PSD, penibil maxim pe „mausoleul“ Pietei • social-democratii s-au făcut de rîs cu „munca“ lor la caietul de sarcini pentru licitatie • la final, s-a dovedit că nici măcar nu citiseră ultima versiune • au amînat pentru marti discutiile, desi un liberal le-a cerut să rămînă după sedintă si să rezolve ieri toate problemele • tot social-democratii si aliatii lor au dovedit că tin la cheltuielile de protocol si publicitate si la salariile mari de la societătile subordonate CL • Consilierii locali pietreni ai PSD, secondati de cei de la ALDE si, cu oarece abtineri, de cei de la PMP s-au făcut din nou de rîs în sedinta de joi, 27 aprilie. Si în principal tot pe subiectul Pietei Centrale, unde frizau deja ridicolul de cînd lucrau ei la un caiet de sarcini care era ca în Caragiale: după săptămîni de muncă asiduuă, era admirabil, dar lipsea cu desăvîrsire. Cum în sedinta de joi reveneau pe ordinea de zi proiectele cu Piata, de preluare, predare temporară la Urban si aprobare caiet de sarcini pentru licitatie, social-democratii s-au gîndit probabil să nu mai deconteze ironii si să împărtăsească tuturor cîte ceva din „munca“ proprie pe subiect. Asa că, prin vocea lui Victor Marghidan, au pornit o critică „impetuoasă“ împotriva caietului de sarcini propus de aparatul tehnic al primăriei. Că sînt erori, că se face referire, si n-ar fi cazul, la tarife pentru spatii de parcare, pentru corturi, ce mai la deal, la vale, ar părea un caiet de sarcini croit anume pentru Urban. Si, tot de la Marghidan zicere, marti, pe 2 mai, la orele 16 fix, să se întîlnească reprezentanti ai tuturor partidelor si ai aparatului tehnic din primărie să dea de cap caietului de sarcini. Pe cînd ne gîndeam că e totusi de înteles că nu vor social-democratii să-si jertfească ziua de 1 mai, muncitoresc sau nu, dar liber, a căzut „bomba“ care a aruncat în penibil întreaga argumentatie PSD. Ce să vezi: aspectele legate de tarifele pentru locurile de parcare dispăruseră din noul proiect de caiet de sarcini. Cel din mapele consilierilor si care se presupune că îl citiseră. Si îl analizaseră în comisiile de specialitate. Mai pe sleau spus, social-democratii vroiau să corecteze ceva ce nu mai era. Ceea ce l-a determinat, pe bună dreptate, pe secretarul primăriei să concluzioneze că nu citiseră măcar acele materiale de sedintă. Dar rusinea PSD nu s-a oprit aici: nici referirea la tarifele privind corturile nu părea fi corectă. Sau corect argumentată. Pentru că niste corturi, am înteles din explicatiile oferite în sala de consiliu, urmau să fie: si anume pe cele două terase descoperite pe care noul imobil al pietei le incorporează. Si, dacă vor fi, atunci vor trebui închiriate. La niste tarife. Pe scurt, zăpăceală maximă în observatiile social-democrate, probabil dovadă a „seriozitătii si profesionalismului“ cu care pregătiseră subiectul caietului de sarcini. Sesizînd „miros de sînge“, liberalii au iesit la atac si au punctat: prin vocea consilierului Valentin Ciobanu au cerut să nu se amîne problema pentru marti ci să rămînă chiar joi, după sedintă, toti consilierii si să „transeze“ caietul de sarcini. Ca să fie deschisă cît mai repede piata, că altfel „vin comerciantii să ne dea cu bîtele în cap“, după cum a explicat plastic acelasi consilier liberal supărarea atît a vînzătorilor, cît si a cumpărătorilor. Vizibil descumpăniti, cei de la PSD au tot tras-o cu marti, cred că nimeni n-a înteles de ce, mai ales că martea sînt trei ceasuri rele. S-a încercat o oarecare explicatie, dinspre aliatii de la PMP, că e nevoie de o amînare pentru că n-ar fi consilierii pregătiti pe subiect. Dar secretarul primăriei a fost din nou tăios si a punctat că ar fi trebuit deja discutat caietul de sarcini în comisii, iar Valentin Ciobanu a replicat că a înteles de la colegul Victor Marghidan că e în posesia tuturor modificărilor ce ar trebui făcute si s-a oferit să voteze orice amendament ar fi formulat social-democratii. Asa că hai să trecem la treabă, au cerut liberalii, dar n-au avut succes. Iar lucrurile au rămas ca-n tren. Sau ca la piată. Care e clar că nu va fi deschisă prea repede. Poate n-ar strica la întîlnirea pe marginea acestui subiect să participe si comerciantii si, de ce nu, si pietreni obisnuiti, care muncesc sau îsi fac cumpărăturile în conditii de minimă sau lipsă de civilizatie lîngă o frumoasă si nouă piată. Dar cu lacăt pe ea. Revenim la propunerea ca pînă se descîlcesc domnii consilieri să o transformăm în mausoleu. Al alesilor căzuti pe cîmpul datoriei administrative.



