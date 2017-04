Angajatii Mediului, umilintele continuă

Nu sunteti autentificat pe site!

Comentarii la acest articol: Adăugat de haralambie la data 28.04.2017 07:18 Si totusi scoli sunt prea multe in domeniu

Am stat si m-am gandit,oare cine mai sunt si cei de la mediu?Pt ca vad ca in intreg judetul au aparut in cadrul liceelor tehnologice,o gramada de specializari pe protectia mediului.La un moment dat,m-am chiar intrebat:oare in acest domeniu nu exsita si scoala profesionala?Raspunsul l-am aflat chiar la minister,unde mi s-a spus ca nu,pt ca asa a fost conceput sistemul de invatamant,fara scoala profesionala la protectia mediului.Nu inteleg,acolo trebuie doar sefi?Iata un punct de vedere pentru cares-ar putea sa existe o legatura cu plata salariilor mici la bugetarii protectiei mediului...