Primarul Pietrei si blana ursului din pădurea PSD • Dragos Chitic a criticat Programul National de Dezvoltare Locală • „Guvernul actual este guvernul care vinde iluzii“, a opinat edilul • municipiul Piatra Neamt ar urma să primească doar 0,68% din valoarea totală a fondurilor pe judet • mai mult, primarul sustine că investitiile prognozate n-ar fi printre cele mai importante •

Primarul de Piatra Neamt, Dragos Chitic, a lansat recent critici dure la adresa Programului National de Dezvoltare Locală si a guvernului PSD. El a vorbit despre lista de investitii ca fiind una fără suport financiar si ca atare realizarea lor este una iluzorie. Ceea ce l-a dus la concluzia că PSD vinde blana ursului din pădure. „După ce am văzut investitiile aprobate în PNDL II pot spune doar atît: guvernul actual este guvernul care vinde iluzii. Am observat foarte multă euforie în rîndul liderilor PSD locali si nationali legat de marea realizare a actualului guvern, Programul National de Dezvoltare Locală. Este plin spatiul public de declaratii politicianiste despre cum va fi «răscolit» judetul în următorii ani cu banii guvernamentali. Eu vă spun în cunostintă de cauză că este o nouă mare păcăleală. Se vinde blana ursului din pădure. Eu unul fac alergie cînd aud de la acest guvern si de la liderii PSD expresia «vom face» cînd de fapt nu fac nimic sau dacă fac ceva o fac prost. Oricare dintre noi ar fi în stare să facă o listă de investitii necesare în judetele tării si ar face-o mult mai bună decît ceea ce am văzut zilele trecute publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Vorbim despre o finantare ipotetică angajîndu-se o sumă imensă, 30 miliarde de lei din bugetul national pînă în 2020. Dar, este bine cunoscut faptul că din cauza măsurilor bugetare aberante si pompieristice de cresteri salariale fără un suport real financiar combinat cu eliminarea unor taxe, actualul guvern este într-o mare dificultate financiară si sînt puse sub semnul întrebării plătile pentru angajamentele luate deja pentru ultimul trimestru al acestui an. Analistii economici ne-au arătat clar că banii tării au fost dirijati spre consum în detrimentul investitiilor. În această situatie de unde bani pentru grandioasa lista de proiecte de investitii anuntată? E o simplă listă, fără suport bugetar, fără siguranta că se pot începe aceste proiecte si că firmele îsi vor primi banii“, a declarat primarul Dragos Chitic. Edilul a mai acuzat că, din nou, banii ar fi alocati pe criterii strict politice, dînd ca exemplu chiar municipiul pe care îl gospodăreste, care ar urma să primească doar 0,68% din valoarea totală a fondurilor pe judet. Mai mult, investitiile prognozate n-ar fi printre cele mai importante. „În primul rînd trebuie precizat că, desi se doreste a se prezenta PNDL II ca o mare realizare, judetul Neamt este pe ultimul loc în regiunea N-E în privinta valorii proiectelor propuse pentru finantare si este evidentă tenta politică în aprobarea proiectelor. Astfel, municipiul Piatra Neamt, cum deja ne-a obisnuit PSD-ul, are proiecte aprobate reprezentînd doar 0.68% din valoarea alocată judetului Neamt în conditiile în care în municipiul resedintă de judet locuieste peste 20% din populatia judetului Neamt. Din 806 milioane lei alocate judetului Neamt, doar 5,5 milioane lei pentru Piatra Neamt. Sînt foarte multe comune care au sume mult mai mari aprobate decît municipiul resedintă de judet. Mai mult, din nou PSD-ul a manifestat o lipsă totală de interes pentru a finanta obiectivele cu adevărat importante din oras. Si vă dau un singur exemplu. Au considerat prioritară si au finantat o stradă înfundată de 110 metri liniari, cu opt case, dar nu au aprobat finantarea străzii principale din acea zonă, strada Băltătesti. Dacă receptia lucrărilor la PNDL II se va face tot ca la Piata Centrală si documentele vor sta mai bine de 4 luni pe la minister vă dati seama cum se va derula acest program. Dacă decontările pentru lucrările executate vor dura cîteva luni vă dati seama ce fericire va fi pentru executantii lucrărilor posibile, finantate dintr-un buget ipotetic si aproape imposibil de alocat în situatia în care au dus tara actualii guvernanti. Concluzionînd, PSD îsi bate joc de pietreni. Bani de la Consiliul Judetean nu, bani la rectificare, mai nimic, proiecte finantate prin PNDL II, sub 1%. Municipiile Piatra Neamt si Roman se vor adresa prin parlamentarii PNL de Neamt Guvernului României pentru a corecta aceste nedreptăti“, a încheiat Dragos Chitic.