Cheltuieli nesimtite la societătile CL



Subiectul pietei n-a fost singurul aprins. Un altul a fost legat de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al unor societăti subordonate CL: Parking, Salubritas, Perla Invest, Locativserv si Publiserv. Ca să simplificăm întelegerea a ceea ce a urmat să „colorăm“ politic conducerile acestor societăti: Parking în sfera PMP, Salubritas a PNL, Locativserv a PSD, cam tot pe acolo Publiserv, iar Perla Invest a nimănui, că e moartă si aproape îngropată. Financiar. Liberalii au avut cîteva amendamente. Interesante cel putin. Astfel au cerut, la Parking, reducerea cheltuielilor de protocol si reclamă de la 28.713 lei, la 8.713 lei. Iar cît priveste banii pentru CA si director să se facă o reducere de la 136.000 lei la 70.000 lei. La Locativserv, cheltuielile aferente contractului de mandat reduse de la 136.000 de lei, la 70.000 de lei, cele de protocol, de 6.000 de lei, să dispară, iar pentru reclamă din 8.400 lei să rămînă doar 3.400. Aici însă mai interesantă a fost discutia despre bonusuri: de 222.000 lei, dublu fată de 2015. Plus tichete de vacantă de 65.000 de lei. Cît priveste Publiserv, liberalii ar fi vrut să reducă cheltuielile aferente contractului de mandat de la 481.000 lei la 240.000, cele de protocol de la 22.000 lei la 0 lei, iar cele de publicitate de la 30.000 lei la 10.000 lei. Interesante sumele prevăzute pentru sponsorizări, 16.000 lei, dar si bonusuri: 515.000 lei. Amendamentele liberale au picat, n-au votat cei de la PSD, ALDE si PMP. Pentru echilibru ne-ar fi interesat niste amendamente si pe la Salubritas, „apropiată“ PNL, ori poate acolo n-or fi cheltuieli de mandat, protocol si reclamă. Însă mai important pare a fi alt aspect. Si anume calculul risipei si a cheltuielilor nesimtite care se fac cu sefimea de la societătile CL. Să reluăm cîteva cifre: vreo 72.000 de lei sînt bani pregătiti pentru protocol - cafele, fursecuri, sucuri etc - si publicitate. Din bani publici. Dar ameteala te cuprinde la citirea altor sume: aproximativ 750.000 lei, cheltuieli pentru prestatia sefimii de la aceste societăti. Iar acestia întelegem că nu sînt suficienti. Pentru că mai apar si bonusuri: alte aproximativ 730.000 lei. Tot din bani publici. Deci cu sefimea, fără protocol si reclamă, aproape 1.500.000 lei într-un an. Doar la societătile mentionate. Din bani publici, că nu putem spune că din banii nostri. Fiindcă vedem că n-au fost niciodată ai nostri. Doar ai lor. Iar despre (lipsa de) calitate a serviciilor oferite de aceste firme poate depune mărturie orice pietrean. Nu mai spunem că pălmasii din aceleasi societăti au salarii de mizerie. Pentru corectă informare să mai mentionăm că liberalii ar fi vrut diminuarea acestor cheltuieli nesimtite, cu exceptia arătată, dar cei de la PSD, ALDE si PMP au votat că sînt în regulă. Protocoalele, reclamele si bonusurile. Si să revenim pe final la piată. Asadar lucrurile arată astfel: unii consilieri votează si cu trei mîini, dacă ar avea, bani multi pentru sefimea, apropiată de partide, a firmelor ce functionează pe bani publici, dar sînt incapabili să deschidă o piată dorită de toti pietrenii. Ba descoperă unii că a dispărut nu stiu ce acoperis de la o terasă proiectată să fie fără acoperis, ba citesc cu întîrziere caietul de sarcini si se blochează în pretul la parcări. Care nu mai era. Iar comerciantii si pietrenii tîrguiesc prin nămeti, în ploaie sau pe arsită. Că unii domni consilieri vor doar protocoale. Si bonusuri.

