Tînăr nemtean mort în carnagiul din Ungaria • accidentul rutier s-a soldat cu trei morti si sase răniti • una din victime, un tînăr de 28 de ani, este din Pipirig • se pare că si soferul microbuzului ar fi nemtean, dar acesta s-a ales cu leziuni mai usoare • cel mai probabil, tragedia a avut loc după ce conducătorul auto, care aducea acasă români din Marea Britanie, a adormit la volan n

Cumplitul accident care a avut loc pe o autostradă din Ungaria, în zorii zilei de marti, 25 iulie, s-a soldat cu nouă victime, din care trei morti si sase răniti, are un ecou sinitru în judetul nostru. Asta deoarece din primele verificări că una din persoanele decedate ar fi din judetul Neamt, la fel ca si unul dintre cei răniti. Cel care si-a pierdut viata este un tînăr în vîrstă de 28 de ani, de loc din Pipirig, fapt confirmat de primarul din localitate. „Într-adevăr una din victimele cumplitului accident este de la noi, din Piprig, un tînăr de 28 de ani, Gheorghe Stoian. Este o adevărată tragedie, cu atît mai mult cu cît are familie, sotie si trei copii care îl asteptau acasă. A mai fost la muncă în străinătate, iar acum, împreună cu alti colegi, se întorcea de la lucru, din Anglia. Am anuntat familia, si pe această cale transmitem sincere condoleante pentru care vom acorda un sprijin în aceste momente grele“, a declarat Vasile Dorneanu, primarul comunei Pipirig. Se pare că microbuzul a fost condus tot de un nemtean, care s-a ales cu leziuni usoare în urma impactului. Cercetările au stabilit că microbuzul care avea la bord nouă persoane (inclusiv soferul) venea din Marea Britanie si se îndrepta către România. Evenimentul s-a petrecut pe autostradă în apropiere de localitatea Biharkeresztes, iar din indiciile de la fata locului ipoteza cea mai plauzibilă ar fi că soferul ar fi fost răpus de oboseală si ar fi adormit la volan. Scăpat de sub control, autovehiculul a iesit de pe sensul de mers si s-a ciocnit violent de un tir stationat. Totul s-a întîmplat în jurul orei 4.40, iar din impactul puternic cei din microbuz au suferit leziuni grave. În scurt timp, trei s-au stins din viată. În afară de victima din Neamt în tragedie si-au mai pierdut viata două femei, de 41 si respectiv 52 de ani, de loc din Botosani si Maramures. Victimele rănite provin din judetele Neamt, Iasi, Cluj si Sălaj. Unii au răni serioase si profunde, iar altii, printre care si soferul, traumatisme mai usoare. Rănitii au fost preluati de ambulante si transportate la cele mai apropiate unităti spitalicesti. Un bărbat, rănit mai grav, a ajuns la sectia de terapie intensivă de la Spitalul Universitar din Debrecen, cu traumatisme ale fetei, craniene si toracice. Un altul ar fi avut ruptură de femur si imediat după ce a ajuns la spital s-ar fi intervenit chirurgical în sala de operatie. Alti patru răniti au ajuns la spitalul Gróf Tisza István din Berettyóújfalu. Doi din cei cu leziuni superficiale au si fost deja externati. La scurt timp, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat faptul că a fost vorba de un microbuz cu români. „Consulatul General al României la Gyula are în atentie accidentul produs în dimineata zilei de 25 iulie 2017 si a întreprins demersuri pe lîngă autoritătile locale în vederea obtinerii unor informatii suplimentare. Potrivit informatiilor disponibile momentan, accidentul s-a soldat cu decesul a trei cetăteni români, precum si cu rănirea altor sase cetăeni români, care au fost transportati si internati la spitale din proximitate. Toate cele nouă victime circulau la bordul unui microbuz care se îndrepta spre România. Pînă în prezent, circumstantele în care s-a produs accidentul nu au fost clarificate. De asemenea, o echipă mobilă împreună cu seful oficiului consular s-a deplasat în regim de urgentă la locul accidentului si la spitalele din zonă pentru a acorda sprijinul necesar. Consulatul General al României la Gyula monitorizează cu prioritate cazul si este în contact cu autoritătile locale, fiind pregătit să acorde asistentă consulară, în functie de solicitări “, conform unui comunicat al MAE. Cazul este cercetat de autoritătile din Ungaria, politia din Hajdu Bihar, care trebuie să stabilească cu certitudine care au fost cauzele si conditiile în care s-a produs teribilul accident. Chiar dacă în masină erau numai pasageri români, iar soferul era si el conational, microbuzul ar fi avut numere de înmatriculare în Bulgaria.

