situatii, respectiv blocarea căilor de acces pe posibile directii de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de urgentă a mai multor echipe de căutare, formate din personalul unitătii, precum si cooperarea cu Inspectoratul Judetean de Politie si Inspectoratul Judetean de Jandarmi Constanta“, au mai sustinut reprezentantii Penitenciarului Poarta Albă. De asemenea, conducerea centrului de detentie a dispus începerea unei anchete administrative care să analizeze circumstantele în care a reusit să fugă detinutul.



A ucis un copil, din răzbunare



În urmă cu 17 ani, Valentin Perdeicu, de loc din comuna Borca, a primit o pedeapsă definitivă de 25 de ani de detentie pentru crimă, după ce Tribunalul Neamt i-a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire a cauzei. Fapta a avut loc în anul 2000, victima fiind un minor de 9 ani, căruia acuzatul i-a luat viata din răzbunare. Încă din 2012, Perdeicu a încercat fără succes să obtină clementa magistratilor. Totul s-a petrecut pe 24 iulie 2000, după ce învinuitul consumase cîteva beri si peste 500 de grame de rom si vodcă. La un moment dat, într-un bar, acesta i-a spus unui cunoscut că merge să-i ia gîtul cu coasa vecinului său Mihai Tătaru, de 84 de ani. Între cei doi era o stare conflictuală mai veche, generată de faptul că, în perioada cînd era minor, Perdeicu furase niste bani de la Tătaru si, în urma reclamatiei la politie, s-a ales cu dosar penal, fiind internat într-un centru de reeducare. Perdeicu a luat o coasă de acasă si a făcut cîtiva kilometri prin comună în căutarea bătrînului. Din fericire, acesta nu a fost găsit, însă tînărul era hotărît să facă moarte de om. A mers în colonia Sabasa, la fosta iubită, Maria Amariucăi, hotărît s-o omoare, luînd cu el o curea din cauciuc. Femeia nu era acasă, aici găsindu-l doar pe fiul ei cel mai mic, Ionut Cobuz. Copilul a fost ademenit să meargă să facă o baie si, în timp ce se bălăcea, Perdeicu s-a apropiat pe la spate si, prinzîndu-l de gît, l-a izbit repetat cu fata de bolovanii din albie, tinîndu-l cîteva minute cu capul în apă. I-a dat drumul doar cînd a fost sigur că acesta s-a înecat. Pentru a nu fi descoperit cadavrul, a pus peste el două scînduri groase si un bolovan de aproximativ 30 de kilograme. „Am vrut să mă răzbun pe Mărioara. Cineva îmi spusese ca are pe altul, dar nu am găsit-o acasă. L-am găsit numai pe Ionut si l-am înecat, ca să-i fac rău ei“, a declarat inculpatul după arestare. După crimă, Valentin Perdeicu a mers acasă si a povestit cele petrecute. La anchetă, a declarat că a ucis pentru a se răzbuna si că s-a gîndit mult la modalitatea de a-l omorî pe copil: prin sugrumare, în bătaie sau prin înec. Ultima variantă i s-a părut cea mai usoară.

